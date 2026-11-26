În bugetele pentru 2026, Transelectrica trece un câștig mediu lunar de 16.278 de lei pe salariat, iar Transgaz de 14.176 de lei, dar acestea nu sunt sumele primite în cont de fiecare angajat. Directorii sunt plătiți separat: la Transgaz, remunerația lor medie brută a fost de 2.336.782 de lei pentru întregul an 2025. Salariile și indemnizațiile sunt cheltuieli ale companiilor; faptul că statul este acționar nu înseamnă că fiecare plată vine direct din impozitele populației.

Ce măsoară câștigul mediu

Câștigul mediu din buget pornește de la cheltuieli salariale și de la numărul mediu de angajați. Este o valoare planificată pentru 2026, nu un salariu net și nici venitul unui angajat ales ca exemplu. În medie intră oameni cu funcții, vechime, sporuri și prime diferite.

Indicator pentru 2026 Transelectrica Transgaz Câștig mediu lunar, lei pe salariat 16.278 14.176 Număr mediu de salariați, persoane 1.966 3.958 Cheltuieli salariale, mii lei 401.096 732.473 Cheltuieli totale cu personalul, mii lei 431.209 792.151 Indemnizații de conducere, mii lei 5.889 2.999

Valorile sunt din bugetul Transelectrica pentru 2026 și din bugetul Transgaz pentru 2026. Ambele companii trec separat cheltuielile salariale, cheltuielile totale cu personalul și indemnizațiile conducerii. Diferența dintre cele două câștiguri medii bugetate este de 2.102 lei pe lună, dar nu arată o diferență între salariile nete ale angajaților.

De ce împărțirea cheltuielilor nu dă media publicată

Dacă totalul de 401.096.000 de lei ar fi împărțit la cei 1.966 de salariați medii ai Transelectrica și la 12 luni, rezultatul ar fi aproximativ 17.001 lei, nu 16.278 de lei. La Transgaz, aceeași împărțire, 732.473.000 de lei la 3.958 de salariați și la 12 luni, ar da aproximativ 15.422 lei, nu 14.176 lei. Aceste calcule folosesc aceeași perioadă și aceeași unitate, dar arată tocmai că totalurile afișate nu pot fi tratate automat ca baza exactă a mediilor publicate.

În anexa Transelectrica, formula indicatorului trimite la rândul 147 împărțit la rândul 149 și la 12, apoi înmulțit cu 1.000 pentru trecerea din mii de lei în lei. Anexa are și o valoare recalculată după regulile bugetare. Totalul cheltuielilor cu personalul și indemnizațiile conducerii sunt alte rânduri; nu se adună la salarii pentru a obține câștigul mediu al angajaților.

Cât rămâne dintr-un salariu brut

Pentru un angajat, suma primită în cont se calculează din salariul lui brut, nu din media companiei. La un brut de 6.000 de lei, de exemplu, fără deduceri, beneficii sau reguli fiscale speciale, contribuția la pensie de 25% este 1.500 de lei, iar contribuția la sănătate de 10% este 600 de lei. Baza rămasă este de 3.900 de lei; impozitul de 10% este 390 de lei, astfel că netul din acest exemplu este 3.510 lei.

Angajatorul plătește separat, de regulă, o contribuție de 2,25% din brut. În exemplu, aceasta înseamnă 135 de lei și duce costul postului la 6.135 de lei. Netul real depinde de salariul brut individual, deduceri, beneficii și eventuale reguli fiscale speciale; rapoartele celor două companii nu dau un net pentru un „angajat obișnuit”.

Cât primesc directorii și membrii consiliilor

În raportul Transgaz pentru 2025, media brută anuală este de 166.193 de lei pentru angajați, 355.480 de lei pentru administratorii neexecutivi și 2.336.782 de lei pentru directorii cu mandat. Sunt medii pentru grupuri diferite, pe un an întreg; nu reprezintă trei plăți lunare către aceeași persoană. La Transgaz, indemnizația fixă brută a directorului general era de 80.838 de lei pe lună până la 18 decembrie 2025 și de 67.365 de lei începând cu 19 decembrie.

Raportul Transelectrica pentru 2025 folosește și valori nete lunare. Din ianuarie până în noiembrie, fiecare membru al Consiliului de Supraveghere primea o indemnizație fixă de 16.510 lei net. De la 22 decembrie, suma a scăzut la 13.914 lei net. Fiecare membru al Directoratului primea 32.204 lei net pe lună. Aceste sume nete nu se compară direct cu mediile brute anuale de la Transgaz.

