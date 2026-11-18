Un mesaj vocal pe WhatsApp sau un text de tipul „nu mai vii la muncă” nu ține loc de decizie de concediere. Angajatorul trebuie să îți comunice o decizie scrisă care arată motivul concedierii și celelalte informații cerute de Codul muncii.

Dacă primești prin WhatsApp un document de concediere, salvează-l și notează când a ajuns la tine. Nu aștepta automat o hârtie prin poștă înainte să verifici termenul de contestare.

Ce verifici în decizia de concediere

Concedierea înseamnă că angajatorul îți încetează contractul de muncă. Decizia trebuie să arate motivul concret și durata preavizului, adică perioada dintre anunțarea concedierii și încetarea contractului, atunci când ai dreptul la ea. Articolul 76 din Codul muncii cere și alte informații, în funcție de motivul concedierii:

La concedierea colectivă, criteriile după care au fost aleși salariații concediați.

În caz de inaptitudine medicală sau necorespundere profesională, lista locurilor de muncă libere din firmă și termenul în care poți alege unul, în condițiile articolului 64.

La concedierea disciplinară, descrierea faptei, regula încălcată, motivul respingerii apărărilor tale, temeiul legal, termenul și instanța la care poți contesta decizia, potrivit articolului 252.

Concedierea disciplinară presupune o cercetare înainte de emiterea deciziei. Dacă motivul este inaptitudinea medicală, necorespunderea profesională sau desființarea postului, articolul 75 îți dă dreptul la cel puțin 20 de zile lucrătoare de preaviz. Acest minim nu se aplică unei concedieri disciplinare.

Când începe să producă efecte decizia

Decizia produce efecte din ziua în care îți este comunicată, nu din ziua scrisă pe document, potrivit articolului 77 din Codul muncii. Înalta Curte a stabilit că o decizie în format PDF, pe care o poți deschide, poate fi comunicată prin e-mail dacă ai dat angajatorului adresa și obișnuiați să comunicați astfel.

Această hotărâre privește e-mailul, nu spune că orice mesaj WhatsApp este suficient. Dacă prin aplicație primești decizia propriu-zisă, păstrează fișierul și conversația: documentul primit, posibilitatea de a-l deschide, numărul pe care l-ai dat angajatorului și felul în care comunicați pot conta într-un litigiu. Păstrează și dovada datei primirii, cum ar fi confirmarea poștală, e-mailul cu fișierul atașat ori conversația în care se văd data și ora.

Ce faci după mesajul de concediere

Salvează mesajul, conversația și fișierul primit. Notează separat data la care ai aflat de măsură și data la care ți-a fost comunicată decizia, dacă ai primit-o. Cere în scris decizia și, dacă se aplică, notificarea de preaviz. Poți folosi acest text: „Vă rog să îmi comunicați decizia de concediere, notificarea de preaviz și copii ale documentelor din dosarul meu personal care privesc încetarea contractului.” Păstrează dovada trimiterii cererii. Cere copia contractului, a actelor adiționale și a documentelor legate de motivul concedierii, inclusiv cele privind cercetarea disciplinară, dacă este cazul. Cere și adeverința cu activitatea, salariul și vechimea, extrasul din registrul salariaților și, dacă îți trebuie, actele pentru stabilirea dreptului la șomaj. Verifică motivul, preavizul și data comunicării. Dacă vrei să contești concedierea, pregătește cererea pentru tribunal fără să aștepți răspunsul la solicitarea de documente.

La încetarea activității, angajatorul trebuie să îți dea adeverința și extrasul din registru. Pentru copiile din dosarul personal cerute în scris, HG nr. 295/2025 îi dă 15 zile lucrătoare să le elibereze. Dacă refuză documentele, poți sesiza inspectoratul teritorial de muncă; anularea concedierii se cere însă tribunalului.

În cât timp contești concedierea

Pentru măsura de încetare a contractului, articolul 268 alineatul (1) litera a) din Codul muncii prevede 45 de zile calendaristice de când ai luat cunoștință de ea. Acest termen general se aplică din 13 noiembrie 2021. Pentru decizia de sancționare disciplinară, inclusiv concedierea disciplinară, litera b) prevede 30 de zile calendaristice de la comunicarea deciziei.

