Ca să închizi un abonament de telefonie fără o factură neașteptată, verifică mai întâi când se termină perioada inițială și cere operatorului, în scris, costul închiderii la data dorită. Depune cererea cu dovadă, păstrează data de încetare confirmată și compară ultima factură cu calculul primit.

Ce verifici înainte de cerere

Adună actele care arată ce servicii ai contractat, ce reduceri ai primit și ce mai ai de plătit:

Contractul de telefonie, anexele și fișa cu principalele condiții.

Actele pentru telefonul cumpărat în rate și pentru echipamentele primite de la operator.

Condițiile promoțiilor și ultimele facturi.

Cererile și răspunsurile primite deja de la operator, dacă există.

Caută data de început și de sfârșit a perioadei inițiale, reducerile, costurile de închidere înainte de termen și regulile pentru echipamente. Pentru consumatori, Ordonanța de urgență nr. 111/2011 permite o singură perioadă inițială, de cel mult 24 de luni. Regula are excepții pentru anumite servicii fără număr și pentru comunicații între aparate; nu trebuie presupus că un contract încheiat pe firmă are aceleași condiții.

Verifică separat actele telefonului cumpărat în rate. Ratele pot ține de vânzarea aparatului sau de un credit distinct de abonament. Uită-te câte au rămas și când trebuie plătite, apoi cere operatorului soldul în scris: închiderea serviciului nu înseamnă automat că toate ratele devin scadente în aceeași zi.

Ce costuri pot rămâne de plătit

Dacă închizi abonamentul înainte de sfârșitul perioadei inițiale, verifică sumele prevăzute în contract pentru reducerile primite, echipamentul păstrat, serviciile folosite, rate și facturile restante. Chiar dacă ai cumpărat telefonul la preț întreg, poți fi beneficiat de un abonament redus sau de instalare gratuită. ANCOM arată că penalitățile trebuie să fie proporționale cu beneficiile acordate.

După expirarea perioadei inițiale, dacă abonamentul s-a prelungit automat, îl poți închide cu un preaviz de cel mult 30 de zile, fără penalitate pentru încetare. Plătești serviciul folosit în perioada de preaviz. Data încetării rezultă din condițiile contractului și din confirmarea operatorului; trimiterea cererii nu oprește neapărat facturarea în aceeași zi.

Legea limitează despăgubirea pentru un echipament subvenționat pe care îl păstrezi în cazurile speciale pe care le prevede. Se compară partea din prețul convenit al echipamentului corespunzătoare perioadei rămase cu tarifele serviciilor rămase până la sfârșitul perioadei inițiale. Plafonul este suma mai mică; nu este o formulă pentru orice penalitate de închidere anticipată și nu stabilește plata ratelor dintr-un contract separat.

De exemplu, la un telefon cu prețul convenit de 1.200 de lei și o perioadă inițială de 24 de luni, după 12 luni rămâne o parte de preț de 1.200 × 12 ÷ 24 = 600 de lei. În cazul special în care se aplică plafonul legal, acești 600 de lei se compară cu tarifele serviciilor pentru cele 12 luni rămase. Dacă tarifele rămase sunt mai mici, ele dau plafonul; dacă sunt mai mari, plafonul este de 600 de lei. Totalul de plată poate include și servicii folosite, rate sau datorii, în funcție de contract.

Pașii până la ultima factură

Cere operatorului un calcul scris pentru data la care vrei să închizi abonamentul. Solicită sume separate pentru serviciile folosite, reducerile recuperate, echipamente, rate și datorii, precum și data la care va înceta serviciul. Depune cererea pe un canal acceptat prin contract. În magazin, cere număr de înregistrare; prin poștă, păstrează confirmarea de primire; online, păstrează dovada trimiterii. Păstrează răspunsul cu data efectivă a încetării și verifică termenul de procesare. Dacă ai echipamente care trebuie înapoiate, cere instrucțiunile de returnare și păstrează dovada predării. Cere factura detaliată și compară perioada facturată cu data încetării. Verifică abonamentul, consumul suplimentar, reducerile, ratele, costurile de închidere, echipamentele, totalul cu TVA și cursul valutar, dacă a fost folosit. Dacă o sumă pare greșită, contestă factura mai întâi la operator și cere număr de înregistrare. Respectă termenul din contract, care este de regulă de 30 de zile de la emiterea facturii. Contractul arată și dacă trebuie să plătești suma contestată până primești răspuns.

O cerere scurtă poate spune: „Vă rog să încetați abonamentul la data de [data dorită] sau să îmi comunicați prima dată posibilă. Vă rog să îmi confirmați în scris data încetării și să îmi trimiteți calculul separat al tuturor sumelor rămase de plată.” Data dorită nu înlocuiește termenul de preaviz din contract.

Pe ultima factură, verifică perioada și fiecare sumă facturată, nu doar totalul. Dacă primești facturi pentru o perioadă de după data încetării confirmate, trimite operatorului confirmarea și contestă suma în termenul contractual.

Unde reclami o sumă greșită

Dacă operatorul nu rezolvă o dispută privind contractul sau o penalitate pe care o consideri excesivă, poți sesiza ANPC. Atașează contractul, cererea de închidere, dovada trimiterii, calculul primit, factura și răspunsul operatorului. Pentru lipsa informațiilor sau a facturii detaliate poți sesiza ANCOM; instituția nu verifică exactitatea traficului înregistrat în centrala operatorului.

Există și o procedură gratuită și facultativă de soluționare a litigiilor la ANCOM, prevăzută de Decizia nr. 480/2010. Dacă părțile nu ajung la acord în 60 de zile, propunerea ANCOM este o recomandare, nu o decizie obligatorie.

Întrebări frecvente

Am semnat ieri în magazin. Pot renunța în 14 zile?

Nu există un drept legal de răzgândire de 14 zile doar pentru că ai semnat în magazin. Dreptul de retragere se aplică, de regulă, contractelor încheiate la distanță sau în afara magazinului; poți datora serviciile folosite la cererea ta și trebuie să returnezi echipamentul potrivit regulilor aplicabile.

Pot păstra numărul dacă plec la alt operator?

Da, prin portare. Cererea de portare închide serviciul la vechiul operator, dar nu șterge penalitățile, ratele sau facturile restante. Dacă vrei să păstrezi numărul, nu depune separat o cerere de închidere înainte de portare.

Ce fac dacă operatorul schimbă singur condițiile?

Operatorul trebuie, în mod obișnuit, să anunțe schimbarea cu cel puțin 30 de zile înainte. Poți închide contractul fără penalități, dar poți datora costul echipamentului subvenționat pe care îl păstrezi. Dreptul de a pleca fără penalități nu se aplică schimbărilor doar favorabile, administrative ori impuse de lege.

Pot trece de la abonament la cartelă la același operator?

Operatorul nu are o obligație generală să accepte trecerea. Cere în scris condițiile, costul și ce se întâmplă cu numărul și cu ratele telefonului.

Surse verificate la 18 noiembrie 2026: Ordonanța de urgență nr. 111/2011, forma consolidată; Decizia ANCOM nr. 73/2023; ghidurile ANCOM InfoCentru despre contract, facturare și întrebări frecvente; comunicatele ANCOM despre încetarea contractului, portare și reclamații; Decizia ANCOM nr. 480/2010; portalul de reclamații al ANPC.