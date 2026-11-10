Acțiunile Rompetrol Rafinare, companie la care KMG International și statul român sunt principalii acționari, au închis luni, 9 noiembrie 2026, la 0,37 lei bucata. A fost a opta ședință la rând de scădere. La acest preț, acțiunile cumpărate cu 1.000 de lei la vârful de 1,52 lei sunt evaluate la aproximativ 243 de lei, înainte de comisioane.

Bursa de Valori București a înregistrat pentru 9 noiembrie un preț de 0,37 lei, cu 14,75% sub prețul de referință de 0,434 lei. În cursul zilei s-au vândut și cumpărat 674.128 de acțiuni, în valoare de 249.427,36 lei, prin 245 de tranzacții.

La închiderea ședinței, Bursa afișa cereri de cumpărare pentru zero acțiuni și oferte de vânzare pentru 2.719.869 de acțiuni la 0,37 lei. Aceste oferte nu sunt vânzări încheiate.

Prețul afișat nu înseamnă că toate acțiunile pot fi vândute

Ultima tranzacție arată prețul la care s-a încheiat un schimb de acțiuni, nu suma pe care orice deținător o poate încasa imediat. Cele 245 de tranzacții din 9 noiembrie arată că au existat cumpărători în timpul ședinței. La închidere însă, nu mai apărea nicio cerere de cumpărare în datele afișate de bursă.

Pentru un deținător care vrea să vândă, diferența este între valoarea calculată a acțiunilor și banii primiți după o tranzacție. Un ordin de vânzare rămas fără cumpărător nu aduce bani în cont, chiar dacă pe ecran apare un ultim preț.

Cât valorează pachetele cumpărate la două prețuri diferite

Prețul maxim de 1,52 lei a fost atins pe 29 octombrie. Raportat la o sumă inițială de 1.000 de lei, coborârea la 0,37 lei lasă o valoare calculată de 243,42 lei, adică o scădere de aproximativ 75,7%. Calculul nu include comisioane și nu reprezintă prețul unei vânzări efectuate.

Un alt punct de comparație este prețul de 0,705 lei din 3 noiembrie. În lista oficială a comunicatelor Rompetrol Rafinare nu apare, după acel articol, un comunicat despre scăderea acțiunilor sau o explicație a acesteia; cel mai recent comunicat listat este din 2 noiembrie și anunță împădurirea a 20 de hectare în următorii patru ani. Pentru acțiuni cumpărate atunci cu 1.000 de lei, valoarea calculată la prețul de luni este de aproximativ 524,82 lei, înainte de comisioane. Cele două rezultate diferă fiindcă și prețul plătit la cumpărare a fost diferit.

Rezultatele firmei sunt programate pentru 27 noiembrie

La 30 iunie 2026, KMG International deținea direct 48,1135% din Rompetrol Rafinare, iar statul român, prin Ministerul Energiei, 44,6959%, potrivit datelor Bursei de Valori București. Compania a raportat pentru primele șase luni din 2026 un câștig net de 40,4 milioane de dolari. Câștigul calculat înainte de dobânzi, impozite și uzura contabilă a fost cu 65% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025, iar rafinăria Petromidia a prelucrat 2,6 milioane de tone de țiței.

Următoarele cifre ale companiei sunt programate pentru 27 noiembrie 2026. Atunci Rompetrol Rafinare urmează să prezinte rezultatele pentru trimestrul al treilea și pentru perioada ianuarie-septembrie 2026.