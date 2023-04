În SUA, depozitele bancare “se deplasează”, spre fondurile de pe piaţe monetară

În contextul bancar, în ultima vreme, s-a vorbit destul de mult despre depozitele care părăsesc băncile americane, majoritatea îndreptându-se spre fondurile de pe piața monetară, care sunt percepute ca fiind mai sigure. La sfârșitul săptămânii trecute, FT a raportat că:

Fondurile de piață monetară din SUA au raportat intrări nete de 66 miliarde de dolari în săptămâna până la 29 martie, deoarece investitorii au continuat să caute alternative la depozitele bancare …

Fondurile au avut intrări nete de peste 100 de miliarde de dolari în fiecare din cele două săptămâni anterioare, după prăbușirea Silicon Valley Bank și Signature Bank. Intrările se îndreaptă în principal către fonduri guvernamentale super sigure

Vineri, datele privind depozitele din SUA pentru săptămâna încheiată la 22 martie – adică două săptămâni întregi de când a început micropanica bancară – au fost publicate de Rezerva Federală. Cifrele au fost în mare parte în concordanță cu intrările de pe piața monetară: depozitele la băncile comerciale naționale sunt cu aproximativ 221 miliarde de dolari mai mici decât în urmă cu o lună. Aceștia sunt bani reali. Dar există un context important de care trebuie să ținem cont. Există 16.000 de miliarde de dolari în depozite în băncile naționale, iar această cifră a scăzut lent din primăvara anului trecut. Iată un grafic cu evoluția depozitelor de la începutul pandemiei:

Depozitele bancare din SUA sunt cu o treime mai mari decât erau la începutul anului 2020, ceea ce face ca îngrijorările legate de o criză de lichiditate a sistemului bancar să pară puțin exagerate (deși, ca să fim corecți, schimbările în materie de lichiditate, nu nivelurile absolute ale lichidității, sunt cele care contează cel mai mult pentru piețe).

Există o mică crestătură în linia roz a băncilor mici, până în dreapta, iar dacă convertiți graficul în variație procentuală pe 4 săptămâni, vedeți o schimbare de tendință acolo:

Așadar, a existat o ieșire unică de aproximativ 185 miliarde de dolari, adică aproximativ 3% din depozitele băncilor mici. În săptămâna următoare, însă, depozitele băncilor mici au fost stabile. Cu calificativele obișnuite – lucrurile pot oricând să meargă prost mai târziu, și așa mai departe – băncile americane nu par să aibă o problemă de ieșire a depozitelor.

Problema care ne îngrijorează (pentru a reveni la o temă pe care o abordăm de câteva săptămâni) nu este reprezentată de fluxurile de depozite, ci de costurile depozitelor. Îngrijorarea este că, până acum câteva săptămâni, întreprinderile și gospodăriile făceau ceea ce fac de obicei și ignorau cu somnolență rata pe care o obțineau din conturile lor bancare. Apoi, proasta de SVB i-a trezit pe toți. Deja ratele la depozite crescuseră încet (de la aproximativ nimic) și s-ar putea să se accelereze acum, comprimând marjele băncilor chiar dacă economia încetinește. Acestea sunt date din 20 martie:

Așa cum am tot spus: băncile americane au părăsit camera de urgență și pot pleca acasă. Dar au contractat o boală cronică – scăderea profiturilor – care va necesita monitorizare.

ME: durere acum, câștig mai târziu

“Piețele emergente” este o etichetă ciudată, bazată pe pretenția că acțiunile dintr-un set divers de țări pot fi investite într-o singură clasă de active. Dar, așa cum spune proverbul, ceea ce se măsoară se gestionează. Se presupune că propunerea de valoare a piețelor emergente ar trebui să fie: acceptați riscuri mari, cum ar fi expunerea la politica monetară a SUA și la prețurile materiilor prime, și obțineți o creștere suplimentară și corelații scăzute.

Cu toate acestea, în ansamblu, țările EM au fost un loc prost pentru a vă parca banii în ultimul deceniu:

Acest lucru i-a speriat pe investitorii globali, determinându-i pe mulți dintre ei să taie din deținerile EM. Într-o lucrare recentă, Michele Aghassi și Dan Villalon de la AQR Capital Management analizează ponderile EM în baza de date eVestment a fondurilor instituționale de pe Nasdaq. Aceștia au descoperit că managerii de portofolii alocă 9% pentru ME, comparativ cu alocarea de 12% pe care ar trebui să o aibă doar cumpărarea indicelui MSCI World.

