Dow și S&P 500 au ajuns la o serie de 4 zile de victorii, iar acțiunile din energie au crescut pe fondul reducerii producției de petrol

Dow și S&P 500 au închis luni în creștere pentru a începe luna aprilie cu o a 4-a sesiune consecutivă de câștiguri, după ce un grup de mari națiuni petroliere globale au anunțat duminică reduceri surprinzătoare ale producției. Media industrială Dow Jones

DJIA,

+0.98%

a urcat luni cu aproximativ 326 de puncte, sau 1%, pentru a încheia în apropiere de 33.600, potrivit datelor preliminare FactSet. Indicele S&P 500

SPX,

+0.37%

a câștigat 0,4%, în timp ce componenta sa energetică a depășit performanța cu o creștere de 4,9%. Indicele compozit Nasdaq

COMP,

-0.27%

a pierdut 0,3%. Investitorii s-au îngrămădit la acțiunile energetice după ce Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi au declarat duminică că vor reduce în luna mai producția cu peste 1 milion de barili pe zi, într-un efort de a susține stabilitatea pieței petroliere, inclusiv cu Arabia Saudită care și-a redus producția cu 500.000 de barili pe zi. Contractul futures pentru petrolul WTI din luna mai

CLK23,

+6.34%

a urcat cu peste 6% pentru a se tranzacționa la peste 80 de dolari pe baril, cea mai mare creștere zilnică din mai bine de un an. Fondul SPDR al sectorului energetic select

XLE,

+4.55%

a crescut cu 4,6%. Randamentul trezoreriei pe 2 ani

TMUBMUSD02Y,

3.982%

s-a prăbușit sub 4%, în timp ce randamentul Trezoreriei pe 10 ani

TMUBMUSD10Y,

3.422%

a coborât la 3,43%, întrucât traderii au anticipat că prețurile mai mari la petrol ar putea acționa ca un potențial nenoroc în planurile Rezervei Federale de a reduce inflația la ținta anuală de 2%.

Sursa – www.marketwatch.com