Acum este cel mai bun moment pentru a te inscrie la cursuri de engleza in Bucuresti!

Daca iti doresti sa iti imbunatatesti nivelul de engleza sau chiar sa inveti aceasta limba straina de la zero, acum este momentul potrivit sa incepi! Englezii au o vorba: “no time like the present”, care poate fi tradusa drept „cel mai bun moment este prezentul”. Aceasta filosofie de viata poate fi aplicata si in momentul in care iti propui sa dobandesti un nou skill.

In plus, acum te poti inscrie la unul dintre cele mai bune programe de cursuri de engleza din Bucuresti, pus la dispozitie de Flying Colours, partenerul British Council in pregatirea examenelor Cambridge. Mai mult, acest centru pune la dispozitie cursuri de engleza atat in sala, cat si online, pentru copii, scolari si adulti.

Ai dori sa descoperi mai multe despre ce implica participarea la cursuri engleza Bucuresti? Descopera toate informatiile care te intereseaza in continuare!

Care sunt cursurile la care te poti inscrie?

Cursuri pentru prescolari

Daca inveti o limba straina la o varsta frageda, iti va fi mai usor sa deprinzi toate skill-uri legate de aceasta, inclusiv accentul care te va face sa vorbesti ca un nativ. Expertii in psihopedagogie din cadrul centrului Flying Colours ofera cursuri de engleza gandite special pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 4 si 6 ani.

Engleza pentru scolari

Elevii vor avea doar de castigat daca vor participa la cursuri de engleza in Bucuresti sau online. Pentru acestia, echipa Flying Colours a pregatit trei grupe distincte: cea destinata tinerilor cu varsta cuprinsa intre 7 si 10 ani, intre 11 si 14 ani si cea formata din elevi care au intre 15 si 18 ani.

Tot aici, cei interesati pot primi pregatire specializata in pregatirea pentru examenele Cambridge, IELTS si multe altele. In ceea ce priveste primul test de limba engleza mentionat, trebuie sa stii ca absolventii centrului Flying Colours au o rata de promovabilitate de 100% la examenul Cambridge.

Engleza pentru adulti

Nu este niciodata prea tarziu pentru a descoperi un skill nou. Mai mult, s-a demonstrat ca invatarea unei limbi straine la varsta maturitatii iti antreneaza creierul si reduce semnificativ riscul dezvoltarii bolilor cognitive.

Asadar, inscrie-te cat mai rapid la cursuri de engleza in Bucuresti sau online si bucura-te de nenumarate avantaje! Iata doar cateva dintre acestea:

Iti vei creste increderea de sine. Cand vei deveni fluent in limba engleza, vei descoperi ca ai capatat mai multa incredere in tine, aspect care se va reflecta in toate aspectele din viata ta.

Cand vei deveni fluent in limba engleza, vei descoperi ca ai capatat mai multa incredere in tine, aspect care se va reflecta in toate aspectele din viata ta. Iti va fi usor sa gasesti un loc de munca mai bun. Acum 10-20 de ani, cunoasterea limbii engleze reprezenta un atu pe piata muncii. Astazi, insa, este aproape imposibil sa gasesti un loc de munca decent daca nu te poti exprima in aceasta limba, motiv pentru care trebuie sa o inveti cat mai rapid.

Acum 10-20 de ani, cunoasterea limbii engleze reprezenta un atu pe piata muncii. Astazi, insa, este aproape imposibil sa gasesti un loc de munca decent daca nu te poti exprima in aceasta limba, motiv pentru care trebuie sa o inveti cat mai rapid. Vei gandi si te vei exprima cu lejeritate in engleza. La scurt timp dupa inceperea programului de cursuri engleza Bucuresti sau online, iti vei imbogati vocabularul si vei stapani mai bine structurile gramaticale. Astfel, iti va fi mult mai usor sa porti o conversatie si sa scrii mesaje sau articole in aceasta limba.

Nu mai ramane decat sa profiti de momentul prezent, sa accesezi platforma online a centrului de engleza Flying Colours si sa te inscrii la cursurile care iti vor imbunatati viata!