Pentru minivacanța de 1 Decembrie 2026, cea mai mică sumă indicată pentru doi adulți și un copil este de 1.150 de lei, pentru o noapte la Azuga. Din acești bani, 1.000 de lei reprezintă pachetul pentru adulți, iar 150 de lei meniul copilului. Suma nu este bugetul întregii călătorii: transportul și celelalte cheltuieli se adaugă.

Ofertele pentru trei nopți pornesc de la 1.875 de lei pentru doi adulți în Delta Dunării și ajung la 3.600 de lei la un hotel din Azuga. Prețurile nu pot fi comparate ca și cum ar acoperi același sejur: diferă durata, mesele incluse și costul copilului.

Cât costă pachetele și ce intră în preț

La Azuga Ski & Bike Resort, tariful indicat pentru o noapte este de 1.000 de lei pentru doi adulți în cameră dublă sau 1.100 de lei în cameră Premium. Pachetul cuprinde micul dejun, o cină festivă, băuturi răcoritoare, foc de tabără și petrecere. Meniul copilului costă 150 de lei, însă suma de 1.150 de lei nu confirmă și costul cazării lui.

În Delta Dunării, Lebăda Luxury Resort & SPA afișează un preț de la 1.875 de lei pe cameră pentru doi adulți, pentru trei nopți, din 28 noiembrie până la 1 decembrie. Sunt incluse micul dejun, o cină cu muzică, masa festivă din 1 decembrie și accesul la piscină și saune.

La Câmpulung Moldovenesc, pentru 29 noiembrie-1 decembrie, tariful afișat începe la 972,50 lei pentru o persoană. Doi adulți plătesc 1.945 de lei, fără tariful copilului.

La Hotel Carpat Inn din Azuga, operat de COMPLEX INN CARPATIN S.R.L., trei nopți pentru două persoane costă 3.600 de lei. Prețul include două mese pe zi, activități tradiționale și acces la zona de relaxare.

La Carpat Inn, vârsta copilului schimbă suma de plată

La Carpat Inn, cazarea copilului de până la 2,99 ani este gratuită. Pentru copiii din categoria de 3-7 ani, tariful suplimentar este de 500 de lei pe sejur, ceea ce duce pachetul de trei nopți la 4.100 de lei pentru familie. Categoria de 7-16 ani costă 800 de lei în plus, iar totalul ajunge la 4.400 de lei. Pentru cei de peste 16 ani, tariful suplimentar este de 1.200 de lei.

Categoriile afișate de hotel se întâlnesc la vârsta de 7 ani, astfel că tariful pentru un copil care tocmai a împlinit această vârstă trebuie confirmat înainte de plată. Rezervarea la Carpat Inn se achită integral, iar banii nu se restituie dacă aceasta este anulată. Pagina ofertei poartă anul 2026 în titlu, dar menționează 2025 în descriere, astfel că perioada trebuie confirmată odată cu rezervarea.

Prețul pachetului nu este costul întregii plecări

La Lebăda, cei 1.875 de lei reprezintă tariful de pornire pentru doi adulți, nu prețul unei familii cu un copil. Pentru această familie, costul copilului rămâne de confirmat. La Azuga Ski & Bike Resort, trimiterea unei cereri de rezervare nu înseamnă că locul este asigurat; resortul confirmă disponibilitatea ulterior.

Și la Rășinari există un pachet de trei nopți, din 28 noiembrie până la 1 decembrie, la Carpentiere Arena, operat de ABAF HERMANNSTADT SRL. Pachetul cuprinde două mese pe zi, muzică și acces la zona de relaxare. Prețul pentru acest sejur trebuie cerut înainte ca familia să îl poată compara cu celelalte oferte.