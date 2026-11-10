Pentru două persoane, trei nopți de Crăciun pornesc de la 566 de lei în ofertele prezentate la 10 noiembrie 2026 de BIBI Touroperator. Prețul este pentru cazare în Eforie Nord, fără mese. Pentru Revelion, cel mai mic tarif prezentat este de 847 de lei în Mamaia, cu mic dejun, dar fără petrecerea din noaptea dintre ani.

Ofertele de Crăciun acoperă perioada 24-27 decembrie 2026, iar cele de Revelion, perioada 30 decembrie 2026-2 ianuarie 2027. Un sejur cu cină festivă și alte servicii poate costa de câteva ori mai mult decât unul cu simplă cazare. Tarifele de mai jos sunt pentru două persoane și trei nopți, nu pentru o singură noapte.

BIBI Touroperator operează prin BIBI TOURING TOUROPERATOR SRL, firmă cu codul fiscal RO 15490210 și numărul de înregistrare J2003000938290. Înființată la 6 iunie 2003, firma are sediul pe strada Dâmbovița nr. 33 din Ploiești, patru asociați și este administrată de Costin Adrian Voican.

Cât costă cazarea față de un pachet cu mese festive

Tarifele comunicate pentru 10 noiembrie arată cât de diferite sunt serviciile incluse. Prețurile notate „de la” sunt pragurile de pornire ale ofertelor prezentate.

Sejur și loc Lei pentru două persoane, trei nopți Ce include Crăciun, Eforie Nord De la 566 Cazare, fără mese Crăciun, Bușteni De la 818 Cazare, fără mese Crăciun, Bușteni 3.355 Mic dejun și trei cine cu program artistic Crăciun, Călimănești-Căciulata 2.950 Mese, card de consumație și acces la AquaTherme Crăciun, Mamaia 2.838 Mese și acces la piscină și saune Crăciun, Bucovina 7.421 Mese festive și programe folclorice Revelion, Mamaia De la 847 Mic dejun, fără petrecere Revelion, Sulina De la 851 Mic dejun, fără petrecere Revelion, Bușteni 5.451 Cină festivă și alte mese Revelion, Mamaia 7.612 Mese, petrecere și acces la SPA Revelion, Poiana Brașov 10.119 Cină festivă, alte mese și acces la SPA

În Bușteni, diferența dintre cele două exemple de Crăciun este de 2.537 de lei. Aceasta nu este prețul celor trei cine luate separat: sunt pachete diferite, iar cel mai scump cuprinde și băuturi și program artistic.

Petrecerea de Revelion nu intră în cele mai ieftine oferte

Ofertele cu mic dejun din Mamaia și Sulina nu includ petrecerea de Revelion. La fel sunt prezentate cazările din Predeal, Bucovina și Sinaia, cu tarife de pornire de 1.054, 1.156 și, respectiv, 1.349 de lei pentru două persoane. Prețul petrecerii cumpărate separat nu este precizat.

În Mamaia, pachetul de 7.612 lei costă cu 6.765 de lei mai mult decât oferta de pornire de 847 de lei. Diferența nu poate fi pusă doar pe seama petrecerii: pachetul mai cuprinde cine, prânz pe 31 decembrie și acces la zona de relaxare. În Poiana Brașov, cei 10.119 lei includ o cameră cu balcon și șemineu, mese festive și acces la piscine și saune.

Două reduceri de Crăciun au termene în noiembrie

Pentru oferta de Crăciun din Călimănești-Căciulata se anunță un preț mai mic cu 10%, până la 16 noiembrie 2026. Pentru pachetul din Mamaia este anunțată tot o reducere de 10%, până la 30 noiembrie 2026. Tarifele de 2.950 și 2.838 de lei nu arată dacă reducerea este deja cuprinsă în suma afișată.

La 10 noiembrie, pagina BIBI afișa 18 oferte pentru Crăciun 2026 și 54 pentru Revelion 2027, inclusiv rezultate pentru Eforie Nord, Bușteni, Sinaia, Predeal, Căciulata și Poiana Brașov. Aceste numere nu confirmă că fiecare pachet din tabel mai poate fi rezervat la tariful prezentat. Înaintea unei plăți, rămân de stabilit disponibilitatea și prețul final, inclusiv eventualele taxe sau servicii obligatorii.