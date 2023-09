La nivel global, numărul abonamentelor de servicii mobile a ajuns la 8, 3 miliarde

Din datele unui documentu, publicat luni, în cazul abonamentelor de servicii mobile 5G, creşterea consemnată este cu 175 de milioane faţă de aceeaşi perioadă din 2022. Cele mai multe abonamente mobile 5G noi au fost înregistrate în India (+7 milioane), China (+5 milioane) şi SUA (+3 milioane).

Pe acest fond, Ericsson Mobility Report relevă faptul că aproximativ 260 de furnizori de servicii de comunicaţii (CSP) au lansat servicii comerciale 5G, iar aproximativ 35 dintre aceştia au lansat reţele 5G Standalone (SA).

Astfel, în cel de-al doilea trimestru din 2023, numărul abonamentelor mobile înregistrate la nivel global a crescut cu 40 de milioane şi a totalizat 8,3 miliarde, în timp ce ponderea abonamentelor mobile (tot la nivel global) a fost de 105%.

În plus, numărul abonamentelor de date mobile ce includ servicii de broadband s-a majorat cu circa 100 de milioane, în intervalul analizat, până la 7,4 milioane (creştere anuală de 5%). Abonamentele de date mobile ce includ servicii de broadband reprezintă, în prezent, 88% din totalul abonamentelor de servicii mobile.

În cadrul raportului de specialitate, acesta notează că numărul de abonamente 4G a crescut cu 11 milioane şi a ajuns la aproximativ 5,2 miliarde (62% din totalul abonamentelor mobile), abonamentele WCDMA/HSPA au scăzut cu 85 de milioane, iar abonamentele GSM/EDGE s-au diminuat cu 59 de milioane, în al doilea trimestru al anului 2023.

În privinţa traficului de date în reţelele mobile, datele centralizate arată un salt de 33%, între T2 2022 şi T2 2023, la 134 Exabytes (EB)/lună.

Raportul Ericsson, arată că în perioada cuprinsă între trimestrul 2 din 2022 şi trimestrul 2 din 2023, traficul de date înregistrat în reţelele mobile a înregistrat o creştere de 33%, până la 134

Aşadar, „Creşterea traficului este estimată luând în calcul atât creşterea numărului de abonamente pentru smartphone-uri, cât şi creşterea volumului mediu de date/abonament, alimentată în principal de o creştere în ceea ce priveşte vizionarea de conţinut video (cu menţiunea că există diferenţe mari în ceea ce priveşte valorile/nivelurile de trafic de date între pieţe, regiuni şi furnizorii de servicii)”, se menţionează în raport.

În prezent, Ericsson este listată la bursa NASDAQ din New York, precum şi la NASDAQ Stockholm, şi are un portofoliu care acoperă următoarele segmente: Networks, Cloud Software & Services, Enterprise Wireless Solutions, Global Communications Platform şi Technologies & New Businesses.

Sursa: www.economica.net