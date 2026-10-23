Autoritățile naționale de securitate cibernetică au cerut actualizarea urgentă sau oprirea site-urilor și serverelor afectate de două vulnerabilități critice din PHP, limbaj de programare utilizat de milioane de site-uri. Administratorii sistemelor informatice trebuie să gestioneze simultan intervențiile tehnice și cererile clienților de suspendare preventivă a serviciilor.

Expunerea privește și organizațiile private: magazinele online, platformele educaționale și alte aplicații web sunt vulnerabile dacă folosesc componentele afectate.

Versiunile vechi pot cere reconstruirea aplicațiilor

PHP Foundation, organizația care gestionează limbajul, a pus la dispoziție remedierea miercuri, 21 octombrie 2026, la ora 15:00 BST. Publicarea acesteia a declanșat o cursă pentru descărcare și instalare.

Pentru Adam Mudd, administrator de sistem în Regatul Unit, dificultatea intervenției ține și de solicitările primite de la clienți: „Cea mai mare provocare a fost să gestionez clienții care vor ca site-urile lor să fie oprite ca măsură de precauție, încercând în același timp să coordonez actualizări și remedieri pentru nenumărate configurații diferite”, a explicat el.

„Uneori îmi ia mai mult să opresc un site decât să rezolv problema PHP”, a adăugat Mudd.

Administratorul spune că nu mai primise niciodată atât de multe mesaje de la persoane îngrijorate pentru site-urile lor. A dormit puțin, a început lucrul devreme și a continuat până la ora 22:30 BST pentru securizarea sistemelor clienților.

Loganaden Velvindron, administrator de sisteme informatice în Mauritius, a descris intervențiile necesare după ce echipa sa a constatat cât de multe programe depind de PHP: „Multe versiuni PHP care rulează au ieșit complet din perioada de suport, așa că în unele cazuri trebuie să reconstruim aplicații web și să modificăm codul”, a explicat acesta.

În aprecierea sa, anunțul despre vulnerabilități a venit pe neașteptate și a lăsat puțin timp pentru pregătirea intervenției.

Jon Jones, director tehnic la o companie de publicitate digitală, a descris alerta ca pe o experiență nouă pentru echipa sa. Lansarea remedierii i-a dat sentimentul unei curse contra cronometru, însoțit de entuziasm, dar și de îngrijorare: instalarea unei actualizări poate provoca alte probleme tehnice, a explicat el.

Amploarea mobilizării a fost comentată și de Satya Nadella, șeful Microsoft, la o conferință: „Nu am mai văzut așa ceva de foarte, foarte mult timp”, a declarat acesta.

Referindu-se la efortul echipelor tehnice, Nadella a adăugat: „A fost o zi lungă și o noapte lungă, știu, pentru toți cei din IT și securitate”.

Alertele despre tentative nu confirmă atacuri reușite

Detalii despre vulnerabilități au fost divulgate înainte de publicarea remedierii. De marți circulau zvonuri potrivit cărora infractorii cibernetici încercau deja să le exploateze.

Daniel Card, expert în securitate cibernetică din Regatul Unit, implicat în gestionarea situației încă de la apariția zvonurilor, a descris informațiile care ajungeau la specialiști: „Am fost inundați cu informații fără valoare despre hackeri care ar avea deja metode funcționale de demonstrare a exploatării vulnerabilității (PoC)”, a explicat el.

Card consideră că vulnerabilitățile sunt foarte grave din punct de vedere tehnic și trebuie tratate ca atare. El a mai trecut prin asemenea intervenții, dar spune că intensitatea acestei mobilizări a fost diferită, iar informațiile eronate despre atacatori au complicat răspunsul.

Avertismentele au venit de la agenții guvernamentale, inclusiv de la premierul Japoniei, dar și de la companii de securitate. Una dintre aceste companii a retras ulterior o alertă în care susținuse că atacatorii aveau o metodă funcțională de exploatare.

Cloudflare și AWS au semnalat milioane de tentative de atac în fiecare oră. Cu toate acestea, nu există dovezi ale unor breșe de date sau atacuri cibernetice de amploare.

Inteligența artificială accelerează descoperirea vulnerabilităților

Au fost observate încercări ale atacatorilor de a construi metode de exploatare cu ajutorul inteligenței artificiale. Acestea nu par să funcționeze la scară largă în prezent, deși situația se poate schimba.

Aceeași tehnologie a contribuit la identificarea vulnerabilităților PHP, care rămăseseră nedetectate de cercetători timp de decenii. Administratorii intervievați se așteaptă ca asemenea probleme grave să fie descoperite mai frecvent, pe măsură ce instrumentele automate devin mai capabile să identifice și să exploateze slăbiciuni informatice.

Mark Maunder, fondatorul Wordfence, instrument de securitate pentru WordPress, a cerut mai multă precizie în comunicarea alertelor, într-o postare: „Vom descoperi vulnerabilități înfricoșătoare cu ajutorul capacităților uimitoare pe care OpenAI și Anthropic le pun la dispoziție, dar trebuie să calibrăm mesajele”.

Maunder avertizează că alertele repetate pot reduce atenția acordată avertismentelor viitoare, inclusiv atunci când apare o vulnerabilitate gravă care poate fi exploatată efectiv.