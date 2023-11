Stella Kyriakides: Sănătatea oamenilor, animalelor și plantelor, trebuie puse sub aceeași umbrelă

”Sănătatea animalelor, a oamenilor și a plantelor sunt legate între ele”, așa că e necesar ca problemele din aceste domenii să fie abordate ”sub umbrela unei singure sănătăți comune”. Cel puțin asta susține Stella Kyriakides, comisar european pentru Sănătate, că este soluția.

Astfel, ”Când am devenit comisar pentru sănătate și siguranță alimentară, mulți oameni m-au întrebat care este legătura între cele două. Pentru mine, cele două au fost întotdeauna o singură idee. Sănătatea animalelor, a oamenilor și a plantelor sunt legate între ele, așa cum spunem noi, ca ființe umane, în mediul nostru. Bunăstarea animalelor este interconectată cu sănătatea noastră, așa că trebuie să abordăm sănătatea în acest mod holistic, sub umbrela unei singure sănătăți comune”, a declarat Stella Kyriakides, în cadrul emisiunii Be EU, cu Sabina Iosub.

Rezistența la antibiotice, ”o pandemie tăcută”

Aceasta mai precizează că una dintre pandemiile tăcute din vremurile noastre este rezistența la antibiotice.

O pandemie tăcută, ”Ea este legată de modul în care oamenii folosesc în mod abuziv antibioticele, dar și de modul în care folosim în mod abuziv antibioticele la animalele care, în lanțul alimentar, ajung la noi. Așadar, conceptul de o singură sănătate este, aș spune, modul holistic de abordare a sănătății în prezent. Acesta este modul în care trebuie să o abordăm în tot ceea ce facem. Pandemia ne-a arătat cât de strâns legate sunt cele trei: sănătatea animală, vegetală și umană”, este de părere Stella Kyriakides.

În acest sens, fiecare stat trebuie să lucreze în felul lui, chiar dacă au fost stabilite pentru prima dată obiective comune.

În combaterea acestei rezistenţe, ”Lucrăm în moduri diferite. De exemplu, în ceea ce privește rezistența la antibiotice, am stabilit pentru prima dată obiective europene pentru a reduce utilizarea abuzivă a antibioticelor la oameni și la animale, dar nu putem face acest lucru doar prin acțiuni și legislație specifice. Trebuie sensibilizați cetățenii și lucrăm cu multe state membre în cadrul Uniunii Europene a Sănătății”, mai spune comisarul european pentru Sănătate.

”O problemă globală”

Aceasta mai precizează că, ”împreună cu statele membre, putem lucra pentru a îmbunătăți diferiții indici de sănătate în fiecare stat în parte. Este vorba despre solidaritate și de colaborare. Este vorba despre aducerea tuturor la un numitor comun”.

Aşadar, ”Lucrăm la nivel global în ce privește rezistența la antibiotice, deoarece aceasta este o problemă globală. Facem parte din ceea ce facem noi la nivel global. Cred că facem pași. Putem face mult mai mult. Și, din nou, ceea ce am văzut în perioada COVID este că nu ne putem uita doar la ceea ce se întâmplă în interiorul granițelor noastre. Ca Uniune Europeană, trebuie să lucrăm la nivel global și am prezentat strategia globală în domeniul sănătății, pentru a putea colabora cu partenerii noștri internaționali în combaterea și abordarea unor provocări precum rezistența la antibiotice”, a mai adăugat Stella Kyriakides.

Sursa: www.antena3.ro