Bărbații provoacă de 4 ori mai multe accidente grave decât femeile în România

Bărbații au fost implicați în 3.400 de accidente rutiere grave într-un singur an, de patru ori mai multe decât cele provocate de femei, care au fost responsabile pentru aproximativ 800 de astfel de evenimente. Asta în condițiile în care, din cei aproape 9 milioane de șoferi din România, doar o treime sunt femei, o posibilă explicație pentru discrepanța uriașă.

Păreri împărțite în trafic

Eterna dispută despre cine conduce mai bine pare să aibă, cel puțin statistic, un răspuns clar. Dar cum stau lucrurile, pe bune, la firul ierbii? Părerile șoferilor sunt, ca de obicei, împărțite și reflectă experiența fiecăruia.

„Bărbații sunt mai agresivi. Femeile sunt mai calme. Tineretul e și mai agresiv”, spune un șofer. O conducătoare auto cu experiență confirmă observația. „Din experiența mea de 25 de ani de șofat, am observat că femeile sunt mult mai atente și prudente ca bărbații. Bărbații sunt puțin mai agresivi la condus, sunt mai nerăbdători”, este de părere aceasta. Alții, în schimb, cred că prudența nu ține de gen. „Fiecare conduce în felul lui. Poate să fie ori bărbat agresiv în trafic, ori femeie agresivă. Deci nu pot să spun că unii sunt și alții nu sunt”, concluzionează alt participant la trafic.

Cifrele oficiale confirmă prudența

Dincolo de percepții, datele concrete înclină balanța într-o singură direcție. Un studiu internațional a ajuns la concluzia că femeile conduc mai bine pentru că sunt mai atente și, implicit, produc mai puține accidente.

Iar cea mai recentă statistică la nivel național confirmă acest lucru fără echivoc: aproximativ 800 de accidente rutiere grave provocate de femei într-un an, față de 3.400 cauzate de bărbați. Până și unii instructori auto observă o schimbare de atitudine. „Pe băieți îi văd parcă din ce în ce mai delăsători, mai neimplicați”, spune Evelin Coleașă, instructor auto în Buzău.

Femeile, căutate de companiile de transport

Prudența feminină a devenit un atu căutat chiar și în transportul public. Nu de puține ori, companiile din țară au început să angajeze tot mai multe șoferițe pentru autobuze, troleibuze sau tramvaie, tocmai pe baza acestui considerent.

„Compania noastră de transport are un număr de aproximativ 200 de șoferi, dintre care 20% sunt femei. Am observat că femeile sunt mult mai prudente, iar bărbații sunt mai tehnici în arta condusului”, constată Alexandru Vizireanu, managerul unei companii de transport public în comun.

O explicație psihologică

Și există și o explicație științifică pentru aceste diferențe de comportament la volan. Totul pare să se rezume la modul în care cele două sexe evaluează situațiile periculoase.

„Diferențele țin de asumarea riscurilor. Percepția pericolului la femei este mai crescută decât la bărbați”, e de părere psihologul Mihaela Rus, expert în psihologia transporturilor (o specializare care analizează comportamentul uman la volan).

Numai că, dincolo de orice dispută, realitatea drumurilor din România rămâne una sumbră. Conform datelor de la Poliția Română, anul trecut peste 1.200 de oameni și-au pierdut viața în accidente, în timp ce alți peste 3.000 au fost răniți.