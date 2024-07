Despre Saro Paul Apostol, fondator Digital Nation spune că „Suntem în discuții avansate cu Ministerele Educației și Cercetării pentru parteneriate strategice”

În contextul financiar, în prima investiție în acest proiect o reprezintă un grant de 700.000 de dolari acordat de Google.org, la care se adaugă o investiție internă de 150.000 de dolari.

Cum funcționează asistentul Saro şi cine îl poate utiliza

În explicaţiile sale, ”Saro este primul AI motivațional care acționează proactiv, la nivel global. Ce înseamnă asta? Spre deosebire de ChatGPT, de exemplu, care este reactiv, Saro este proactiv și te abordează pe WhatsApp, pentru a-ți reaminti care sunt obiectivele de învățare și cum poți să le atingi.

Saro este o premieră la nivel global, o nouă tehnologie care are potențialul de a transforma radical modul în care oamenii învață. Suntem primii care am dezvoltat acest concept proactiv, plecând de la gândul că oricine are nevoie de un prieten foarte bun care are rolul unui „antrenor personal”, care să ne motiveze, să ne ofere încurajări și sprijin personalizat ca să ne atingem obiectivele de învățare personale/profesionale”, explică Paul Apostol.

În contextul educaţional, acesta spune că, Saro colectează date relevante pentru profesori și mentori, furnizează informații despre motivația fiecărui student și feedback despre calitatea orelor și nivelul de dificultate. Ca impact, Saro poate reduce considerabil rata de abandon școlar, îmbunătățește performanța academică și crește nivelul de implicare și atenție al studenților.

În această etapă, Saro se adresează elevilor și studenților din școli, licee și universități. Soluția poate fi integrată ușor în universități, licee/colegii sau școli, folosind infrastructura de date deja existentă în majoritatea unităților de învățământ (cum ar fi catalogul online, planificatorul de lecții etc.).

Astfel, ”Pe viitor, ne dorim să dezvoltăm o versiune care să poată fi folosită de oricine dorește să-și îmbunătățească experiența de învățare și să-și atingă orice obiective personale de acumulare de noi cunoștințe, dezvoltare abilități etc.”, continuă Apostol.

Saro este rezultatul unui proces de doi ani în care experții de la Digital Nation au testat și experimentat mai multe soluții într-un laborator intern de tehnologii AI, dotat cu infrastructură specializată. Produsul a fost testat pe 1.000 de participanți din programul Generația Tech, dezvoltat de Digital Nation, care îi ajută pe tineri și pe adulți să își dezvolte abilități digitale.

Rezultatele preliminare au arătat că dintre cei abordați de Saro, 48% au recuperat temele restante în mai puțin de o săptămână, iar mesajele de la Saro au fost deschise de 3 ori mai multe persoane decât clasicele remindere prin email sau SMS. Mai mult, 9 din 10 participanți au declarat că interacțiunea cu prototipul i-a ajutat să învețe mai eficient sau să-și recupereze temele lipsă.

În precizările sale, ”În programele pe care le desfășurăm de peste opt ani la Digital Nation și în cadrul cărora facilităm dezvoltarea de abilități digitale pentru tineri și adulți de toate vârstele, am analizat modul în care oamenii învață și cum arată fluctuațiile de motivație pe parcursul programelor de formare. Am observat că, în mod invariabil, motivația de a învăța, deși foarte puternică în primele câteva săptămâni, scade dramatic pe termen lung, în lipsa unor tehnici de „engagement”. Acest lucru afectează negativ parcursurile educaționale.

Din observațiile noastre, conversațiile 1:1 îi ajută pe oameni să își urmeze obiectivele și am realizat că, prin intermediul Inteligenței Artificiale, putem scala și eficientiza acest proces de menținere a motivației”, povestește fondatorul companiei.

Acesta spune că Saro înțelege obiectivele de învățare și comportamentul fiecărui student sau elev, iar apoi intervine folosind simțul umorului, oferă încurajări, oferă conținut relevant cum ar fi știri din domeniul de studiu și poate purta discuții despre ambiții și viitor.

Spre exemplu, dacă ești student în sesiune și de obicei înveți seara, Saro îți va scrie după-amiaza un mesaj care poate suna așa: „Ce planuri ai pentru astă-seară?” ca să se asigure că vei profita de momentul în care ești cel mai productiv pentru a te pregăti pentru examene și că nu alegi să ieși în oraș, de exemplu.

La fel, dacă ești un elev de liceu care vrea să intre la Politehnica din București, atunci când iei o notă bună, îți va scrie: „Bravo! Ești cu un pas mai aproape de Poli”. Mai departe discuția evoluează în funcție de cum răspunde cursantul. Saro poate face muncă de convingere într-un mod blând, apelând la aspirațiile fiecărui elev sau student.

Sau pur și simplu îți va trimite un articol interesant sau un meme amuzant legat de unul dintre subiectele studiate, la fel cum face un prieten sau coleg de clasă. Mai mult de atât, pentru a fi cât mai naturală conversația, Saro folosește emoji-uri și înțelege inclusiv mesaje vocale și imagini.

