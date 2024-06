În SUA, are loc o dezbatere publică, privind predarea religiei în şcoală

În SUA, şeful republican al Educației din statul Oklahoma a ordonat școlilor din acest stat american să înceapă predarea lecțiilor din Biblie, transmite BBC.

Este cel mai recent episod din ampla dezbatere din SUA privind predarea religiei la clasă, adaugă sursa citată.

Din informaţiile BBC, o directivă a responsabilului statal Ryan Walters spune că regula privind predarea lecțiilor bazate pe Biblie este obligatorie și necesită „aplicarea imediată, în mod strict”.

Măsura îi vizează pe toți elevii cu vârste între 11 și 18 ani din școlile publice din Oklahoma.

Școlilor din Oklahoma le-a venit rândul după cele din Louisiana

Această evoluție vine la o săptămână după ce guvernatorul republican statului Louisiana, Jeff Landry, a promulgat o lege care obligă toate școlile publice din acest stat să afișeze cele 10 Porunci.

În plus, în Oklahoma, republicanul Ryan Walters a descris, joi, Biblia drept „o piatră de temelie indispensabilă din punct de vedere istoric și cultural”.

Astfel, „Fără o cunoaștere fundamentală a acesteia, elevii din Oklahoma nu sunt în măsură să contextualizeze în mod corespunzător bazele națiunii noastre, motiv pentru care standardele educaționale din Oklahoma prevăd predarea Bibliei”, a explicat Walters.

Fost profesor de Istorie, acesta a ajuns în funcția de responsabil statal cu Educația după ce și-a făcut campanie pe combaterii „ideologiei woke” și pe eliminarea „stângii radicale” din sistemul de învățământ al statului. El a mai susținut că seculariștii (adepții diminuării rolului bisericii în stat, n.r.) au promovat ateismul la rang de religie, prin „îndepărtarea credinței” din spațiul public.

De asemenea, Walters a scris un articol de opinie pentru Fox News în care i-a acuzat pe președintele Joe Biden și pe liderii sindicali ai profesorilor că au înlocuit „valorile biblice” cu „valori woke, care promovează tratarea elevilor în funcție de rasă și sex și care impun predarea de conținut sexual la vârste fragede”.

În Louisiana, mai mulți cetățeni au dat statul în judecată, după obligativitatea afișării celor 10 Porunci

Ca și în cazul din Louisiana, măsura a atras critici din partea organizațiilor pentru drepturile civile și a grupurilor care pledează pentru o separare strictă a bisericii de stat.

În opinia sa, „Acesta este un naționalism creștin ca la carte: Walters abuzează de funcția sa publică pentru a-și impune convingerile religioase asupra copiilor tuturor celorlalți cetățeni. Nu (se va întâmpla) sub ochii noștri”, a declarat Rachel Laser, șefa organizației Americans United for Separation of Church and State.

Iar, Interfaith Alliance, un grup de protejare a libertăților religioase, a numit directiva oficialului din Oklahoma „o constrângere religioasă flagrantă”.

În contextul social, dacă în Oklahoma disputa politică este posibil să ajungă la tribunal, în Louisiana nouă familii au dat deja statul în judecată, pornind de la legea promulgată de guvernatorul Landry. Observatorii vieții politice americane se așteaptă ca procesul să fie de durată.

Plângerea, susținută de grupurile pentru drepturi civile, argumentează că legea încalcă Primul Amendament al Constituției SUA, care garantează libertatea religioasă, și că afișarea celor 10 porunci îi forțează pe elevi să adopte religia „favorită” a conducătorilor statului.

Afișarea celor 10 Porunci în instituțiile publice din SUA, inclusiv în tribunale, secții de poliție și școli, a mai făcut obiectul unor dispute juridice.

În anul 1980, în cazul Stone versus Graham, Curtea Supremă a anulat o lege din Kentucky care obliga la afișarea poruncilor biblice în școlile primare și secundare.

Sursa: www.antena3.ro