OUG nr. 109/2011 stabilește plata conducerii întreprinderilor publice. Administratorii neexecutivi primesc indemnizație fixă lunară. Directorii și administratorii executivi pot primi și o sumă care se schimbă în funcție de rezultatele stabilite pentru mandat. Banii se plătesc o dată pe an, după ce sunt aprobate situațiile financiare. Plafoanele legale folosesc câștigul salarial mediu brut comunicat de INS pentru domeniul companiei, nu salariul net al angajaților ei.

Din ce bani sunt plătite salariile

În bugetele pentru 2026, salariile apar drept cheltuieli ale companiilor, fără o linie care să le identifice ca plăți directe din impozitele populației. Transgaz își bugetează venituri din activitate, inclusiv din transport. Dacă există finanțare de la bugetul statului, subvenția, transferul sau alocația aprobată trebuie urmărită ca sumă distinctă în bugetul companiei; la Transelectrica, alocațiile bugetare pentru investițiile din 2026 sunt trecute cu zero.

Un cost mai mare cu personalul reduce profitul dacă veniturile și celelalte cheltuieli rămân neschimbate. Poate scădea astfel și suma disponibilă pentru dividende, inclusiv partea care revine statului. Tarifele de transport sunt însă aprobate după reguli proprii de autoritatea de reglementare; o creștere salarială nu se mută automat, leu cu leu, în factura consumatorului.

Cum se verifică o comparație

Se deschide bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul urmărit și se notează câștigul mediu lunar, numărul mediu de salariați și rândul folosit în formula indicatorului. Se citesc situațiile financiare pentru cheltuielile efectiv înregistrate. O sumă bugetată pentru 2026 nu se compară ca realizare cu una cheltuită în 2025. Se deschide raportul de remunerare pentru directori și consilii, apoi politica de remunerare pentru limite și beneficii. La fiecare sumă se verifică dacă este lunară sau anuală, brută sau netă, fixă sau variabilă. Se compară numai valori din aceeași perioadă și cu aceeași definiție. „Mii lei” înseamnă că numărul din tabel se înmulțește cu 1.000; numărul mediu de salariați nu este același lucru cu numărul de angajați la sfârșitul anului.

Întrebări frecvente

Un director poate încasa și salariu, și indemnizație de consiliu?

Nu rezultă automat din titlul funcției. Pentru o persoană anume trebuie verificate mandatele distincte și plățile aferente fiecăruia în raportul de remunerare.

Poate primi directorul partea variabilă dacă firma are datorii?

Plata depinde și de situația firmei. Condițiile legale privesc, între altele, datoriile către buget, furnizori și alți creditori, pierderile contabile și îndeplinirea indicatorilor de rezultat.

Cât poate fi partea fixă a unui director la o companie listată?

Pentru societățile listate la bursă, plafonul legal al părții fixe poate ajunge până la de cinci ori câștigul salarial mediu brut relevant comunicat de INS. Suma efectivă se verifică în contractul de mandat și în raportul de remunerare.

De ce apar totaluri diferite pentru personalul Transgaz în 2025?

Situațiile financiare trec cheltuieli cu angajații de 677.447.879 lei, iar informarea despre cheltuielile totale cu personalul folosește o categorie mai largă, de 739.985.559 lei. În situațiile financiare, cheltuielile sunt prezentate după separarea costurilor trecute în valoarea unor lucrări sau bunuri; această valoare a fost de 40.247.303 lei în 2025.

Ce alte beneficii pot primi membrii Consiliului de Supraveghere al Transelectrica?

Politica de remunerare din martie 2026 prevede beneficii precum transportul și diurna. Pentru un membru neexecutiv, valoarea lor anuală nu poate depăși echivalentul a două indemnizații fixe brute lunare.

Surse verificate la 26 noiembrie 2026: bugetele Transelectrica și Transgaz pentru 2026; rapoartele de remunerare Transelectrica și Transgaz pentru 2025; situațiile financiare Transgaz pentru 2025; informarea Transgaz privind cheltuielile cu personalul; politica de remunerare Transelectrica din martie 2026; OUG nr. 109/2011; explicațiile AMEPIP; Codul fiscal; datele ANRE privind tarifele.