3 pași pentru a cumpăra cel mai bun cuptor profesional de pizza

Dacă te-ai hotărât să îți lansezi o pizzerie, suntem siguri că ai aflat deja că cel mai important echipament din bucătăria acesteia este cuptorul de pizza.

Pe lângă o echipă talentată și care se mișcă rapid, ingrediente mereu proaspete și rețete originale, pentru a avea succes în acest business este necesar să alegi și cele mai bune echipamente cu care să îți dotezi bucătăria. Utilajele vor ajuta la eficiența și rapiditatea cu care pregătești pizza, două aspecte extrem de importante, pentru că pe lângă gustul delicios pe care îl are acest preparat, el este ales de clienți și pentru rapiditatea cu care se poate pregăti și servi.

În acest articol ți-am pregătit un mini ghid în funcție de care să alegi și să cumperi cuptoare de pizza care vor face cu adevărat treabă în bucătăria ta, indiferent de cât de mare sau de mică este locația pe care o deții.

Sigur, dacă pizzeria ta trebuie să deservească un număr mai mare de clienți, numărul echipamentelor trebuie să crească, dar caracteristicile generale ale unor cuptoare de pizza de calitate trebuie să râmână.

Cercetează piața și vezi ce gamă de modele de cuptoare de pizza oferă aceasta

În principal pe piață sunt trei categorii mari de cuptoare de pizza: pe lemne, pe gaz și pe curent electric. Dacă primul este perfect pentru o pizzerie tradițională în care clienții vin la locație să consume preparatul, celelalate două sunt nemaipomenite pentru sistemul delivery, food truck sau o pizzerie cu o capacitate mică spre medie. Un cuptor electric coace uniform pizza și poți seta și temperatura, astfel încât să nu ai nicio grijă că preparatul se arde. Astfel câștigi timp și fuxul cu care poți face și livra pizza este mai mare.

Ține cont de caracteristicile pe care trebuie să le aibă un cuptor cu adevărat bun

Pentru a alege un cuptor care să fie potrivit pentru pizzeria pe care o deții, trebuie să decizi pe lângă tipul de alimentare al acestuia și ce caracteristici trebuie să aibă. Pe acestea le setezi în principal în funcție de cât de mare este locația și de câți clienți vrei să deservești. Un cuptor profesional de pizza trebuie să aibă o putere mare astfel încât produsul să se coacă într-un timp scurt și să aibă o dimensiune a camerei de coacere eficientă. Dimensiunea camerei de coacere se referă practic la cât de mare este spațiul din interiorul cuptorului și câte bucăți de pizza îți permite să coci în același timp.

Colaborează cu un furnizor care comercializează echipamente profesionale pentru pizza

Deși poți să îți faci propriile cercetări, să te informezi și să vezi ce caracteristici ale cuptoarelor de pizza se potrivesc pentru locația ta, dacă vrei să fii sigur că investiția ta este una rentabilă, sfatul nostru este să colaborezi cu profesioniști din domeniu.

Be Our Guest este un furnizor specializat care îți pune la dispoziție o gamă largă de echipamente, utilaje și accesorii special create pentru a utila bucătăria pizzeriei tale. Pe lângă cuptoare de pizza electrice sau pe gaz, de diverse puteri și mărimi ale camerei de coacere, poți opta și pentru alegerea altor echipamente din acest segment: malaxoare, divizoare și formatoare aluat, mese pentru pizza, vitrine frigorifice pentru a păstra ingredientele proaspete și alte accesorii. Consultanții Be Our Guest, specialiști cu peste 10 ani experiență în domeniul Horeca, îți vor propune cele mai potrivite echipamente pentru tine și se vor asigura că acestea se încadrează perfect în spațiul bucătăriei tale. Mai mult, utilajele beneficiază de service în perioada de garanție iar livrarea acestora se va face exact în timpul de care ai nevoie.