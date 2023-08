Tranzacţiile românilor în străinătate au crescut de 13 ori faţă de 2020 şi cu 74% faţă de 2022 Suma medie cheltuită în vacanţa de vară în străinătate a fost de 534 euro

Din datele interne, analizate de banca digitală, care are peste 3 milioane de clienţi în România, reiese că utilizatorii Revolut au făcut aproape 16 milioane de plăţi, în creştere de 13 ori faţă de 2020 şi cu 74% mai mult faţă de 2022, iar numărul mediu de tranzacţii per client a crescut la 25 (vs. 17 în 2020 şi 22 în 2022).

Suma totală cheltuită a crescut cu 63% în 2023 faţă de 2022 şi de 10 ori faţă de anul 2020, depăşind 340 milioane euro, scrie Agerpres.

Din punct de vedere al plăţilor, indiferent unde au ajuns să-şi petreacă vacanţa – Vanuatu, Insulele Cook, Guyana Franceză sau Balcani – românii au folosit banca digitală Revolut pentru a plăti cazarea, pentru masa la restaurant, pentru atracţii turistice şi transport local. Suma medie cheltuită de un client Revolut din România care a petrecut vacanţa de vară în străinătate a fost de 534 euro, reprezentând valoarea medie a tuturor plăţilor efectuate cu cardul Revolut către comercianţi înregistraţi în alte ţări.

Mai ales, în perioada de vârf a sezonului estival (jumătatea lunii august) aeroporturile şi punctele de trecere ale frontierei au fost luate cu asalt, deşi aglomeraţia (23%) şi grevele din transporturi (20%) păreau a fi, potrivit unui studiu Dynata realizat pentru Revolut , principalele motive de enervare pentru turiştii români, atunci când călătoresc în străinătate.

La toate acestea, weekendul prelungit de la jumătatea lunii august a contribuit la o intensificare a mobilităţii în scopuri turistice, mai ales pentru că acesta a fost primul sezon estival din ultimii patru ani în care nu a mai existat nicio restricţie de călătorie din motive sanitare către ţările preferate de români pentru vacanţa de vară.

În contextul comparativ, destinaţiile turistice unde turiştii români au cheltuit cel mai mult au fost: Grecia (aproape 42 milioane euro), Italia (35 milioane euro), Marea Britanie (30 milioane euro), Germania (25 milioane euro), Spania (23 milioane euro). Top 10 este completat de Franţa, Bulgaria, Olanda, Turcia, Ungaria. De altfel, potrivit aceluiaşi studiu, la începutul anului, respondenţii români indicau printre destinaţiile considerate ca fiind cea mai bună alegere sub raportul calitate/preţ: Grecia (12%), Turcia (7%), Germania şi Egipt (6%).

În plus, în ceea ce priveşte numărul de turişti români utilizatori de Revolut care au ales să petreacă vacanţele în străinătate, conform datelor analizate de banca digitală, topul a fost următorul: Bulgaria (151.000 turişti), Grecia (123.000 turişti), Ungaria (106.000 turişti), Italia (97.000 turişti), Germania (88.000). Următoarele cinci destinaţii din top au fost: Marea Britanie, Franţa, Spania, Austria, Turcia.

Iar, cea mai mare sumă medie per utilizator cheltuită în perioada indicată a fost înregistrată în Vanuatu (1.765 euro), Insulele Cook (1.638 euro), Guyana Franceză (1.290 euro), Caraibele Olandeze (1.026 euro), Slovenia (1.007 euro). Dacă ne uităm la top 5 destinaţii după numărul de turişti, suma medie cheltuită per client, în Bulgaria, a fost de 131 euro, în Grecia de 338 euro, în Ungaria, 127 euro.

Aşadar, Dynata a menţionat în studiu, că pentru două treimi dintre respondenţi, costul este foarte important în alegerea destinaţiei de vacanţă şi acesta este primul criteriu menţionat de participanţii la studiu. Pe locul al doilea se află condiţiile de cazare (38%), pe locul al treilea (35%), mâncarea şi tradiţiile.

