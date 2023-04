Acţivitatea de lungă durată a acțiunilor tehnologice nu s-a terminat încă

În ceea ce privește Wall Street, Big Tech este cu siguranță înapoi. Investitorii care au decis în 2022 că petrecerea lungă a acțiunilor din domeniul tehnologiei s-a terminat au revenit cu o viteză remarcabilă în acest an la o apreciere a calităților mai rezistente ale celor mai puternice companii din sector.

Există o atingere a paharului pe jumătate plin despre acest lucru: imaginea pe termen scurt nu sa schimbat și cele mai mari cinci companii de tehnologie de consum și de cloud computing – Alphabet, Amazon, Apple, Meta și Microsoft – se vor lupta să raporteze o creștere mare în acest an.

Dar renașterea prețului acțiunilor a fost declanșată de sentimentul că corecția de anul trecut a mers prea departe, că cele mai mari companii de tehnologie au puterea financiară de a trece peste o scădere mai bine decât majoritatea și că unele tendințe de creștere seculară care au stat la baza expansiunii lungi sunt încă intacte.

După un an în care cele cinci mari companii de tehnologie au pierdut 37% din valoarea lor, amploarea revenirii a fost remarcabilă. Capitalizarea de piață combinată a acestora a sărit cu 25% de la începutul anului 2023, într-un moment în care indicele S&P 500 a crescut cu doar 7%. Aceasta înseamnă un câștig de 1,5 mld. dolari în câștiguri bursiere și o recuperare solidă după ce anul trecut au fost șterse 3,6 mld. dolari.

O perspectivă macro mai stabilă, deși încă dificilă, a contribuit la susținerea acestui lucru. Următorul sezon de câștiguri va fi urmărit cu nerăbdare pentru a vedea dacă există semne de slăbire suplimentară a cererii de IT. Dar îngrijorările legate de o încetinire economică mai accentuată s-au atenuat.

Aceste speranțe au mers dincolo de Big Tech. Stocurile de cipuri au cunoscut o revenire puternică pe măsură ce stocurile excesive se consumă și investitorii se așteaptă la o a doua jumătate a anului mai bună. În condițiile în care sectorul semiconductoarelor încă se zgârie pe fund și previziunile privind câștigurile rămân neschimbate, ar putea fi greu de susținut un raliu care a văzut deja indicele semiconductoarelor din Philadelphia să sară cu 43% de la minimul atins în urmă cu șase luni.

Între timp, preocupările legate de profunzimea mahmurelii pandemice a tehnologiei – deoarece unele tipuri de cheltuieli digitale au scăzut din nou la nivelurile de dinainte de Covid-19 – au început să se estompeze. Până la sfârșitul acestui an, anii de boom se vor retrage în oglinda retrovizoare și comparațiile de la an la an vor arăta mai măgulitoare.

Acest lucru, la rândul său, ar putea întări încrederea că unele dintre cele mai importante tendințe seculare de creștere rămân intacte. Acest lucru este valabil în special pentru cloud computing, unde creșterea a încetinit pe măsură ce clienții au căutat modalități de a cumpăra servicii mai eficiente. Directorul executiv al Microsoft, Satya Nadella, a descris acest lucru ca fiind un fenomen temporar, în timp ce clienții își dau seama cum să gestioneze mai bine noile proiecte cloud pentru care s-au înscris în timpul pandemiei. În opinia sa, până la sfârșitul acestui an, digestia ultimei runde de cheltuieli în cloud își va fi urmat cursul și o creștere mai puternică va începe din nou să acționeze.

Mania care a izbucnit în jurul inteligenței artificiale generative a dat un impuls suplimentar proiecțiilor de creștere pentru cloud. Clienții caută să utilizeze mai mult propriile date corporative, pentru a perfecționa modele lingvistice mari, cum ar fi GPT-4 de la OpenAI, în scopuri comerciale proprii.

Toate acestea au generat speranțe că o nouă fază de creștere se află în fața Big Tech. Este posibil ca creșterea să se oprească aproape în acest an, dar investitorii privesc deja dincolo de acest lucru.

Potrivit analiștilor de pe Wall Street, creșterea veniturilor Big Tech, care a sărit la 28% în 2021, va încetini până la 4% în acest an. Dar ei estimează că va reveni la 11 procente în 2024 – o revenire la creșterea de două cifre care a caracterizat expansiunea lungă și constantă care a precedat boom-ul și prăbușirea mai recentă a pandemiei.

Așteptările au crescut și în ceea ce privește profiturile. Runda grăbită de reduceri de locuri de muncă impusă de Big Tech la sfârșitul anului trecut a fost văzută inițial ca o recunoaștere a eșecului managementului. După ce au făcut angajări într-un ritm amețitor până bine în al treilea trimestru, unele companii păreau să răspundă mult prea târziu la o încetinire care a venit mai devreme.

Reducerea costurilor a ajuns de atunci să fie privită mai pozitiv. Cel mai notabil este faptul că inversarea tactică a Meta de la sfârșitul anului trecut, care a implicat reducerea cheltuielilor excesive pentru metavers și concentrarea pe profituri, a făcut ca prețul acțiunilor sale să se dubleze cu mai mult de două ori.

Istoria sugerează că, atunci când apare următoarea mare oportunitate de creștere, disciplinele de cost ale Big Tech vor fi aruncate în vânt. Dar, pentru moment, perspectivele sale de câștiguri solide într-un climat de incertitudine reprezintă un motiv de optimism.

Sursa – www.ft.com