La calculul unui termen pe zile, articolul 181 din Codul de procedură civilă nu include ziua de început și nici ziua în care termenul se împlinește. De exemplu, dacă măsura ți-a fost comunicată pe 2 noiembrie 2026, cele 45 de zile cuprinse între aceste două zile se numără din 3 noiembrie până în 17 decembrie, iar termenul se împlinește pe 18 decembrie. Pentru o decizie disciplinară comunicată în aceeași zi, termenul de 30 de zile se împlinește pe 3 decembrie.

Dacă termenul s-ar încheia într-o zi nelucrătoare, el se încheie în prima zi lucrătoare. O cerere trimisă în termen prin e-mail, fax, curier sau scrisoare recomandată este socotită depusă la timp, potrivit articolului 183 din același cod. Păstrează dovada expedierii.

Ce pregătești pentru tribunal

Cererea se depune la tribunalul din zona domiciliului, reședinței sau locului tău de muncă, potrivit articolului 269 din Codul muncii. În cerere arăți ce măsură contești și ce soliciți: anularea concedierii și, dacă este cazul, despăgubiri și întoarcerea la serviciu. Reintegrarea trebuie cerută de salariat; dacă instanța constată că acea concediere a fost nelegală sau fără temei, articolul 80 permite anularea ei și acordarea de despăgubiri.

Pentru a susține ce scrii în cerere, strânge actele pe care le ai:

Decizia de concediere și notificarea de preaviz, dacă le-ai primit.

Contractul de muncă, actele adiționale și documentele legate de motivul concedierii.

Mesajul WhatsApp, e-mailul, fișierul primit și dovezile care arată când au ajuns la tine.

Cererea prin care ai solicitat documentele și dovada că ai trimis-o.

Potrivit articolului 270, pentru conflictele de muncă nu se plătește taxa judiciară de timbru. Articolul 272 pune în sarcina angajatorului dovada faptelor pe care își întemeiază decizia. O sesizare la inspectoratul de muncă nu înlocuiește contestația depusă la tribunal.

Când este concediere colectivă

Desființarea postului tău nu înseamnă automat concediere colectivă. Potrivit articolului 68 din Codul muncii, contează câți salariați sunt concediați, pentru motive care nu țin de ei, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice:

Cel puțin 10 salariați, într-o firmă cu peste 20 și sub 100 de salariați.

Cel puțin 10% dintre salariați, într-o firmă cu 100 până la 299 de salariați.

Cel puțin 30 de salariați, într-o firmă cu cel puțin 300 de salariați.

Articolele 69 și 72 cer ca, la o concediere colectivă, angajatorul să anunțe inspectoratul de muncă și agenția de ocupare cu minimum 30 de zile calendaristice înainte să emită deciziile și să discute cu sindicatul sau cu reprezentanții salariaților. Fiecare salariat primește propria decizie, în care trebuie să apară și criteriile de alegere a celor concediați.

Întrebări frecvente

Dacă nu semnez decizia, concedierea nu mai este valabilă?

Semnătura ta nu înseamnă că ești de acord cu concedierea și nu este o condiție de valabilitate a deciziei. Angajatorul poate dovedi prin alte mijloace că ți-a comunicat-o, așa că refuzul semnăturii nu oprește termenul de contestare.

Pot fi concediat în concediu medical?

Ca regulă, angajatorul nu poate emite decizia cât ești în incapacitate de muncă dovedită prin certificat medical. Înalta Curte a lămurit în Decizia nr. 18/2025 că interdicția privește emiterea deciziei. Excepția legală este concedierea cauzată de reorganizarea judiciară, falimentul sau dizolvarea angajatorului.

Există și alte perioade în care nu pot fi concediat?

Codul muncii interzice, între altele, concedierea pe durata concediului de maternitate, a concediului pentru creșterea copilului și în perioada în care angajatorul știe că salariata este gravidă. Excepția privind reorganizarea judiciară, falimentul sau dizolvarea angajatorului se aplică și acestor interdicții.

Am prioritate la reangajare după o concediere colectivă?

Dacă postul este reînființat în aceeași activitate în 45 de zile calendaristice de la concediere, salariatul concediat colectiv are prioritate la reangajare.

Surse verificate la 12 noiembrie 2026: Codul muncii și Legea nr. 269/2021; Deciziile nr. 34/2016 și nr. 18/2025 ale Înaltei Curți de Casație și Justiție; Codul de procedură civilă; OUG nr. 42/2023; HG nr. 295/2025; Inspecția Muncii; Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.