Serviciile SEO, tehnica de e-marketing care îți poate garanta un ROI pozitiv

Deținerea unui business, fie că se desfășoară sub formă clasică (prin existența unei locații fizice), fie că se desfășoară sub formă digitală (prin existența unei locații virtuale, adică a unui site), are drept scop crucial să producă profit la un nivel cel puțin… satisfăcător (pentru antreprenorul respectiv).

În acest sens, pentru a crește brand awareness-ul și, implicit, pentru a atrage cât mai mulți clienți, urmați de încasările generate de către aceștia prin achizițiile comerciale pe care le fac de la brandul în cauză, este întotdeauna nevoie de tehnici și strategii de promovare suficient de puternice!

În cazul business-urilor digitalizate, cum ar fi magazinele online din diferite arii de activitate, serviciile SEO reprezintă o tehnică de e-marketing deosebit de eficientă și rentabilă din punctul de vedere al raportului calitate – preț. Site-ul care beneficiază de optimizare SEO va ajunge, în timp, să ocupe poziții de top în cadrul paginilor cu rezultate de căutare returnate de Google, atrăgând astfel un număr considerbail de vizite organice și, în consecință, sporindu-și rata de conversie (nivelul veniturilor).

Ce înseamnă, însă, mai exact servicii SEO (Search Engine Optimization)?

SEO se traduce prin optimizarea site-urilor pentru motoarele de căutare, Google fiind cel mai popular și vizat astfel de tool. Optimizarea se face atât în ceea ce privește latura tehnică a unui site web, cât și cu privire la conținutul asociat acestuia – respectiv, brandului beneficiar. Vorbim, așadar, de content on-page și off-page deopotrivă, generat în baza unor strategii de cuvinte cheie și urmărind construirea unei rețete de backlink-uri puternice, relevante și cu autoritate.

„Factorii ce țin de UX (User Experience) și principiile de brand awareness online fac și ele parte dintr-un astfel de proces”, mai precizează agenția prestatoare de servicii SEO iAgency. O altă observație, în această direcție, constă în faptul că serviciile SEO fac parte din categoria SEM (Search Engine Marketing). Astfel, SEO se află sub aceeași „umbrelă” cu PPC (reclame plătite direct către motoarele de căutare, pentru trafic plătit).

Ce înseamnă și de ce este atât de important ROI?

În termeni de specialitate, ROI (Return On Investment) reprezintă rata de recuperare a investiției – în servicii SEO, în acest caz. Cu alte cuvinte, vorbim de procentul care arată cât la sută din suma investită într-o acțiune de marketing revine în firmă ca profit. Altfel spus, nivelul ROI-ului indică dacă investiția a fost sau nu una profitabilă în parametrii optimi… antreprenoriali; de aceea, este foarte important ca acesta să indice un nivel pozitiv.

Formula clasică de calculare a ratei de recuperare a investiției este următoarea: ROI = (venituri obținute în urma investiției – investiție) * 100 / investiție

Conform statisticilor, circa 60% dintre specialiștii în e-marketing sunt de părere că SEO generează mai mulți clienți și potențiali clienți decât orice altă tehnică de promovare digitală similară, iar peste 80% dintre companiile care investesc în SEO raportează de obicei un ROI pozitiv.

Așadar, dacă îți dorești să investești într-o tehnică de e-marketing actuală, eficientă și cu rezultate rentabile pe termen lung, optimizarea SEO este una dintre cele mai pragmatice și recomandate modalități de promovare online. Mai multe detalii, statistici și impresii referitoare la acest subiect poți descoperi și pe site-ul / blog-ul iAgency.ro.