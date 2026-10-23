Plățile și încasările exprimate în euro se convertesc la reperul de 5,3495 lei pentru un euro pe 23 octombrie 2026. Echivalentele pentru rate, chirii și salarii sunt mai mari decât cele calculate pentru luna trecută și pentru anul anterior, fără marjele și comisioanele percepute la schimb.

Cursul BNR de azi

Banca Națională a României (BNR) indică 4,7770 lei pentru dolarul american, 6,3909 lei pentru lira sterlină și 5,8093 lei pentru francul elvețian. Cotația forintului maghiar este de 1,4580 lei pentru 100 de unități, nu pentru una.

Pentru monedele regionale, reperul zilei este de 1,2167 lei pentru zlotul polonez și de 0,2648 lei pentru leul moldovenesc. Conversia a 100 de euro la cursul zilei înseamnă 534,95 lei.

Cum a evoluat euro în ultimul an

Seria zilnică a cursurilor BCE publicată de Eurostat are ultima cotație la 22 octombrie 2026: 5,3450 lei pentru un euro. Creșterea față de ședința precedentă este de 0,0085 lei, respectiv 0,16%; această cotație istorică rămâne separată de referința BNR folosită pentru conversiile zilei.

Comparațiile euro folosesc exclusiv seria zilnică BCE:

La reperul de 7 zile, din 15 octombrie 2026, un euro valora 5,3337 lei în seria zilnică BCE. Avansul până la ultima cotație este de 0,0113 lei, adică 0,21%.

Pentru comparația la 30 de zile, valoarea din 22 septembrie 2026 era de 5,2660 lei pentru un euro în seria zilnică BCE. Diferența este de 0,0790 lei, respectiv 1,50%.

În intervalul ultimelor 12 luni, seria zilnică BCE a înregistrat pentru euro minimul de 5,0823 lei pe 23 octombrie 2025 și maximul de 5,3528 lei pe 7 octombrie 2026. Distanța dintre extreme este de 0,2705 lei.

Mediile pentru un euro, calculate din seria zilnică BCE, au fost de 5,2372 lei în iulie 2026, de 5,2493 lei în august și de 5,2633 lei în septembrie.

Ce înseamnă în lei o rată, o chirie sau un salariu în euro

Exemplele sunt calcule orientative: conversia actuală utilizează referința BNR, iar comparațiile folosesc seria zilnică BCE din 22 septembrie 2026 și 22 octombrie 2025. Proiecțiile anuale presupun menținerea aceluiași curs timp de douăsprezece luni.

Pentru o rată de 500 de euro, echivalentul actual este de 2.675 lei. Aceeași rată însemna 2.633 lei la reperul lunar, cu o diferență de 42 lei pe lună și 501 lei anual; față de echivalentul de 2.542 lei de la reperul anual, diferența este de 133 lei lunar și 1.598 lei anual.

O chirie de 400 de euro înseamnă acum 2.140 lei. Pentru aceeași chirie, reperul lunar era de 2.106 lei, diferența calculată fiind de 33 lei lunar și 401 lei anual; reperul de anul trecut era de 2.033 lei, cu un plus actual de 107 lei lunar și 1.279 lei anual.

Un salariu exprimat în 3.000 de euro echivalează acum cu 16.049 lei. Pentru aceeași sumă, comparația lunară pornește de la 15.798 lei și indică un plus de 251 lei lunar, respectiv 3.006 lei anual; comparația anuală pornește de la 15.249 lei și indică 799 lei în plus lunar, respectiv 9.590 lei anual.

Cumpărarea a 1.000 de euro are un echivalent actual de 5.350 lei. Aceeași sumă în valută însemna 5.266 lei la reperul lunar, cu 84 lei mai puțin, și 5.083 lei la reperul anual, diferența calculată fiind de 266 lei.

Un concediu de 1.500 de euro are un echivalent de 8.024 lei. Pentru același buget în euro, reperul lunar era de 7.899 lei, cu 125 lei mai puțin; reperul anual era de 7.625 lei, diferența calculată fiind de 400 lei.

Dolarul, lira și francul

În seria zilnică BCE, ultima valoare a dolarului american este de 4,7702 lei, după un avans de 0,0199 lei, respectiv 0,42%, într-o ședință. Pentru un dolar, comparațiile din aceeași serie sunt: 4,7588 lei pe 15 octombrie 2026, diferență de 0,0114 lei sau 0,24%; 4,5939 lei pe 22 septembrie, diferență de 0,1763 lei sau 3,84%; 4,6008 lei pe 24 iulie, diferență de 0,1694 lei sau 3,68%; 4,3869 lei pe 22 octombrie 2025, diferență de 0,3833 lei sau 8,74%.

