Riscurile reorganizării reglementărilor din China

În SUA și Europa, costurile eșecului de reglementare și ale instabilității financiare au fost ilustrate dureros de imploziile Silicon Valley Bank, Credit Suisse și alte bănci mai mici. Lecțiile din aceste episoade nu ar trebui să fie trase doar în aceste regiuni. Ar fi bine să observăm că sistemul financiar de importanță mondială al Chinei prezintă unele dintre aceleași vulnerabilități, precum și multe dintre ele de fabricație proprie. Iar aceste riscuri pot fi accentuate de o recentă reorganizare a reglementărilor.

În ultimii ani, China s-a confruntat cu falimentele mai multor bănci mai mici și regionale, care au declanșat în special proteste ale deponenților la băncile din provincia Henan. Aceste eșecuri par să se fi diminuat pentru moment, dar Banca Populară Chineză a considerat că aproximativ 316 astfel de bănci prezintă un risc ridicat la sfârșitul anului 2021, potrivit revizuirii sale trimestriale.

La începutul lunii martie, China a anunțat la Congresul Național al Poporului schimbări extinse de reglementare care vor face ca finanțele să devină mult mai centralizate și să fie supuse unui control politic mai mare.

Instituțiile de stat din sectorul financiar vor fi transformate. O nouă administrație națională de reglementare financiară va prelua reglementarea în domeniul bancar și al asigurărilor. De asemenea, dobândește unele funcții de supraveghere a holdingurilor financiare, precum și unele responsabilități de supraveghere în domeniul protecției consumatorilor și a investitorilor de la Banca Populară a Chinei și de la Comisia de reglementare a valorilor mobiliare din China. Aceasta din urmă va rămâne o entitate separată, preluând supravegherea emisiunilor de obligațiuni pentru administrațiile locale din China aflate în dificultate financiară.

Cu toate acestea, reformele instituțiilor de stat sunt doar o parte a unui plan mai amplu în care rolul Partidului Comunist va fi consolidat pentru a-i oferi mai mult control. O Comisie Financiară Centrală va fi înființată, împreună cu un Comitet Central de Lucru Financiar, pentru a supraveghea afacerile legate de partid în sistemul financiar. Scopul este de a se asigura că puterea de reglementare și supravegherea deplină sunt puse în aplicare în toate sectoarele economiei, împreună cu direcția politică. Schimbările radicale amintesc de așa-numita campanie de “rectificare” desfășurată împotriva platformelor tehnologice și de date din 2020 până de curând și mărturisesc anxietatea guvernului cu privire la instabilitatea financiară.

Întrebarea cheie acum pentru China, ca și pentru colegii săi occidentali, este dacă o mai mare centralizare și politizare a reglementărilor financiare este adecvată dacă țara dorește să obțină un echilibru mai bun în compromisul dintre stabilitate și eficiență în alocarea capitalului.

Opțiunea Chinei pentru centralizare și control reprezintă un mare pariu pe stabilitate. Aceasta ar putea diminua fragmentarea sistemului și ar putea scurtcircuita tendința intermediarilor financiari de a se angaja în arbitrajul adesea destabilizator între silozurile agențiilor de reglementare și provinciale. De asemenea, ar putea contribui la eficientizarea alocării de capital din punctul de vedere al Partidului Comunist și ar putea aduce un fel de ordine în situația financiară disfuncțională a guvernelor locale.

Cu toate acestea, centralizarea și controlul politic s-ar putea dovedi, de asemenea, agenți ai instabilității financiare, mai degrabă decât bariere împotriva acesteia. Indiferent dacă este vorba de un sistem capitalist sau de un sistem de partid-stat precum China, instabilitatea financiară nu este niciodată mai probabilă decât atunci când bilanțurile instituțiilor financiare sunt foarte corelate. În prezent, cele aproximativ 4.000 de bănci din China se află deja sub controlul statului și reprezintă cea mai mare parte a sistemului financiar de când autoritățile au redus activitatea bancară paralelă.

În sistemele descentralizate, de obicei, nu se vor produce oscilații coordonate ale bilanțurilor. Șocurile mai mici și de rostogolire pot fi gestionate mult mai bine și reprezintă un risc sistemic mult mai mic. Autoritățile de reglementare pot acționa mai selectiv pentru a elimina sau reduce garanțiile implicite și pentru a prelua datoriile neperformante. Acest lucru ar putea reduce riscul unui hazard moral mai larg în sistemul în care asumarea riscurilor este garantată de stat.

O centralizare mai mare în China ar putea, de fapt, să dezavantajeze guvernul, accentuând riscul de instabilitate financiară, deoarece toți participanții de pe piață confirmă un model de comportament pe care partidul îl consideră adecvat. O mai mare uniformitate în comportamentul bilanțului sistemului ar amplifica apoi liniile de faliment, cum ar fi datoriile neperformante, ilichiditatea și alte probleme, inclusiv un proces decizional deficitar. De exemplu, dacă toate băncile acordă împrumuturi aceluiași sector, este probabil să apară bule.

În cartea lor din 2014 despre criza financiară Fragile By Design, Charles Calomiris și Stephen Haber au subliniat că țările obțin sistemul bancar pe care instituțiile lor politice îl permit. Am face bine să ținem cu toții cont de acest lucru, deoarece sectorul financiar politizat al Chinei se îndreaptă spre un control mai centralizat care reflectă alegerile partidului sub conducerea președintelui Xi Jinping.

Sursa – www.ft.com