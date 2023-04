Băncile din umbră ar putea crea încă probleme

Dacă ați fi întrebat în urmă cu câteva luni de unde ar putea proveni următoarea criză financiară, majoritatea oamenilor probabil că nu ar fi spus băncile regionale. Mai degrabă, ar fi ghicit la sectorul bancar paralel, care a crescut dramatic de la criza financiară globală din 2008. Acesta rămâne mult mai puțin reglementat decât sectorul bancar tradițional.

Când pandemia a lovit, non-bancile, cum ar fi fondurile speculative și fondurile deschise de pe piața monetară, s-au retras de pe piețele cheie de credit, forțând guvernele să intervină pentru a stabiliza lucrurile. După cum a declarat secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, într-un discurs de săptămâna trecută: “Pur și simplu, șocul Covid a reafirmat importanța vulnerabilităților structurale din sectorul nebancar”. Yellen a evidențiat o serie de modalități prin care autoritățile de reglementare din SUA încearcă să monitorizeze mai bine efectul de levier al fondurilor speculative și să abordeze neconcordanțele de lichiditate din fondurile deschise și de pe piețele monetare. Acestea pot, atunci când sunt sub presiune, să “rupă gura târgului”, lăsând micii investitori cu pierderi mari.

Este bine că factorii de decizie politică se concentrează asupra băncilor din umbră, deoarece aș paria în continuare că aici se va afla adevăratul nod de risc în 2023 și după aceea.

Luați în considerare, de exemplu, problemele care se pregătesc în cazul împrumuturilor pentru proprietăți comerciale și al fondurilor imobiliare cu capital privat. Aici se întâlnesc poveștile băncii fantomă și ale băncilor mici. Băncile mici dețin 70 la sută din totalul împrumuturilor imobiliare comerciale, a căror creștere a fost mai mult decât triplată din 2021. Ca urmare a relaxării normelor Dodd-Frank pentru băncile comunitare, instituțiile financiare mai mici au investit, de asemenea, mai mult în active mai riscante deținute de fondurile de capital privat și fondurile speculative (la fel ca și alte instituții care caută randamente mai bune, inclusiv fondurile de pensii).

Finanțarea băncilor mici către imobiliarele comerciale se restrânge acum. Acest lucru, împreună cu creșterile ratelor dobânzilor, exercită o presiune în jos asupra valorilor proprietăților comerciale, care sunt acum sub nivelurile de dinaintea pandemiei. Acest lucru va reduce fluxurile de capital, va deraia investițiile și va pune presiune, la rândul său, asupra fondurilor de capital privat cu împrumuturi care ajung la scadență sau care au nevoie de injecții de capital.

După cum a stabilit o notă recentă a TS Lombard, se așteaptă ca nivelul scadențelor datoriilor imobiliare în 2023 să fie ridicat. Acest lucru înseamnă că managerii de active ar putea fi nevoiți să apeleze la investitori pentru mai mult capital (ceea ce va fi o negociere dificilă în acest moment) sau să vândă proprietăți din portofoliul lor pentru a acoperi împrumuturile.

Acest lucru are sentimentul unei bucle de condamnare pentru mine. Indicii imobiliari mari au devenit deja negativi în 2022. Luna trecută, grupul imobiliar canadian Brookfield a încetat să mai facă plăți pentru datoriile de 734 milioane de dolari pentru clădirile de birouri din LA și există un interes ridicat în scurt timp în trusturile de investiții imobiliare, cum ar fi Hudson Pacific Properties și Vornado Realty. Este posibil ca preocupările legate de sectorul imobiliar comercial să înceapă să scoată la iveală alte vulnerabilități – sau cel puțin asimetrii – din sistemul financiar și, în special, din băncile din umbră.

Luați în considerare, de exemplu, cât de bogați s-au îmbogățit administratorii de active nebancare, cum ar fi Blackstone, Apollo, Carlyle și alții, atât în domeniul imobiliar rezidențial, cât și în cel comercial, în urma anului 2008. Acest lucru s-a datorat în parte faptului că au fost capabili să facă tranzacții pe care băncile mai reglementate nu le puteau face. Jucătorii de capital privat au făcut, de asemenea, noi investiții în utilități, terenuri agricole, transporturi și energie (în special în domeniul energiilor regenerabile, impulsionați de presiunea guvernamentală pentru o tranziție către o energie curată).

Nu spun că aceste instituții sunt pe cale să dea faliment. Dimpotrivă – marile firme de capital privat sunt pline de bani. Potrivit furnizorului de date Preqin, fondurile imobiliare, în general, au în rezervă echivalentul a 18 luni de capital propriu, deși, așa cum subliniază TS Lombard, acest lucru s-ar putea epuiza pe măsură ce randamentele scad. Dar se poate spune cu certitudine că combinația dintre scăderea valorilor, ratele mai mari și o criză a creditelor va însemna că vom asista probabil la unele neplăți de profil înalt. Poate și mai important, cred că suntem pe cale să vedem cum se ridică cortina de la ceea ce au făcut în ultimii ani fondurile de investiții private și, în general, sectorul global de gestionare a activelor.

Luna aceasta, economistul politic Brett Christophers va publica o carte intitulată Our Lives in Their Portfolios: Why Asset Managers Own the World. El crede că am trecut de la capitalismul financiarizat la ceva mai insidios – o societate a managerilor de active în care titanii finanțelor dețin “sisteme și cadre fizice esențiale” – casele în care locuim, clădirile în care lucrăm, sistemele de energie care ne luminează orașele și ospiciile în care murim.

Este un proces care a fost accelerat de planurile de stimulare fiscală post-Covidiu din SUA și din alte părți, care au încurajat mai multe parteneriate public-privat pentru infrastructură. Legea privind investițiile în infrastructură și locurile de muncă din America, de exemplu, a avut mai puține investiții publice decât cele propuse inițial, dar a introdus o serie de noi concesii pentru investițiile private.

Citatul de început al cărții lui Christophers este de la Bruce Flatt, director executiv al Brookfield Asset Management, care spune: “Ceea ce facem noi este în spatele scenei. Nimeni nu știe că suntem acolo”. Ei bine, nu mai este cazul. Problema capitalului privat în sectorul imobiliar rezidențial a fost bine explorată. Odată cu iminenta criză din sectorul imobiliar comercial, este posibil să ne uităm mult mai atent la imperiile de cărămidă și mortar cu grad ridicat de îndatorare construite de băncile din umbră și la riscurile pe care le prezintă privatizarea acestor active.

Sursa – www.ft.com