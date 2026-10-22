Potrivit BBC, organizațiile care folosesc limbajul de programare PHP sunt îndemnate să aplice remedieri pentru vulnerabilități critice, iar guvernul britanic verifică dacă propriile servicii online sunt expuse. Riscul operațional include întreruperea serviciilor: autoritățile recomandă luarea în considerare a opririi sistemelor atunci când protejarea lor imediată nu este posibilă.

Centrul Național de Securitate Cibernetică din Regatul Unit, National Cyber Security Centre (NCSC), și instituțiile omoloage din Uniunea Europeană (UE) și Australia au cerut aplicarea corecțiilor. Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a îndemnat: „toate organizațiile, private și publice, mari și mici” să urmeze instrucțiunile pentru protejarea sistemelor.

Defectele din PHP pot permite accesul la datele serverului

PHP este un limbaj de programare folosit de un număr semnificativ de site-uri. Vulnerabilitățile au fost descoperite cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), după ce au rămas nedetectate cel puțin un deceniu. Guverne și companii, inclusiv Amazon, încearcă să protejeze sistemele înainte ca atacatorii să exploateze aceste defecte.

NSA a explicat, într-o actualizare, că vulnerabilitățile oferă adesea acces direct la fișierele sau baza de date a serverului. Atacatorii ar putea astfel să sustragă informații sensibile, să perturbe serviciile sau să pătrundă mai departe în rețea. Defectele țin de PHP în sine, nu de aplicația găzduită ori de configurarea acesteia, precizează instituția.

Firma de securitate cibernetică Wiz estimează că aproximativ 70% din internet este afectat. Procentul reprezintă o estimare a companiei, nu o amploare confirmată independent.

Tentativele asupra Amazon au precedat publicarea avertizării

Amazon a anunțat miercuri, 21 octombrie 2026, că detectase o tentativă de exploatare PHP2Shell produsă pe 17 octombrie. CJ Moses, șeful securității Amazon, a explicat că o adresă de internet anonimă a vizat un sistem-capcană al companiei, folosit pentru observarea atacurilor. În evaluarea sa, anonimizarea adresei sugerează activitatea unui actor ostil.

PHP Foundation plănuia să anunțe descoperirea mai târziu în octombrie, odată cu un patch complet, adică o actualizare care corectează defectele software. Detaliile au ajuns însă pe rețelele sociale marți, 20 octombrie, înainte de momentul stabilit pentru publicare.

Au urmat alte tentative asupra Amazon pe 21 octombrie, după divulgare, dar înainte de ridicarea embargoului asupra avertizării. Despre diferențele dintre aceste atacuri, Moses a explicat: „Încărcăturile efective și alegerile privind infrastructura de anonimizare au variat, ceea ce sugerează că au fost mai mulți actori.”

În privința vitezei de exploatare, el a avertizat că folosirea inteligenței artificiale înseamnă că „mai mulți actori pot acționa în câteva ore sau chiar minute odată ce detaliile tehnice ale unei vulnerabilități sunt dezvăluite”.

Anna-Maria Arabia, director executiv (CEO) al Australian Council on AI Strategy, a apreciat că incidentul arată cât de repede schimbă inteligența artificială securitatea cibernetică: „ceea ce înainte dura luni, pentru a expune o vulnerabilitate, durează acum zile”. Ea a avertizat că amenințările vor deveni mai frecvente pe măsură ce tehnologia avansează.

OpenAI a calificat descoperirea drept: „una dintre cele mai importante probleme de securitate din ultima vreme”.

Unele instituții au întrerupt deja serviciile web

Opririle preventive au vizat atât servicii publice, cât și platforme online:

Agenția olandeză de securitate cibernetică și-a întrerupt prezența online ca măsură de precauție.

Guvernul Finlandei și-a oprit serviciile web publice.

Wikipedia a dezactivat părți ale site-ului.

Aceste măsuri urmează recomandările autorităților, inclusiv ale celor americane, pentru sistemele care nu pot fi corectate imediat.

Condiția pentru întreruperea temporară este formulată în nota NCSC: „Când remedierea imediată nu este posibilă, organizațiile ar trebui să ia în considerare scoaterea sistemului offline până când poate fi remediat complet.”