Google schimbă regulile jocului. Cum îți poți alege sursele preferate de știri

Google introduce o opțiune nouă care le va permite utilizatorilor să își personalizeze fluxul de știri, alegând sursele din care vor să primească informații cu prioritate. Funcția, denumită „Preferred Sources”, schimbă modul în care sunt afișate subiectele de actualitate în paginile de căutare și marchează o rară actualizare care nu este centrată pe inteligența artificială.

Alegerea surselor preferate direct din rezultatele Google

Prin „Preferred Sources”, fiecare utilizator își poate seta manual site-urile de știri pe care le consideră de încredere. Pe baza acestor preferințe, Google va afișa cu prioritate conținutul provenit din aceste surse în secțiunea de știri.

Configurarea se face simplu: atunci când utilizatorul caută informații despre un eveniment de actualitate, în dreptul știrilor afișate apare o pictogramă dedicată. Prin accesarea acesteia, se deschide o interfață unde pot fi căutate și selectate sursele dorite. Momentan, nu există o limită privind numărul de site-uri care pot fi adăugate la lista de favorite.

Lansare treptată, început în SUA și India

Funcția va fi disponibilă inițial doar în Statele Unite și India, urmând ca ulterior să fie extinsă și în alte țări. Google nu a anunțat încă un calendar clar pentru lansarea globală, însă testele inițiale vor oferi companiei feedback util înainte de extindere.

Această personalizare a afișării știrilor vine într-un moment în care gigantul tehnologic se confruntă cu critici din partea industriei media, care acuză scăderea traficului organic către site-urile de știri în urma implementării funcțiilor bazate pe inteligență artificială.

Google, un răspuns la nemulțumirile publisherilor

Prin introducerea „Preferred Sources”, Google încearcă să ofere utilizatorilor mai mult control asupra informației pe care o consumă și, indirect, să sprijine publicațiile preferate de aceștia. Într-un context în care algoritmii IA pot filtra sau rezuma conținutul fără ca utilizatorul să acceseze sursa originală, această funcție ar putea reprezenta un pas spre o relație mai echilibrată între platformă și editorii de conținut.

Deși lansarea este limitată geografic la început, succesul funcției ar putea accelera extinderea globală, oferind utilizatorilor din întreaga lume posibilitatea de a-și crea un flux de știri adaptat propriilor interese și surse de încredere.