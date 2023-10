Care este sprijinul militar acordat de România pentru Ucraina?

Analistul militar Radu Tudor a comentat declaraţiile lui preşedintelui Klaus Iohannis privind ajutorul militar acordat Ucrainei.

Preşedintele Ucrainei a făcut în România, prima sa vizită oficială de la izbucnirea războiului. Preşedintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu preşedintele Klaus Iohannis pentru a discuta „procesul pentru a ridica relația dintre România și Ucraina la nivel de Parteneriat Strategic”.

De altfel, preşedintele Volodimir Zelenski a afirmat pentru prima oară că România a susţinut Ucraina şi din punct de vedere militar.

Întrebat ce date concrete exista în acest sens, Radu Tudor, analist militar, a spus:

În precizările sale, „Înțeleg că a fost o decizie a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) ca să mențină discreția în privința sprijinului militar acordat Ucrainei și din această perspectivă, o decizie CSAT este obligatorie pentru orice funcționar sau orice structură din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională.

„România a cordat ajutor militar de sute de milioane de euro Ucrainei”

Dacă s-a decis în CSAT, atunci singurii care pot să speculeze suntem noi, jurnaliștii și din informațiile mele din grupul de contact al celor 50 de țări care sprijină Ucraina din punct de vedere militar, grup care este coordonat de Statele Unite și este îndeobște cunoscut sub numele de „Grupul de la Ramstein”, România a oferit ajutor militar de câteva sute de milioane de euro Ucrainei și este pe unul din ultimele locuri între cele 50 de state care ajută Ucraina militar, financiar și cu pachete de securitate.

Am avut livrări de muniție, de armament, am avut mai multe sisteme de armament pe care ucrainienii le-au văzut la noi, le-au primit și mai departe rămâne discreția în privința detaliilor concrete. Evident România joacă un rol crucial în livrarea sistemelor de armament și muniție pentru Ucraina și care vin din partea altor țări.

De aici și profilul nostru, aș spune strategic, pentru apărarea Ucrainei în fața invadatorilor ruși”, a spus Radu Tudor.

„România trebuie să ceară protecţia minorităților din Ucraina, apoi să încheie acel parteneriat strategic”

Când a fost întrebat apoi dacă România a cerut ceva la această întâlnire, mai ales în ceea ce privește problema cu protecţia minorităților din Ucraina, Radu Tudor a spus:

„Cu siguranță și pot să spun din surse care cunosc bine agenda discuției dintre președintele Klaus Iohannis și președintele Volodimir Zelenski, în afara ajutorului direct pe care România îl acordă Ucrainei, subiectul principal în zona politică a fost cel privind protecția minorității române din Ucraina, drepturile și libertățile pe care acestea trebuie să le aibă potrivit standardele euro-europene.

De curând, Ucraina a făcut un prim pas și a modificat legea minorităților. Ea mai trebuie să mai facă încă un pas. L-am auzit pe președintele Iohannis vorbind despre faptul că România și Ucraina vor avea un parteneriat strategic.

Din punctul meu de vedere, acest parteneriat strategic trebuie semnat și încheiat în momentul în care Ucraina va elimina din legislația sa așa-numita limbă moldovenească, o invenție sovietică, o invenție stalinistă, o invenție care stă la baza unor dispute mai vechi între România și Ucraina.

Din momentul în care minoritatea românească va primi acest drept esențial de a fi recunoscută ca vorbitoare de limbă română și mai departe de a primi standarde europene de drepturi și libertăți, atunci cu siguranță avem motive să încheiem un parteneriat strategic între România și Ucraina”, a mai spus Radu Tudor, la Antena 3 CNN.

Klaus Iohannis: „Vom sprijini Ucraina, inclusiv militar, cât va fi nevoie”

În continuare, România va sprijini Ucraina, inclusiv militar, cât va fi nevoie, spune președintele Klaus Iohannis după discuțiile cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski. Șeful statului român spune că „securitatea Ucrainei înseamnă și securitatea României”.

În afirmaţiile sale, Această vizită are un caracter istoric pentru relația bilaterală și transmite un mesaj puternic privind angajamentul nostru constructiv. Ne dorim o relație bilaterală bazată pe încredere și valori comune, cu o viziune pe termen lung și axată pe generarea de proiecte concrete, în beneficiul cetățenilor noștri și al întregii regiuni. De aceea, am decis astăzi, împreună, să începem concret procesul pentru a ridica relația dintre România și Ucraina la nivelul de Parteneriat Strategic.

Mă bucură faptul că am semnat astăzi cu Președintele Zelenski o Declarație Comună, eveniment la care tocmai ați fost martori, o declarație care evocă exact acest cadru principial de cooperare. În prezent, ne concentrăm pe a ajuta Ucraina să câștige războiul, dar în calitate de vecini și parteneri avem datoria și responsabilitatea de a ne proiecta relația pe termen lung”, spune Klaus Iohannis.