Există motive să credem că acest lucru este exagerat. Lăsând la o parte un deceniu lent, țările EM au avut într-adevăr perioade de performanță superioară și au ținut pasul cu acțiunile americane în ultimele două decenii (care au fost excelente pentru acțiunile americane):

Pe termen foarte lung, țările emergente se ridică la înălțimea reputației lor de risc ridicat și randament ridicat. Conform Anuarului Credit Suisse 2023 privind randamentele investițiilor, în 2023, ME au avut ani cu valori maxime mai mari și ani cu valori minime mai mici decât acțiunile globale. Randamentele medii reale începând cu 1900 sunt comparabile în ambele categorii, deși randamentele medii geometrice ale ME sunt mult mai mici (3,8 % pentru ME față de 5 % pentru acțiunile mondiale), ceea ce reflectă rezistența persistentă a performanțelor cauzate de pierderile abrupte.

Toate acestea pentru a spune: poate că un deceniu prost este doar un deceniu prost, și nu un motiv pentru a crede că ME vor fi nașpa pentru totdeauna. În orice caz, investițiile ieșite din modă pot oferi puncte de intrare tentante. La 12 ori câștiguri viitoare, indicele MSCI EM pare ieftin în termeni proprii și chiar mai ieftin în raport cu acțiunile americane:

Aghassi și Villalon de la AQR susțin că evaluările ieftine ale ME par a fi mai degrabă o subevaluare decât o compensație pentru riscurile în creștere:

Piețele emergente au fost, din punct de vedere istoric, mai riscante decât piețele dezvoltate, dar această diferență a scăzut în ultimul deceniu – atât în ceea ce privește volatilitatea indicilor de sine stătători, cât și în ceea ce privește corelațiile .

În ultimii 20 de ani, PIB-ul pe cap de locuitor pe piețele emergente s-a dublat aproximativ ca pondere în piețele dezvoltate. Măsurile vulnerabilităților externe s-au îmbunătățit, de asemenea, față de perioadele de maximă fragilitate din anii 1980 și 1990. Soldurile de cont curent din piețele emergente sunt acum pozitive în ansamblu, iar măsurile de sustenabilitate a datoriei externe (de exemplu, datoria externă ca procent din exporturi) par mult mai sănătoase.

Concluzie: există multe motive pentru a crede că evaluările relativ atractive găsite pe piețele emergente reprezintă o oportunitate pe 5-10 ani.

Aceasta nu este, evident, formula pentru o revenire pe termen scurt. Într-adevăr, pe termen scurt pare dezordonat, așa cum a subliniat economistul-șef Ludovic Subran și echipa sa de la Allianz în recenta lor perspectivă trimestrială. Opinia lor, în concluzie, este că este greu să deții ME atunci când condițiile financiare se înăspresc și, în ciuda perspectivei de relaxare a Fed, înăsprirea în continuare este prognoza centrală la nivel mondial:

Spațiul de politică monetară va rămâne limitat în 2023-2024, inflația scăzând moderat, dar rămânând lipicioasă și, prin urmare, peste intervalul țintă al băncilor centrale în majoritatea ME …Majoritatea ME, în special importatorii de mărfuri, se confruntă, de asemenea, cu o lipsă de spațiu fiscal din cauza măsurilor de sprijin legate de pandemii care au tensionat finanțele publice, precum și cu o creștere semnificativă a costurilor de finanțare …Deși ajustarea în scădere a ratelor dobânzilor Fed ar trebui, în teorie, să ofere o oarecare ușurare pentru statele membre ale UE (sub forma unui dolar mai slab și a unui anumit spațiu de manevră pentru reduceri), faptul că aceasta a fost declanșată de episoade de stres bancar are efectul opus și ar putea declanșa penurii de lichidități

Aceștia oferă acest grafic lămuritor al fluxurilor internaționale către piețele emergente, pus în raport cu indicele condițiilor financiare al Fed din Chicago. Pe măsură ce condițiile se înăspresc (linia albastră crește), fluxurile tind să se inverseze (coloanele multicolore):

Speculațiile cu privire la performanța pe termen scurt a acțiunilor de pe piețele emergente sunt destinate persoanelor care sunt fie mult mai inteligente, fie mult mai proaste decât noi. Dar argumentele în favoarea menținerii unei alocări modeste, dar semnificative, în aceste piețe ne par destul de solide. (Wu & Armstrong)

Sursa – www.ft.com