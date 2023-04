Care este recenzia filmului One Fine Morning

Franța îmbătrânește, dar Parisul încă arată un knockout primăvara. Aceasta se numără printre lecțiile One Fine Morning, noul film strălucitor de la Mia Hansen-Løve, cu Léa Seydoux excelentă în rolul Sandrei, o traducătoare cu un rucsac practic și tunsoarea lui Jean Seberg din Breathless. Viața ei nu este simplă, dar orașul pe care îl numește acasă este minunat până la parodie. În soarele nesfârșit, copacii șoptesc și lacurile cu barca strălucesc. O excursie la Musée de l’Orangerie? Înghețată pe malul Senei? Mai oui!

Cu toate acestea, capitala Franței este de asemenea pe fundal de tristețe. Într-un film tandru, inteligent, totul are un dublu rol: jalnic și jucăuș, încărcat și lipsit de greutate.

Sursa multor dureri de inimă este tatăl Sandrei, Georg (Pascal Greggory), un fost profesor de filozofie, acum orb. Amintirile sunt tot ce i-a mai rămas din această carte ilustrată Paris. Dar și mai rău, memoria însăși eșuează. Are sindromul Benson, o variantă a Alzheimer care revendică vederea. Și așa, într-un apartament încă plin de lumină și cărți, Sandra aduce quiche și conversație, vizitând între a fi monoparentală fiica ei tânără, al cărei tată a murit în urmă cu câțiva ani.

Cu filme precum Eden și Goodbye First Love, Hansen-Løve făcea autoficțiune înainte de a avea numele. Aici își extrage propria experiență de îngrijire a tatălui ei, Ole Hansen-Løve, după diagnosticul lui cu sindromul Benson. Însă filmul nu este niciodată un grind și doar uneori chinuit. Aerul este permis să intre în durere. Un proces delicat.

Sandra are grijă de tatăl ei. El este, de asemenea, doar un apel a atenției ei în mijlocul unui ansamblu mare de familii extinse. Seydoux îi conferă personajului dublură: carisma vedetă și pragmatism puternic. Este genul pe care oamenii trebuie să-l învețe atunci când se află în poziția Sandrei, prinși între copii și părinți aflați în întreținere.

Pascal Greggory îl joacă pe tatăl Sandrei, Georg, care își pierde vederea din cauza sindromului Benson

În timp ce încercam să trăiesc. Dacă Parisul visător al filmului poate părea de tropă, același lucru este valabil și pentru Clément (Melvil Poupaud), prietenul platonic cu care Sandra se încurcă. Un „cosmo-chimist” strălucitor, deseori staționat în Arctica, el se oferă direct să-i arate spectrometrul său de masă. Obiceiul, firesc, este soția lui.

Ce ar face filmul francez fără bărbați căsătoriți? Dar din nou, Hansen-Løve face noutate din familiar. One Fine Morning este o dramă de lux a celor domestice, adusă la viață de autenticitatea maximă a lui Seydoux. Aceleași teme ale schimbării, frământării și memoriei se refractează și printr-o lentilă mai largă. Există smecheri de context modern: fiica Sandrei sare fericită dintr-un exercițiu de școală; gilets jaunes sunt evocate atunci când mama Sandrei Françoise (Nicole Garcia) se alătură unui protest haotic. (Un portret al lui Emmanuel Macron este manipulat.) Oamenii îmbătrânesc, dar aici un întreg mod de viață a clasei de mijloc pariziene apare ca o bulă drăguță, și poate nu impermanentă.

Același lucru s-ar putea spune și despre școala de cinema de artă europeană de care aparține Hansen-Løve. Cu acea coafură de la Seberg, Seydoux este un omagiu ambulant adus istoriei filmului, chiar înainte ca Georg să facă semn din cap către replica lui Jean-Luc Godard despre fiecare poveste care are nevoie de un început, mijloc și sfârșit (dar nu neapărat în această ordine). Numiți o coincidență poetică că Godard a murit în 2022, în același an în care a fost făcută One Fine Morning. Dar apoi, filmul întruchipează propriul mesaj: că fiecare sfârșit este și un început, oriunde ai pune mijlocul.

Sursa – www.ft.com