Extremele dolarului din ultimele 12 luni, în seria zilnică BCE, sunt minimul de 4,2563 lei din 28 ianuarie 2026 și maximul de 4,7891 lei din 7 octombrie 2026. Intervalul dintre ele este de 0,5328 lei.

Pentru lira sterlină, seria zilnică BCE se încheie la 6,3806 lei, cu o creștere zilnică de 0,0144 lei, respectiv 0,23%. O liră avea în aceeași serie 6,3039 lei pe 15 octombrie 2026, diferență de 0,0767 lei sau 1,22%; 6,1390 lei pe 22 septembrie, diferență de 0,2416 lei sau 3,94%; 6,1300 lei pe 24 iulie, diferență de 0,2506 lei sau 4,09%; 5,8500 lei pe 22 octombrie 2025, diferență de 0,5306 lei sau 9,07%.

Francul elvețian ajunge la 5,8028 lei în seria zilnică BCE, cu 0,0374 lei, respectiv 0,65%, peste ședința precedentă. Pentru un franc, reperele aceleiași serii sunt 5,7321 lei pe 15 octombrie 2026, diferență de 0,0707 lei sau 1,23%; 5,6063 lei pe 22 septembrie, diferență de 0,1965 lei sau 3,50%; 5,6271 lei pe 24 iulie, diferență de 0,1757 lei sau 3,12%; 5,5083 lei pe 22 octombrie 2025, diferență de 0,2945 lei sau 5,35%.

La referința BNR actuală, 100 de dolari înseamnă 478 lei. Pentru aceeași sumă, echivalentele istorice din seria zilnică BCE erau de 459 lei la reperul lunar și de 439 lei la cel anual; diferențele calculate sunt de 18 lei și 39 lei.

Pentru 100 de lire sterline, echivalentul actual este de 639 lei. Aceleași 100 de lire însemnau 614 lei la reperul lunar și 585 lei la cel anual din seria zilnică BCE, diferențele fiind de 25 lei și 54 lei.

Pentru 100 de franci elvețieni, conversia actuală indică 581 lei. Aceeași sumă valora 561 lei la reperul lunar și 551 lei la cel anual din seria zilnică BCE, cu diferențe de 20 lei și 30 lei.

Din raportarea cursurilor BNR ale zilei rezultă că un euro echivalează cu 1,1198 dolari americani, 0,8370 lire sterline sau 0,9209 franci elvețieni. În sens invers, un dolar american reprezintă 0,8930 euro.

Zlotul, coroana cehă și leul moldovenesc

Pentru 100 de zloți, referința BNR conduce la un echivalent de 122 lei. Aceeași sumă avea 121 lei la reperul lunar și 120 lei la cel anual din seria zilnică BCE, astfel că diferențele sunt de 1 leu și 2 lei.

Coroana cehă are o referință BNR de 0,2200 lei pentru o unitate. Conversia a 100 de coroane cehe înseamnă 22 lei, cât și la reperul lunar din seria zilnică BCE, cu diferență de 0 lei; față de echivalentul anual de 21 lei pentru aceeași sumă, diferența este de 1 leu.

La cursul BNR din 23 octombrie, suma de 100 de lei moldovenești echivalează cu 26 lei.

Cum se citește cursul de referință

BNR stabilește reperul valutar în zilele lucrătoare, folosind cotațiile pieței interbancare. Publicarea are loc în jurul orei 13:00, cu valabilitate pentru următoarea zi bancară. Referința este utilizată în contabilitate, declarații, calculul taxelor și contracte.

Istoricul provine din seria Eurostat ert_bil_eur_d, care cuprinde cursurile zilnice BCE. Pentru valutele diferite de euro, valoarea în lei rezultă din împărțirea cotației leu/euro la cotația respectivei valute față de euro, pentru aceeași zi. Momentele diferite ale calculului pot produce diferențe între referințele BCE și BNR.

Echivalentele practice rezultă din înmulțirea sumei în valută cu referința utilizată și sunt rotunjite la leu. Calculele exclud taxele, comisioanele și marjele aplicate de bănci, case de schimb sau aplicații de plată.

La schimbul efectiv, intermediarul cumpără valuta sub reperul de referință și o vinde peste acesta; diferența dintre prețurile de cumpărare și vânzare îi revine intermediarului.

Datele complete și actualizate: Curs valutar.