În România, schimbarea orei are loc de două ori pe an, iar prima dintre acestea s-a produs în ultima duminică din martie, când am trecut la ora de vară, adică zilele au devenit mai lungi, iar nopțile mai scurte. Următoarea trecere va avea loc în noaptea de 26 spre 27 octombrie 2024, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, de la 4:00 la 3:00, marcând trecerea la ora de iarnă.

Impactul schimbării orei

Această ajustare sezonieră are efecte asupra sănătății și productivității. Numeroase studii au arătat că schimbarea orei poate afecta negativ persoanele cu probleme de sănătate, în special cele care urmează tratamente regulate. Potrivit psihiatrului Veselin Gherev, pacienții aflați sub tratament ar trebui să își ajusteze treptat orele de administrare a medicamentelor pentru a evita perturbările cauzate de schimbarea orei. Astfel, rutina zilnică se poate adapta mai ușor la noua oră.

Decizia UE privind renunțarea la schimbarea orei

La nivel european, s-a discutat intens despre renunțarea la acest sistem. Deși Parlamentul European a votat pentru eliminarea schimbării sezoniere a orei, procesul a fost blocat, deoarece statele membre nu au reușit să ajungă la un consens cu privire la ora standard ce ar trebui adoptată permanent. Europarlamentarul Siegfried Mureșan a explicat că, deși există o majoritate în Parlamentul European care susține eliminarea schimbării orei, guvernele naționale nu au căzut de acord, motiv pentru care această propunere este în continuare blocată.

Trecerea la ora de iarnă în România

În mod tradițional, trecerea la ora de iarnă în România are loc în ultima duminică din octombrie. În noaptea de 26 spre 27 octombrie 2024, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, oferindu-le românilor o oră în plus de somn. Aceasta este cea mai lungă zi din an, ceea ce aduce o ușurare pentru cei care își doresc un somn mai odihnitor.

Context istoric și detalii tehnice

Schimbarea orei a fost introdusă în România în timpul Primului Război Mondial, ca măsură de economisire a energiei. De atunci, sistemul a fost ajustat de mai multe ori, iar în 1979 a fost reintrodus în acord cu practicile Uniunii Europene. România se află în fusul orar 2 (Europa de Est), iar trecerea la ora de iarnă asigură o mai bună utilizare a luminii naturale pe parcursul zilei.

Aceste schimbări afectează milioane de oameni în întreaga lume, iar România urmează acest sistem de peste 100 de ani. Deși se discută la nivel european renunțarea la schimbarea orei, pentru moment, România va continua cu ajustările de primăvară și toamnă.

Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei este restrânsă, iar în Europa se discută încă intens despre această practică. În prezent, țări precum Rusia, Turcia, Belarus, și Islanda au decis să nu mai aplice schimbarea sezonieră a orei, rămânând pe o oră standard tot timpul anului. Aceste țări au considerat că ajustările sezoniere aduc mai multe dezavantaje decât beneficii, având în vedere impactul asupra sănătății și productivității.

România, pe de altă parte, continuă să adopte trecerea de la ora de vară la ora de iarnă. În 2024, această schimbare va avea loc în noaptea de 26 spre 27 octombrie, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, de la ora 4:00 la ora 3:00. Acest sistem, introdus pentru prima dată în România în anul 1932, a fost suspendat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și reintrodus în 1979.

Schimbarea orei a fost inițiată pentru a profita mai bine de lumina naturală, dar numeroase studii recente arată că efectele negative asupra sănătății și productivității depășesc beneficiile energetice. Uniunea Europeană a discutat eliminarea schimbării orei, dar până în prezent nu s-a ajuns la un consens între statele membre, astfel încât România continuă să urmeze acest sistem.

Această trecere sezonieră este reglementată prin Ordonanța nr. 20/1997, care stabilește ora oficială de vară pe teritoriul țării, aplicabilă din ultima duminică din martie până în ultima duminică din octombrie.