În acest context, în condiţiile în care experienţa turistică este tot mai importantă, Revolut şi-a diversificat oferta de funcţii utile în călătorii direct în aplicaţie, în ultimii ani. Cu Sejururi şi Case problema costurilor şi a cazării este rezolvată direct în aplicaţie. Fie că preferă locaţiile luxoase cu multe servicii incluse sau apartamentele funcţionale în centrul unei capitale europene considerate atracţia anului, clienţii Revolut pot rezerva hotelul, pensiunea sau apartamentul conform aşteptărilor lor direct în aplicaţie şi pot beneficia şi de cashback de 3-10% (în funcţie de planul deţinut) atunci când achită cazarea cu Revolut.

Totodată, în timpul vacanţelor, românii sunt atraşi în principal de descoperirea peisajelor şi a atracţiilor turistice locale (67%), pe locul al doilea (52%) gastronomia specifică acelui loc, pe locul al treilea (45%) tradiţiile şi evenimentele cu specific local precum carnavalurile, festivalurile sau sărbătorile locale.

În plus, turiştilor români le mai plac şi călătoriile în parcuri şi rezervaţii naturale (38%), vizitele în muzee şi galerii de artă (35%) sau să cumpere suveniruri şi obiecte artizanale de la meşteri locali.

Mai nou, utilizatorii Revolut îşi pot planifica din timp programul de divertisment din timpul vacanţelor cu ajutorul funcţiei Activităţi. Plătind cu Revolut pentru activitatea aleasă, clienţii pot primi cashback instant imediat după rezervarea cu succes a experienţei turistice selectate.

Pe de altă parte, festivalurile de muzică reprezintă una dintre oportunităţile de promovare a turismului local în rândul Generaţiei Z şi a Milenialilor. Dintr-o analiză bazată pe datele interne ale Revolut, în care au fost luate în calcul plăţile realizate de clienţii băncii digitale din alte ţări în România, turişti din peste 47 de ţări au vizitat ţara noastră, în timpul festivalurilor Saga (22-26 iunie 2023), Neversea (5-10 iulie 2023), Electric Castle (18-25 iulie 2023), Untold (2-7 august 2023) . Cea mai mare diversitate a fost înregistrată în Bucureşti, în timpul Saga, urmată de Electric Castle (42 de ţări), Untold (41 de ţări), Neversea (32 de ţări).

Studiul mai arată că, comparativ cu 2022, a crescut atât numărul turiştilor străini, cât şi cel al ţărilor de unde au provenit aceştia (maximum 32 de ţări, în Cluj-Napoca, în timpul Untold, în 2022). Aceasta arată popularitatea evenimentelor organizate în România şi capacitatea lor de a atrage un public tânăr şi activ, care este în căutarea unor experienţe turistice inedite. Festivalurile menţionate susţin turismul local, atrăgând participanţi din zeci de ţări europene, dar şi din ţări mai îndepărtate (SUA, Japonia, Australia etc.).

Pe primul loc după numărul de turişti se află cei din Marea Britanie, care au efectuat plăţi cu Revolut către comercianţii din localităţile unde s-au derulat aceste evenimente în valoare de aproape 1 milion de euro (cumulat pentru perioadele menţionate mai sus). Pe următoarele locuri de află turiştii din Franţa (142.000 euro), Olanda (134.000 euro), Germania, Irlanda, Italia Spania şi Belgia.

Concret, un turist străin care a vizitat România în perioadele menţionate a cheltuit, în medie, 82 de euro în restaurante, la shopping, pentru a plăti transportul local sau pentru divertisment, iar suma medie per tranzacţie a fost de 25 de euro. Cele mai mari sume cheltuite au fost înregistrate pentru segmentul de vârstă 25-34 de ani, urmat de 35-44 de ani şi 18-24 de ani. Doar pentru cinci tipuri de bugete (divertisment, shopping, servicii de alimentaţie publică şi restaurante, transport şi turism), cele trei generaţii de turişti străini au realizat plăţi către comercianţi români în valoare de peste 1,7 milioane euro, în perioadele indicate.

Aşadar, Revolut este banca digitală preferată de iubitorii de călătorii pentru funcţiile specifice precum schimbul valutar în peste 30 de monede, rezervarea cazării cu Sejururi, marketplace-uri pentru tururi ghidate, activităţi, atracţii, posibilitatea de a împărţi nota de plată între mai mulţi utilizatori, asigurarea de călătorie inclusă în abonament, pentru planurile cu plată (Premium şi Metal), asigurarea care acoperă până la 5.000 de euro pe an pentru zboruri cu avionul, biletele de tren, cazarea sau biletele la evenimente anulate din diverse motive, pentru clienţii Ultra.

Sursa: www.economica.net