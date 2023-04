Când lucrătorii sunt prioritatea numărul unu a angajatorului, acționarii beneficiază!

Incertitudinea profundă pe care pandemia COVID a creat-o în rândul forței de muncă nu a dispărut. Lucrătorii americani se luptă cu inflația, epuizarea și noi valuri de concedieri. Acest lucru se întâmplă în condițiile în care oamenii așteaptă mai mult de la angajatori – mai multă conducere, mai multă urgență, mai multă acțiune și locuri de muncă mai bune.

Perspectiva publicului este clară și consecventă: companiile trebuie să acorde prioritate angajaților lor. În climatul economic instabil de astăzi, salariile și tratamentul lucrătorilor sunt mai importante ca niciodată pentru americani.

Atunci când vine vorba de crearea de locuri de muncă în SUA cu salarii mari, beneficii bune, medii sigure și oportunități de mobilitate ascendentă, o mână de companii conduc detașat.

sunt primele trei companii în clasamentul JUST Capital 2023 al celor mai JUST companii din America. Toate acestea au în comun un lucru esențial – un angajament clar de a aborda problemele lucrătorilor și de a investi în angajați.

Începând cu 2018, clasamentele JUST Capital au oferit o imagine instantanee a modului în care companiile americane se ridică la nivelul priorităților publicului, așa cum au fost determinate printr-un sondaj anual pentru a identifica problemele care definesc comportamentul de afaceri bazat pe principii. Companiile care sunt juste oferă un beneficiu clar pentru investitori. De exemplu, dacă un investitor ar fi achiziționat un indice care urmărește cele 100 de companii JUST la începutul lunii martie 2019, indicele ar fi generat un randament în exces de 13,3% față de Russell 1000 în decembrie 2022.

Problemele legate de lucrători au ajuns în prim-planul viziunii americanilor cu privire la ceea ce înseamnă o afacere justă. Plata unui salariu corect și decent, sprijinirea avansării forței de muncă, protejarea sănătății și siguranței lucrătorilor și oferirea de beneficii și de echilibru între viața profesională și cea privată sunt priorități de top pentru public. În mod notabil, indiferent de diferențele demografice, inclusiv de afilierea politică, americanii sunt de acord că întreprinderile ar trebui să facă mai mult pentru a răspunde nevoilor lucrătorilor.

Ce face o companie excelentă?

Bank of America demonstrează un leadership puternic în ceea ce privește prioritatea principală – plata unui salariu corect și decent – prin creșterea salariului minim la 22 de dolari pe oră, un pas important în cadrul angajamentului său de a oferi un salariu de pornire de 25 de dolari până în 2025. În plus, angajații beneficiază de un pachet extins de beneficii, inclusiv 16 săptămâni de concediu parental plătit pentru îngrijitorii primari și secundari, precum și de oportunități de dezvoltare a carierei prin asistență pentru școlarizare și formare profesională.

NVIDIA se străduiește să asigure un salariu egal pentru muncă egală, efectuând analize detaliate ale echității salariale și este una dintre puținele companii care dezvăluie rezultatele analizelor salariale separate pe categorii rasiale și etnice. La fel ca Bank of America, NVIDIA este una dintre cele 10% dintre companiile din Russell 1000

companii care oferă cel puțin 12 săptămâni de concediu parental plătit pentru ambii îngrijitori, oferind 22 de săptămâni de concediu plătit pentru îngrijitorii principali.

Microsoft oferă cel puțin 12 săptămâni de concediu parental pentru ambii îngrijitori, pe lângă multe alte beneficii generoase de concediu plătit, inclusiv 15 zile de concediu plătit și 10 zile suplimentare de concediu medical plătit pentru fiecare lucrător – o politică încă rară pentru multe companii. În plus, Microsoft dezvăluie rezultatele analizelor sale privind echitatea salarială, depășind alte companii prin dezagregarea ratelor de salarizare pentru anumite categorii rasiale și etnice – inclusiv pentru negri, asiatici și latino-americani – care sunt toți plătiți la fel de bine ca și omologii lor albi.

“Atunci când companiile asigură securitatea economică, avansarea, echitatea și siguranța forței de muncă, angajații sunt mai implicați și mai productivi. ”

Aceste eforturi oferă beneficii tangibile angajaților, dar prioritizarea lucrătorilor oferă companiilor mult mai mult decât o simplă asigurare a binelui moral. Atunci când companiile asigură securitatea economică, avansarea, echitatea și siguranța forței lor de muncă, angajații sunt mai implicați și mai productivi, consolidând la rândul lor afacerile companiilor.

Americanii se așteaptă ca sectorul privat să sprijine mai bine angajații. În prezent, o conducere eficientă a afacerilor plasează lucrătorii în centrul strategiei unei organizații. Atunci când întreprinderile adoptă această abordare, ne apropiem mult mai mult de o economie care funcționează pentru toți americanii.

Alison Omens este director de strategie la JUST Capital.

Sursa – www.marketwatch.com