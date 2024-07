Marcel Ciolacu își asumă candidatura la alegerile prezidențiale

La vârful Partidului Social Democrat s-a declanșat deja o bătălie pentru funcțiile cele mai importante. Social-democraţii au început pregătirile pentru Congresul de la sfârşitul lunii viitoare, pe data de 24 august, în care va fi aleasă o nouă conducere și va fi desemnat şi candidatul la alegerile prezidenţiale. Marcel Ciolacu își va asuma candidatura la alagerile prezidențiale din partea PSD.

Astfel, „Cele două funcții cele mai discutate în acest moment, cu 24 de zile înainte de congres, este funcția de prim-vicepreședinte. La nivelul conducerii PSD sunt două funcții de prim-vicepreședinte al partidului, astăzi deținute de Gabriela Firea și de Sorin Grindeanu. Din informațiile noastre, funcția de prim-vicepreședinte, una dintre ele, va rămâne la Sorin Grindeanu, însă este foarte aprigă lupta pentru cealaltă funcție, acum deținută de Gabriela Firea, pentru că pentru aceeași funcție și-a depus candidatura și Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, după o discuție pe care a avut-o cu Marcel Ciolacu. Inițial s-a încercat o discuție cu Gabriela Firea, astfel încât Gabriela Firea să renunțe la funcția de președinte PSD București și, în schimb, să rămână cu funcția de prim-vicepreședinte PSD.

Din informațiile noastre, Gabriela Fira inițial a acceptat, a fost de acord să rămână doar prim-vicepreședinte PSD și să-i lase funcția de președinte PSD București lui Daniel Băluță. Ulterior însă s-a răzgândit.

În plus, sunt dispute și neînțelegeri și legate de cine va fi președintele Consiliului Național. Acesta este un for care este format din mai multe departamente. De fiecare dată s-a dorit revitalizarea acestui for de conducere, nu s-a reușit. Și Vasile Dîncu, în momentul în care a preluat această funcție, tot despre o revitalizare a Consiliului Național vorbea. Din informațiile noastre, Vasile Dîncu cel mai probabil nu va mai fi susținut. Mihai Tudose ar urma să fie propus pentru funcția de președinte al Consiliului Național în echipa lui Marcel Ciolacu, mai ales dacă Mihai Tudose nu va fi nominalizarea lui Marcel Ciolacu pentru funcția de comisar european. Prin urmare, ar primi răsplată această funcție politică de președinte al Consiliului Național în locul lui Vasile Dîncu.

Mai mult decât atât, Vasile Dîncu și Mihai Tudose nu au o relație foarte bună. De asemenea, s-a deteriorat și relația dintre Gabriela Firea și Paul Stănescu. Paul Stănescu era principalul lider al Partidului Social Democrat care o susținea și a susținut-o pe Gabriela Firea”, a explicat Mădălina Mihalache, realizator al emisiunii Decisiv de la Antena 3 CNN.

Aceasta a explicat apoi și ce decizie s-ar putea lua la congresul social-democraților din 24 august cu privire la candidatul PSD pentru alegerile prezidențiale, în contextul în care Marcel Ciolacu și Mircea Geoană au fost surprinși stând la aceeași masă la un restaurant.

În contextul politic a formaţiunii, „Nu a existat o discuție politică aplicată, s-a discutat, au fost tatonări. La această masă timp de 2 ore au stat împreună față în față Mircea Geoană și Marcel Ciolacu. A fost ziua lui Marius Tucă. Mircea Geoana a spus că nu a fost o întâlnire politică. Spune că nu s-a discutat politică la acea masă. Din informațiile mele, s-a discutat, dar nu aplicat. Au fost mici tatonări. Mircea Geoană a sugerat că va candida la alegerile prezidențiale, nu a spus-o explicit, însă a sugerat că da, va candida la alegerile prezidențiale. Din informațiile mele, în acest moment nu se mai pune problema ca PSD să îl susțină pe Mircea Geoană la alegerile prezidențiale și cel mai probabil vom avea un anunț oficial din partea lui Marcel Ciolacu în următoarele două săptămâni.

Din toate informațiile pe care le am, Marcel Ciolacu își va asuma această candidatură la alegerile prezidențiale din partea Partidului Social Democrat și cel mai probabil și Mircea Geoană o va face”, a spus Mădălina Mihalache.

Însă, „Marcel Ciolacu a anunțat că va candida pentru încă un mandat de președinte PSD. Vedem cât rămâne în această funcție, pentru că totul depinde de rezultatul de la alegerile prezidențiale. Știm foarte bine istoria PSD, indiferent de rezultat: câștigă alegerile prezidențiale – se duce președinte la Cotroceni, rămâne scaunul liber; nu câștigă alegerile prezidențiale – este o chestiune de timp până când scaunul rămâne din nou vacant și funcția de președinte PSD va trebui preluată de altcineva”, a mai explicat Mădălina Mihalache, realizator al emisiunii Decisiv de la Antena 3 CNN.

Apar 4 funcţii noi de vicepreședinte PSD

Pentru funcţii de conducere, în cadrul partidului, se duc bătălii și pentru funcțiile de vicepreședinte. Avem opt vicepreședinți pe regiuni de dezvoltare și opt vicepreședinți pe domenii de activitate.

Vor fi create noi patru poziții. Printre cei care le vor ocupa se numără Gheorghe Șoldan de la Suceava, Alfred Simonis de la Timiș, dar și Rareș Hopincă, noul primar de la sectorul 2.

Sursa: www.antena3.ro