Planificarea unei vacanțe începe adesea cu vânătoarea de bilete de avion la prețuri cât mai mici. Alegerea momentului potrivit pentru rezervare poate însemna economii consistente, iar studiile recente arată că atât ziua săptămânii, cât și ora zborului influențează decisiv costurile.

Când găsești cele mai ieftine bilete de avion? Ziua și ora zborului pot face diferența

Biletele de avion sunt, în general, mai ieftine atunci când sunt cumpărate cu câteva luni înainte de plecare. Zborurile în afara sezonului turistic și cele din mijlocul săptămânii (marți, miercuri, joi) au tarife mai accesibile.

Potrivit AirHelp, duminica este considerată cea mai bună zi pentru a rezerva bilete, economiile la zborurile internaționale putând ajunge chiar la 17%. În același timp, datele Expedia arată că tarifele din zilele de marți, miercuri și joi sunt, în medie, cu 1,9% mai mici față de cele din weekend. „Zilele de luni, marți, miercuri și joi sunt considerate a fi zile mai puțin aglomerate și, prin urmare, cele mai ieftine bilete de avion sunt disponibile atunci”, notează AirHelp.

Low-costul rămâne prima alegere pentru români

Pentru călătorii din România, companiile aeriene low-cost continuă să fie preferate datorită tarifelor reduse. Printre cele mai populare se numără:

Wizz Air , considerată cea mai ieftină companie aeriană din Europa;

Ryanair , a doua cea mai populară opțiune low-cost la nivel european;

Dan Air, companie românească ce operează zboruri către destinații precum Londra, Dublin și Torino.

Prețurile sunt totuși influențate de mai mulți factori: momentul rezervării, sezonul, orele de zbor și gradul de ocupare al aeronavelor. De aceea, specialiștii recomandă căutarea biletelor cu luni bune înainte și alegerea unor curse la ore mai puțin convenabile pentru a economisi bani.

Studii: cele mai ieftine zboruri sunt luni și marți

Un raport realizat de Upgraded Points arată că zborurile rezervate lunea și marțea sunt, în medie, cu 5,23% și respectiv 5,28% mai ieftine. La polul opus, cele mai scumpe bilete se găsesc vinerea (+5,89%) și sâmbăta (+7,28%).

În plus, platformele de comparare precum Skyscanner și momondo pot ajuta călătorii să identifice cele mai bune oferte disponibile, analizând prețurile din mai multe surse.

În concluzie, cei care își doresc să călătorească ieftin trebuie să fie flexibili, să rezerve din timp, să aleagă zboruri la ore atipice și să evite perioadele aglomerate.