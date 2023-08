De ce este nevoie să apelezi la o echipă specializată pentru sistemul de încălzire pe gaz?

În afirmaţiile unor proaspeţi proprietari, „Când am cumpărat casa aceasta, cu curte spațioasă și grădină generoasă, am fost cei mai fericiți.

După atâția ani de chirie, în sfârșit ne împlinisem visul de a avea propriul nostru cămin. Bineînțeles, odată cu noua casă au venit și o grămadă de responsabilități.

Dar cei mai importanți ni s-au părut copiii, care în sfârșit aveau loc să se joace în voie. Iar pe noi ne bucura enorm grădina în care puteam petrece weekend-urile, unde ne relaxam în timp ce ei se jucau. Liniștea și siguranța lor devenea pentru noi cea mai importantă parte a acestei noi schimbări.

Însă curând am învățat că cel mai mare avantaj al casei noastre – sistemul de încălzire pe gaz – era în același timp și motivul unor temeri. Știam că gazul este combustibil eficient și convenabil, dar implică și anumite riscuri, au afirmaţ aceştea.

În acest sens, o firmă locală cu experiență în instalații de gaze, este bine să vină să verifice instalația, să asigure că totul funcționează perfect.

O problemă ascunsă, descoperită la timp

Astfel, „Când echipa E-Constructinstal a finalizat verificarea, avea o veste proastă pentru noi: una dintre conducte prezenta o mică scurgere de gaz. Era abia perceptibilă, dar putea deveni periculoasă în timp.

Noroc că apelasem la un specialist, altfel nu am fi detectat problema la timp. Echipa E-Constructinstal a reparat imediat conducta și ne-a explicat de ce e vital să facem verificări anuale. Am plecat ușurați că prevenisem la timp o defecțiune. Siguranța copiilor, mai presus de orice. De atunci, am grijă să chem pe cineva o dată pe an să verifice instalația. Chiar dacă trebuie sa verificam periodic instalația, ne gândim că merită orice ban pentru siguranța copiilor. Iar echipa de la e-constructinstal ne-a câștigat încrederea, pentru că este mereu meticuloasă, ne explică totul clar și folosește doar piese originale de cea mai bună calitate. Știm că putem avea casa încrezători pe mâinile lui, precizează ei.

Liniște și confort termic

Astfel, cu fiecare verificare anuală, „suntem mai liniștiți, ştim că scăpările de gaz sunt excluse, deci putem dormi fără griji. Iar copiii se pot juca în continuare nestingheriți în grădină, în timp ce noi ne bucurăm de confortul căminului și de siguranța instalațiilor de gaze din casă”.

În concluzia lor, „Pentru noi, cheltuielile cu prevenția merită din plin pentru siguranța familiei. Și le recomandăm și altor proaspăt proprietari să nu uite să verifice periodic instalația de gaz! Doar așa ne putem bucura pe deplin, fără temeri, de casa visurilor noastre”.

De-a lungul anilor, am apreciat mai multe lucruri la e-constructinstal:

-Personalul este extrem de bine pregătit, cu certificări și atestări la zi.

-Folosesc piese originale de cea mai bună calitate pentru reparații.

-Sunt extrem de minuțioși și verifică instalația în profunzime.

-Ne explică totul pe înțelesul nostru și ne dau sfaturi utile.

-Sunt prompt disponibili – am apelat și în weekend la domnul Ion și a venit imediat.

-Prețurile sunt corecte pentru serviciile de calitate oferite.

Aşadar, „Toate acestea ne-au convins că E-Constructinstal chiar merită încrederea noastră atunci când vine vorba de siguranța casei și a familiei. I-am recomandat și vecinilor, pentru că nici ei nu găsiseră o firmă serioasă, iar experiența noastră a fost foarte importantă pentru ei.

Pentru noi, siguranța familiei este cea mai importantă

Atunci când am ales să colaborăm cu E-Constructinstal, prioritară a fost siguranța casei și a copiilor noștri, al întregii familii. Știam că verificările și reparațiile instalației de gaz trebuie făcute numai de profesioniști autorizați, pe care ne putem baza. Sunt lucruri pe care trebuie să le realizeze o echipă de profesioniști, de oameni cu experiență. Inițial, am apelat la serviciile lor pentru verificarea periodică a centralei termice. Am apreciat atât promptitudinea, cât și profesionalismul echipei. Ulterior, am contractat E-Constructinstal și pentru executarea unor extinderi ale instalației de gaz în casă.

Am rămas impresionați de seriozitatea cu care abordează fiecare proiect, utilizarea de materiale și piese certificate, precum și respectarea tuturor normelor în vigoare. Acum știm că instalația noastră de gaz este pe mâini bune. Chiar dacă inițial am apelat doar pentru anumite servicii, am descoperit că E-Constructinstal are expertiză completă în instalații de gaze. Le recomandăm și altor proprietari care doresc siguranță sporită”!

Servicii complete pentru instalații de gaz

În prezent, „E-Constructinstal oferă o gamă completă de servicii pentru instalațiile de gaz natural. Echipa lor dispune de toate autorizările necesare pentru a executa, modifica sau repara instalații de gaze, indiferent dacă vorbim despre case particulare sau clădiri mai mari.

Dacă aveți nevoie de o instalație nouă, ei se ocupă de toate etapele, de la proiectare, obținerea avizelor, execuție și până la punerea în funcțiune. Iar dacă instalația existentă necesită revizii sau reparații, specialiștii lor intervin rapid cu soluții profesionale.

Printre principalele servicii se numără: verificări tehnice periodice, reparații componente ale centralei, detectoare de gaz, coloane de alimentare pentru blocuri, extinderi și modificări ale rețelelor existente. Pentru proiecte complexe oferă și consultanță privind autorizările necesare, iar dosarul va fi realizat în cel mai scurt timp pentru a primi toate aprobările necesare.

Prin urmare, indiferent de nevoile dvs. privind instalațiile pe gaz, la E-Constructinstal veți găsi soluția potrivită. Apelați cu încredere la experiența lor! Pentru o colaborare de încredere, apelați cu încredere la specialiști. Siguranța casei dvs. este prioritatea noastră”!

