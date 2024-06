Câte universități din România au ajuns în topul celor mai bune unități de învățământ superior din lume?

Un număr de patru universități din România au ajuns în topul U.S. News 2024-2025 cu cele mai bune unități de învățământ superior din lume, potrivit Agerpres.

Astfel, Universitatea „Babeş-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca se clasează pe primul loc în România, pe locul 275 în Europa şi pe locul 755 la nivel mondial, se arată în clasamentul U.S. News 2024-2025.

Astfel, „UBB – prima universitate a ţării, respectiv 275 în Europa şi 755 mondial, în cel mai reprezentativ clasament american al universităţilor lumii. UBB ocupă prima poziţie în ţară, poziţia 275 în Europa şi 755 la nivel mondial în cel mai recent clasament american al universităţilor lumii, U.S. News 2024-2025 (…), clasamentul de referinţă pentru deciziile educaţionale în SUA şi unul dintre rankingurile majore la nivel internaţional, fiind inclus în metarankingurile naţionale”, se rată într-un comunicat transmis miercuri de UBB.

De altfel, sursa citată, în primele 1.000 de universităţi ale lumii se mai găsesc alte trei universităţi din România: Universitatea Transilvania din Braşov (880), Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti (909) şi Universitatea din Bucureşti (977), alte universităţi din ţară regăsindu-se după poziţia 1000.

Astfel, „Prima universitate a ţării la nivel general, UBB este de asemenea cea mai bine reprezentată universitate din ţară în ceea ce priveşte clasamentul pe domenii academice, iar lucrurile se prezintă astfel (în ordinea menţionată în U.S. News): Chimie: poziţia 759 la nivel internaţional şi locul 2 în ţară; Inginerie: poziţia 499 la nivel internaţional şi locul 1 în ţară; Mediu-Ecologie: poziţia 512 la nivel internaţional şi locul 1 în ţară; Ştiinţe Geologice: poziţia 464 la nivel internaţional şi locul 2 în ţară; Ştiinţa Materialelor: poziţia 996 la nivel internaţional şi locul 4 în ţară; Matematică: poziţia 55 la nivel internaţional şi locul 1 în ţară; Chimie fizică: poziţia 712 la nivel internaţional şi locul 2 în ţară; Fizică: poziţia 410 la nivel internaţional şi locul 5 în ţară; Psihiatrie/Psihologie: poziţia 383 la nivel internaţional şi locul 1 în ţară (singura prezentă în ranking din România); Ştiinţe Sociale şi Sănătate Publică: poziţia 553 la nivel internaţional şi locul 1 în ţară”, se mai arată în comunicatul UBB.

În contextul clasamentului US News, al celor mai bune universităţi globale, se analizează factorii care măsoară reputaţia globală şi regională a unei universităţi, precum şi performanţa cercetării academice. Pentru clasamentul general, acesta include indicatori precum publicaţii, citări şi colaborări internaţionale, în timp ce fiecare dintre cele 51 de clasamente pe domenii are propria sa ponderare bazată pe performanţa cercetării academice în acel domeniu specific.

Aşadar, „Dacă rankingul britanic QS este cel mai utilizat clasament al universităţilor lumii, rankingul american U.S. News este cel mai utilizat în SUA şi este unul de referinţă şi de încredere la nivel internaţional. Poziţionarea UBB în ambele clasamente ca prima universitate a ţării este consistentă (755 în U.S. News şi 781-790 în QS). Mă bucură rezultatul general şi cel pe domenii, mai ales că am reuşit să ne poziţionăm vizibil şi cu impact internaţional, fiind chiar pe prima poziţie în ţară în domenii pe care le-am construit şi/sau dezvoltat recent la UBB, şi anume domenii din cadrul mai larg al Ingineriei & Tehnologiei (…), respectiv al Ştiinţelor Medicale şi ale Sănătăţii”, declară rectorul UBB, prof. univ. dr. psih. Daniel David, citat în comunicat.