”Modelele noastre sunt antrenate folosind conversații reale între mentori sau profesori și cursanți, dar și conversații scrise de scriitori și scenariști, care reușesc să dea „personalitate” lui Saro, iar mesajele sunt expresive, complet diferite de roboțelul monoton care ne întâmpină acum pe majoritatea site-urilor”, mai spune Apostol.

4.000 de utilizatori și parteneriate cu școli și universități

În estimărilor companiei, în primii doi ani, Saro va ajunge la 4.000 de beneficiari în România, dintre care aproximativ 1.000 de studenți și elevi din învățământul public.

Întrebat unde vede Saro peste cinci ani, Paul Apostol a răspuns că este o perioadă de timp foarte mare, având în vedere viteza cu care se dezvoltă tehnologia, mai ales în sfera Inteligenței Artificiale.

”Noi sperăm ca soluțiile AI să fie o normalitate în toate unitățile de învățământ, iar Saro să fie una dintre ele. Purtăm activ discuții cu reprezentanții Ministerului Educației și oameni din învățământ, de la rector până la elevi, ca să putem dezvolta o soluție care să se plieze în mod real pe nevoile lor, iar adopția să fie realizată cu ușurință”, a adăugat fondatorul Digital Nation.

”Chiar acum suntem în discuții avansate cu reprezentanții Ministerului Educației și al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și cu câteva unități de învățământ din România pentru a stabili parteneriate strategice, urmând să facem primele anunțuri în viitorul apropiat”, continuă acesta.

În faza inițială, implementarea Saro va fi gratuită pentru unitățile de învățământ și beneficiarii finali care încheia parteneriate, finanțarea fiind asigurată print grantul de la Google.org și investițiile proprii.

În viziunea sa, ”Momentan, ne concentrăm pe a evalua și îmbunătăți continuu impactul pe care Saro îl are (…) Aceasta este doar prima etapă, urmând ca, în funcție de rezultate și cerere, să putem explora și alte oportunități de finanțare adițională și poate chiar un model de business diferit”, mai spune antreprenorul.

Cât de pregătită e piața educațională din România pentru instrumente digitale educaționale

Țara noastră se află constant pe ultima poziție în Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI), dar acesta reprezintă și o oportunitate de evoluție și, după părerea lui Apostol, ”un argument în plus că avem nevoie de ajutor, de «cineva» care să ne împingă de la spate să facem pași mici în fiecare zi sau săptămână”.

Aşadar, ”Noi abordăm aceste provocări prin programe educaționale accesibile și personalizate, menite să reducă decalajele și să îmbunătățească abilitățile digitale. Observăm deja un interes crescut și o deschidere din partea sectorului public și privat pentru a colabora și dezvolta soluții inovatoare. România are tot ce îi trebuie pentru a excela – oameni extrem de competenți și contextul perfect pentru aplicarea acestor soluții. Prin Saro, demonstrăm că inovația la nivel global se poate naște indiferent de context și condiții”.

Obiectivul este ca Saro să devină o soluție flexibilă, care să poată fi implementată atât în România, cât și în universități la nivel regional și global.

Pentru a crește abilitățile digitale ale românilor, măsurate de indicele DESI, Apostol crede că autoritățile ar trebui să adopte politici clare și parteneriate public-private pentru a stimula colaborarea în domeniul digitalizării. Investițiile în formarea profesională și conștientizarea publicului despre importanța competențelor digitale sunt esențiale.

”Primul pas și cel mai important este să avem deschidere. Să dăm o șansă inovației și să avem curaj că și la noi se poate. Avem minți sclipitoare în domeniul tehnologiei cu ajutorul cărora putem foarte rapid să reducem diferența între gradul nostru de digitalizare și cel din Vest sau Țările Baltice.

Concret, avem nevoie de stabilirea unor parteneriate public-private care să stimuleze colaborarea între autorități, companii de tehnologie și organizații non-guvernamentale, cu scopul de a dezvolta soluții inovatoare și a implementa programe de educație digitală.

De asemenea, adoptarea de politici clare și predictibile care să susțină transformarea digitală a economiei, oferirea de stimulente fiscale și financiare pentru companiile care investesc în digitalizare și formare profesională, dar și campanii de conștientizare publică pentru a sublinia importanța competențelor digitale și a oportunităților oferite de economia digitală.

Digital Nation contribuie, de peste opt ani, la digitalizarea forței de muncă din România și își îndreaptă eforturile către transformarea modului în care oamenii învață, prin intermediul mai multor programe, printre care: Generația Tech (care, până în prezent, a facilitat dezvoltarea gratuită de abilități digitale pentru peste 9.000 de români, cu vârste cuprinse între 16 și 65 de ani), Profesor in Online (în cadrul cărora au participat peste 40.000 de profesori, care și-au format competențe digitale, cu o rată de promovabilitate de peste 85%), IMM în Online, Alfabetar, dar și altele”, conchide Paul Apostol.

Sursa: www.economica.net