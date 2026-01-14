Nvidia nu sta deloc pe loc, parca e un iepure Duracell! Continuă să ne surprindă cu îmbunătățiri pentru noi, utilizatorii. Conform celor de la The Verge, ultimul update pentru aplicația Nvidia vine cu DLSS 4.5 Super Resolution și setări Nvidia Surround. Serios, e un pachet complet gândit pentru pasionații de gaming, dar nu numai.

Ce ne aduce, concret, DLSS 4.5?

DLSS 4.5 include a doua generație de model Super Resolution transformer de la Nvidia. Care-i treaba cu el? Simplu: să îmbunătățească calitatea imaginii și să reducă artefactele care mai apăreau în DLSS 4. De fapt, despre asta e vorba când vine vorba de optimizare constantă. Chiar dacă DLSS 4.5 a fost disponibil în versiunea beta a aplicației Nvidia încă de la începutul lunii, lansarea de acum aduce cel mai recent model tuturor posesorilor de RTX. Modelul actualizat a fost antrenat pe un set de date extins și, teoretic, ar trebui să îmbunătățească semnificativ claritatea și stabilitatea imaginii atunci când se utilizează modurile DLSS Performance sau Ultra Performance. O veste excelentă, fără îndoială, pentru cei care vor să stoarcă tot ce se poate de la plăcile lor video. Mai pe scurt, o imagine mai bună, fără să transpiri prea tare.

Viitorul sună bine, dar mai avem de așteptat

DLSS 4.5 include, de asemenea, noi moduri 6x Multi Frame Generation și Dynamic Multi Frame Generation pentru GPU-urile RTX 50-series. Doar că, și aici e un „doar că” important, aceste funcții nu vor fi disponibile decât în primăvara anului 2026. Așa că, mai avem de așteptat puțin până să ne bucurăm de ele. Însă, e bine să știm că se lucrează la ele și că viitorul gaming-ului pe PC arată promițător. Practic, Nvidia ne arată ce are în plan, chiar dacă mai durează.

Un Control Panel mai unitar, mai prietenos

Update-ul Nvidia (versiunea 11.0.6) include și toate setările Nvidia Surround rămase din vechiul Control Panel, cu corectarea ramei și tastele rapide acum disponibile. Nvidia a migrat treptat toate funcțiile Control Panel în aplicația Nvidia în ultimii ani, cu scopul de a uni Control Panel și GeForce Experience într-o singură aplicație. Un demers logic, dacă stai să te gândești că mulți utilizatori se plângeau de faptul că trebuie să jongleze cu două aplicații diferite pentru a-și configura placa video. Până la urmă, cine are chef să alerge între două programe?

Cum faci update? Mai simplu de atât nu se poate!

Poți obține cea mai recentă aplicație Nvidia pur și simplu lăsând-o să se actualizeze automat sau descărcând manual actualizarea de pe site-ul Nvidia. Vei avea nevoie și de cel mai recent driver Game Ready de la Nvidia pentru a activa DLSS 4.5. Totul e gândit să fie cât mai simplu, fără bătăi de cap inutile. Până la urmă, Nvidia știe că timpul gamerilor e prețios și nu vrea să-l piardă cu proceduri complicate. Practic, fără să ridici un deget, ai totul la zi.

Ce spune Nvidia despre toate astea?

Din păcate, nu avem o declarație oficială de la Nvidia pe această temă. Însă, ținând cont de istoricul companiei, e clar că nu se vor opri aici cu îmbunătățirile. Rămâne de văzut ce ne mai pregătesc în viitor, dar un lucru e cert: Nvidia continuă să investească masiv în tehnologii care să îmbunătățească experiența de gaming pe PC. Noi, unul, ținem cu ochii pe ei!