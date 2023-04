Republicanii riscă o reacție din partea alegătorilor în timp ce avansează atacurile împotriva avortului

Republicanii din SUA riscă să-și pună partidul la colț în privința avortului, în timp ce statele conservatoare avansează cu restricții tot mai draconice care se dovedesc profund nepopulare printre alegători.

Anul trecut, prin anularea hotărârii Roe vs. Wade, Curtea Supremă a lăsat la latitudinea statelor să decidă cum vor să reglementeze avortul. Acest lucru a declanșat o avalanșă de măsuri de profil înalt pentru a limita procedura, dintre care cea mai recentă a venit din Florida, unde Camera Reprezentanților a statului a votat joi pentru a interzice avorturile după șase săptămâni de sarcină.

Ron DeSantis, guvernatorul Floridei și probabil candidatul republican la președinție, a semnat rapid legea, reprezentând o escaladare dramatică în războiul statelor împotriva avortului – Florida este una dintre cele mai populate din țară și un centru medical pentru o mare parte din sud-estul țării.

Pentru activiștii anti-avort, aceasta a reprezentat îndeplinirea unui obiectiv mult dorit, pe care candidații republicani l-au pus în centrul campaniilor lor de ani de zile. De asemenea, unii republicani și-au valorificat opoziția față de dreptul la avort pentru a câștiga competițiile primare intrapartinice. Dar acum, donatorii și strategii partidului se tem din ce în ce mai mult că aceste măsuri s-ar putea întoarce împotriva democraților în competițiile pentru alegerile generale.

“Este o problemă în care republicanii au o mulțime de puncte slabe și nu au făcut nimic în ultimele luni pentru a aborda aceste puncte slabe”, a declarat Kyle Kondik, de la Centrul pentru politică al Universității din Virginia.

De când Roe a fost răsturnat, liberalii și moderații din Kansas, Michigan și Kentucky au dat înfrângeri adversarilor avortului la urnele de vot. Săptămâna trecută, în Wisconsin, un candidat susținut de democrați pentru Curtea Supremă a statului și-a învins adversarul conservator cu o marjă de două cifre. Judecătoarea liberală, Janet Protasiewicz, făcuse din susținerea dreptului la avort o parte centrală a campaniei sale, într-un vot care a fost considerat pe scară largă ca fiind un indicator al sentimentelor alegătorilor în această privință.

David Tamasi, un colector de fonduri republican și director general la Chartwell Strategy Group, o companie de consultanță din Washington, a declarat că republicanii au avut “mesaje teribile pe această temă de la început”.

“Nimănui nu-i place să i se spună de către altcineva ce să facă cu corpul lor, în special unei femei de către un bărbat – aceasta este provocarea de bază”, a spus el.

Asaltul împotriva dreptului la avort nu a venit doar din partea legislatorilor de stat. Săptămâna trecută, un judecător federal din Texas, care a fost numit în magistratură de fostul președinte Donald Trump, a anulat aprobarea veche de două decenii a mifepristonei, medicamentul pentru avort, de către Food and Drug Administration. Deși o curte de apel a decis miercuri că pilula ar trebui să rămână disponibilă pe teritoriul SUA, aceasta a impus totuși restricții privind modul în care poate fi accesată.

Democrații au profitat de aceste hotărâri pentru a critica instanțele formate de judecători conservatori numiți de președinții republicani. Chuck Schumer, liderul majorității din Senat, a criticat curtea de apel care a decis asupra pilulei de avort ca fiind dominată de extremiști “care își pun propriile opinii anti-alegeri înaintea expertizei medicale a furnizorilor și a FDA și a intereselor pacienților”.

“Dacă această decizie rămâne valabilă, niciun medicament – de la medicamentele pentru chimioterapie, la medicamentele pentru astm, la pastilele pentru tensiune arterială, la insulină – nu ar fi în siguranță în fața atacurilor”, a avertizat vicepreședintele Kamala Harris.

Până acum, republicanii au abordat subiectul cu stângăcie, dacă nu chiar deloc. “Cred că acest tip de lucru va face o mare diferență, doar optic, în 2024”, a declarat un veteran republican de strângere de fonduri din Texas. Pe lângă impactul politic negativ pentru partidul său, el s-a îngrijorat că ar putea, de asemenea, să facă statele conservatoare mai puțin atractive pentru afaceri.

“Spuneți-mi o companie – o companie majoră – în special în nord-estul țării care, atunci când soțul vine acasă la Greenwich și spune: “Ne mutăm sediul central la Houston”, soția va spune: “Bine, hai să o facem””, a spus el.

Unii candidați republicani la președinție întâmpină, de asemenea, dificultăți în formularea abordării lor, în timp ce urmăresc să apeleze la adepții liniei dure a partidului pentru a câștiga alegerile primare, evitând în același timp pozițiile extremiste care ar putea dezamăgi alegătorii în alegerile generale.

Tim Scott, senatorul din Carolina de Sud, care explorează o candidatură la Casa Albă anul viitor, a fost întrebat miercuri într-un interviu CBS dacă ar susține o interdicție națională a avortului la 15 săptămâni de sarcină, așa cum a propus colegul senator republican Lindsey Graham. El a evitat întrebarea, spunând pur și simplu că este “100% pro-viață”.

Până joi, vorbind presei din New Hampshire, Scott a spus că ar susține o interdicție națională de 20 săptămâni – departe de restricțiile absolute sau aproape absolute care sunt avansate în multe state conduse de republicani. De asemenea, el a încercat să îi descrie pe democrați ca fiind extremiști de cealaltă parte.

“Marea problemă pe care o vedem astăzi este că democrații noștri vor să facă din asta o problemă federală de a face avorturi în al treilea trimestru”, a spus Scott. “Acesta este un lucru care ne pune în compania Chinei și a Coreei de Nord”.

Nancy Mace, membră a Congresului din Carolina de Sud, a fost unul dintre puținii republicani care a criticat în mod public poziția partidului său față de avort. “Aceasta este o problemă în care republicanii au fost în mare parte de partea greșită”, a declarat Mace pentru CNN la sfârșitul săptămânii trecute. “În ultimele nouă luni, nu am dat dovadă de compasiune față de femei, iar aceasta este una dintre acele probleme pe care am încercat să le conduc în calitate de persoană care este “pro-viață” și care are doar puțin bun simț.”

Unii republicani subliniază faptul că unii guvernatori de stat, cum ar fi Brian Kemp în Georgia, Mike DeWine în Ohio și chiar DeSantis în Florida, au fost realeși anul trecut, în ciuda faptului că au susținut restricții mai stricte privind avortul. Dar în alte state, precum Michigan, și în cursele pentru Congres din întreaga țară, democrații au fost energizați de opoziția față de răsturnarea dreptului la avort în alegerile de la mijlocul mandatului din 2022, ceea ce i-a ajutat să depășească așteptările. Efectul a fost deosebit de notabil într-o serie de zone suburbane oscilante care ar putea fi cruciale în 2024.

“Alegătorii pot fi descurajați de pierderea drepturilor lor, dar nu stau acasă”, a declarat Christina Reynolds, vicepreședinte pentru comunicații la Emily’s List, grupul pentru dreptul la avort din Washington. “Știam că avortul a avut un impact asupra alegătorilor și ceea ce am văzut de la 2022 este că republicanii nu au învățat această lecție”.

Sursa – www.ft.com