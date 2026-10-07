G7 a convenit să pună pe piață încă 100 de milioane de barili de țiței și motorină, în condițiile reducerii stocurilor disponibile rapid pentru intervenții în caz de criză. Pentru firmele și consumatorii din România, o nouă perturbare a aprovizionării ar putea aduce carburanți mai scumpi și fluctuații mai mari ale prețurilor.

Guvernele și companiile au consumat cantități mari din rezerve pentru a compensa problemele de aprovizionare provocate de conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina, potrivit Playtech, care citează Reuters. Aceste retrageri au redus cantitatea de petrol cu care piața poate răspunde unei noi întreruperi a livrărilor.

Prețul petrolului se transmite prin mai multe costuri în România

Pe 7 octombrie 2026, petrolul Brent se tranzacționa în jurul valorii de 100 de dolari pe baril, pe fondul noilor riscuri de aprovizionare. Pe piața internațională, cotațiile pot crește atât când oferta devine insuficientă, cât și când comercianții anticipează o reducere a acesteia.

Scumpirea țițeiului nu se regăsește automat și integral în prețul unui litru de carburant vândut în România. Potrivit explicațiilor Playtech, prețul la pompă depinde și de:

cursul valutar;

costurile de rafinare și distribuție;

marjele comerciale;

taxe.

Menținerea unor prețuri ridicate la petrol și produse petroliere pentru o perioadă lungă ar pune însă presiune și pe piața locală. Motorina este deosebit de expusă, deoarece piața produselor rafinate este mai tensionată decât cea a țițeiului.

Transportatorii, agricultorii și firmele care distribuie mărfuri folosesc motorină, astfel că o scumpire le poate majora cheltuielile. O parte din costurile suplimentare de transport poate fi transferată în prețurile alimentelor și ale altor produse, arată Playtech. Carburanții mai scumpi pot alimenta inflația și pot crește inclusiv costurile transportului aerian.

Doar o parte mică a stocurilor poate ajunge imediat pe piață

Stocurile comerciale de petrol din întreaga lume sunt sub șase miliarde de barili, potrivit lui Amin Nasser, directorul general al Saudi Aramco. Din această cantitate, circa 10% sau chiar mai puțin poate fi folosit efectiv acum.

Totalul include petrolul necesar funcționării conductelor și cantități rămase în instalațiile de stocare, care nu pot fi extrase rapid. Separat, guvernele trebuie să păstreze niveluri minime ale rezervelor pentru situații grave.

Reducerea cantităților disponibile pentru intervenții privește capacitatea de a compensa rapid un deficit de aprovizionare. Ea nu înseamnă epuizarea petrolului mondial sau lipsa iminentă a carburanților din benzinării.

În mod obișnuit, membrii Agenției Internaționale pentru Energie (AIE) sunt obligați să țină în stoc petrol cât importurile lor nete pentru minimum 90 de zile. Dacă un război, un dezastru natural sau o problemă de transport taie brusc din ofertă, aceste rezerve pot fi scoase pe piață pentru a tempera scumpirile.

În martie 2026, statele AIE au decis să pună la dispoziția pieței 400 de milioane de barili, cea mai mare intervenție de acest tip din istoria organizației. Pentru noua intervenție convenită de G7, detaliile urmează să fie clarificate.

Refacerea rezervelor trebuie să acopere și consumul curent

Evoluția carburanților rămâne condiționată de ofertă și de conflicte. Prețurile pot coborî dacă producția și exporturile cresc sau dacă tensiunile geopolitice se reduc, chiar în condițiile unor rezerve diminuate.

Rezervele ar putea avea nevoie de până la doi ani pentru a fi refăcute, estimează Amin Nasser. În acest interval, aprovizionarea trebuie să acopere în același timp consumul curent.