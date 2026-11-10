Fondurile în care românii strâng bani pentru pensia privată au avut un câștig mediu de 8,5% pe an, de la lansarea Pilonului 2 în 2008 până la 30 septembrie 2026, arată datele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat (APAPR). În aceeași perioadă, creșterea medie anuală a prețurilor a fost de 4,8%. Pagina APAPR nu explică formula de calcul, seriile folosite, ponderarea fondurilor sau metoda de anualizare a acestor medii. Media fondurilor nu este însă câștigul fiecărui om.

La 30 septembrie 2026, 8,5 milioane de români aveau conturi la Pilonul 2, potrivit APAPR. Pentru fiecare participant, suma relevantă este cea din propriul cont: ea depinde de fondul la care contribuie, de banii virați și de momentul fiecărei virări.

De unde vin banii administrați la Pilonul 2

APAPR arată că fondurile administrau 236,7 miliarde de lei la 30 septembrie 2026. Asociația indică 150 de miliarde de lei contribuții brute virate de-a lungul timpului și 95,3 miliarde de lei câștig net obținut din investiții. Câștigul este o sumă pentru întregul sistem, nu bani adăugați în mod egal celor 8,5 milioane de conturi.

Între timp, fondurile au făcut și plăți. Până la aceeași dată, 365.000 de beneficiari și moștenitori primiseră în total 8,6 miliarde de lei, potrivit APAPR. De aceea, valoarea banilor aflați acum în administrare nu se obține doar adunând contribuțiile și câștigul din investiții.

Contribuția curentă la Pilonul 2 este de 4,75% din salariul brut, adică suma din contract înainte de rețineri, arată explicațiile APAPR. Ea face parte din contribuția de 25% pentru pensie, nu este o plată pusă peste aceasta.

Media de 8,5% nu arată câștigul fiecărui cont

Randamentul mediu anual pune rezultatul fondurilor pe o bază de un an pentru întreaga perioadă începută în 2008. Nu înseamnă că fiecare fond a câștigat 8,5% în fiecare an sau că toate conturile au crescut la fel. Un participant care a început să contribuie mai târziu are o altă perioadă în care banii săi au fost investiți.

Costurile pot influența și ele banii acumulați. Pagina APAPR nu precizează ce costuri sunt incluse în randamentul mediu anual de 8,5%. O analiză a Autorității de Supraveghere Financiară din 16 octombrie 2020 indica atunci un comision de 0,5% din contribuție și unul de cel mult 0,07% pe lună din banii fondului. Mai enumera costul verificării conturilor fondului, tarife de informare și o penalitate de 5% la transfer. Aceste valori descriu situația din 2020, nu tarifele din 2026.

Cum poate fi verificată suma din cont

Participantul își poate afla fondul prin formularul Autorității de Supraveghere Financiară, unde completează numele și codul numeric personal, potrivit APAPR. După identificarea fondului, poate vedea la administrator valoarea actuală a contului și istoricul contribuțiilor.

Administratorii trimit și o scrisoare de informare în luna mai a fiecărui an. Aceasta cuprinde contribuțiile lunare din anul precedent și suma acumulată la sfârșitul acelui an. Autoritatea de Supraveghere Financiară publică separat date statistice despre Pilonul 2, inclusiv un fișier care poate fi descărcat.

Fotografia de mai sus este o imagine ilustrativă, dintr-o bancă de imagini.