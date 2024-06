Christine Lagarde: Stabilitatea preţurilor merge mână în mână cu stabilitatea financiară. BCE acordă o atenţie deosebită funcţionării line a pieţelor financiare

În data de 17-06-2024, investitorii cereau o primă de 77 de puncte de bază, pentru împrumuturile pe zece ani către Franţa (rating „AA”) faţă de Germania (rating „AAA”), după o creştere de 29 puncte de bază săptămâna trecută, cel mai semnificativ avans săptămânal din anul 2011.

Întrebată dacă aceste evoluţii reprezintă un motiv de îngrijorare, Lagarde le-a spus jurnaliştilor la un eveniment lângă Paris: „Stabilitatea preţurilor merge mână în mână cu stabilitatea financiară. Acordăm o atenţie deosebită funcţionării line a pieţelor financiare şi astăzi continuăm să facem asta”.

În plus, Lagarde a explicat că readucerea inflaţiei la ţinta BCE de 2% ar putea fi văzută ca o sarcină banală ţinând cont de actualele turbulenţe politice din Europa dar acum nu este momentul ca BCE să piardă din vedere obiectivul său de bază.

Astfel, „Dacă permitem ca inflaţia să scape de sub control, când suntem în procesul readucerii inflaţiei sub control, şi când am început al treilea stadiu al procesului de politică monetară, ar fi total contraproductiv”, a declarat şeful BCE.

Oficialii BCE nu intenţionează să discute despre achiziţii de urgenţă de obligaţiuni franceze şi cred că este de competenţa politicienilor francezi să reasigure investitorii, afectaţi de perspectiva unui Guvern de extremă dreapta, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Şi agenţia de evaluare financiară Moody’s a avertizat săptămâna trecută că decizia preşedintelui Franţei de a cere organizarea de alegeri anticipate reprezintă un element negativ pentru ratingul suveran.

În viziunea sa, „Alegerile anticipate cresc riscurile la adresa consolidării fiscale”, a transmis Moody’s într-un comunicat, în care descrie alegerile anticipate drept „un factor negativ” la adresa ratingului suveran Aa2 atribuit Franţei, care este cu o treaptă peste calificativele acordate Franţei de celelalte două mari agenţii de evaluare, Fitch şi S&P Global.

În plus, „Potenţiala instabilitate politică este un risc de credit dat fiind contextul fiscal dificil pe care următorul guvern îl va moşteni”, a adăugat Moody’s, precizând că actuala perspectivă „stabilă” asociată ratingului suveran al Franţei ar putea fi revizuită la „negativă”, dacă indicatorii de îndatorare vor continua să se înrăutăţească.

„O diminuare a angajamentului faţă de consolidarea fiscală ar creşte, de asemenea, presiunile la adresa credibilităţii”, a avertizat Moody’s.

Mai mult, în comunicatul său, Moody’s atrage atenţia asupra faptului că povara datoriei suverane a Franţei, care a depăşit deja 110% din PIB, este mai mare decât a altor ţări care beneficiază de un rating similar Aa2 şi a cunoscut o creştere aproape continuă începând din anii 1970, în contextul unor deficite bugetare structurale mari.

La începutul acestei luni, agenţia de evaluare S&P Global a retrogradat ratingul de ţară al Franţei, din cauza aceloraşi îngrijorări, iar Moody’s a semnalat că ar putea urma acelaşi exemplu.

Sursa: www.economica.net