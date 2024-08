Iustina Loghin și Cornel Luchian formează unul dintre cele mai discutate cupluri din cadrul emisiunii Insula Iubirii. Deși fiecare dintre ei a depășit granițele stabilite de celălalt în timpul show-ului, au hotărât să-și unească destinele după ce s-au întors din Thailanda. Cornel a decis să-i mai ofere o șansă partenerei sale, chiar și după ce aceasta a adus la lumină multe detalii din viața lor personală. Într-un moment de confesiune, Iustina a mărturisit că partenerul ei a avut dificultăți financiare, iar recent au apărut informații conform cărora acesta ar fi fost sub supravegherea ANAF.

Iustina nu a ezitat să discute deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat Cornel. În timpul emisiunii, ea a dezvăluit că bărbatul a avut probleme financiare și s-a confruntat cu statul. Mai mult, Iustina a menționat că acesta avea obiceiul de a pierde sume considerabile la jocuri de noroc.

Cornel de la Insula Iubirii, urmărit de ANAF

În cadrul emisiunii Insula iubirii, Iustina Loghin a spus că iubitul său intenționează să-și treacă afacerea pe numele său, din cauza unor dificultăți pe care le-ar avea cu autoritățile. De fapt, Cornel Luchian a fost urmărit de ANAF pentru a recupera o datorie acumulată de compania pe care o deținea împreună cu fosta soție, Ada Sarmiza. Cei doi au fost acuzați că ar fi delapidat conturile firmei și că ar fi dus-o în faliment. Firma în cauză, Edil LC Arte Buzz SRL, avea ca obiect de activitate lucrările de pardosire și placare a pereților.

Afacerea era una profitabilă, veniturile din 2022 ridicându-se la 1,14 milioane lei, iar profitul depășea 700.000 de lei. În conturile firmei se găseau aproximativ 1,5 milioane lei, echivalentul a 300.000 de euro, potrivit informațiilor oferite de Fanatik. Totuși, în doar câteva luni, banii au dispărut în mod inexplicabil din conturile companiei. În 2023, firma a solicitat intrarea în insolvență, iar un an mai târziu, în aprilie 2024, a fost radiată. În urma acestor evenimente, Ada și Cornel Luchian au rămas cu o datorie de aproape 300.000 de lei către Fisc și nu au putut justifica situația în fața lichidatorului.

Din acest motiv, la începutul anului, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice, i-a acționat în judecată pe Cornel și pe fosta sa soție.

„Din datele contabile ale societăţii rezultă că la finele anului 2022, societatea debitoare figura cu disponibilităţi financiare de 1.563.400 lei și datorii de 170.686 lei, fiind evident că nivelul activelor era mult superior celui al pasivelor, societatea neputând fi considerată în insolvenţă. Cu toate acestea, în 2023, societatea a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei, iar ulterior acestui moment, disponibilităţile băneşti nu au fost predate lichidatorului judiciar pentru acoperirea datoriilor societăţii, ajunse la cifra de 281.839 lei, și nici nu s-a oferit vreo explicaţie cu privire la destinaţia acelor sume de bani. Practic, societatea avea suficient disponibil pentru achitarea în întregime a datoriilor. Cu toate acestea, nu a procedat în acest fel, datoriile crescând în cuantum.”, se precizează în dosarul aflat la Tribunalul Iași.

Ada, fosta soție a lui Cornel: „Am pierdut tot ce aveam”

Cornel Luchian, concurent la Insula iubirii, și Ada Sarmiza au mai fost acuzați de ANAF că ar fi utilizat banii firmei în scopuri personale sau pentru alte persoane juridice. Cornel nu s-a prezentat la tribunal, doar Ada Sarmiza fiind prezentă. Ea le-a spus judecătorilor că nu s-a ocupat de administrarea firmei în perioada 2021 – 2022. În final, Tribunalul Iași i-a obligat pe cei doi să plătească din propriile fonduri suma de 281.839 de lei către ANAF Iași.

Când emisiunea Insula Iubirii a început să fie difuzată, fosta soție a lui Cornel a făcut câteva dezvăluiri surprinzătoare online. Ada a declarat că fostul ei soț a cheltuit banii firmei pe vacanțe și intervenții chirurgicale.

„Adevărul este că am avut 12 ani de căsătorie. Am ajuns la divorț la cererea Iustinei. Era încă soțul meu când i-a oferit inelul. A fost soț cu adevărat până pe 4 februarie 2023. Eu i-am dat un tort cu cifra 12 pe 6 martie, ziua noastră de nuntă, iar el mi-a oferit foaia de divorț. Am rămas să cresc singură patru copii, unul cu dizabilități, și muncesc. În timp ce din banii firmei au dispărut aproape 200.000 de euro pe vacanțe și operații. Acum am poprire și plătesc lună de lună. Am pierdut tot ce aveam.”, a declarat Ada Sarmiza, fosta soție a lui Cornel.