La cumpărăturile în rate fără dobândă, suma de plată este avansul plus toate ratele și costurile obligatorii care nu sunt deja incluse în ele. Dacă o rată întârzie, pot apărea costuri noi, iar oferta cu dobândă 0% se poate pierde dacă asta scrie în condițiile ei.

Comparația se face cu prețul la plata integrală pentru același produs, în aceeași zi, incluzând livrarea în ambele sume. Un preț mai mare în rate înseamnă bani plătiți în plus chiar dacă dobânda anunțată este zero.

Cum calculezi totalul în lei

Aduni avansul, toate ratele și costurile obligatorii plătite separat. Scazi apoi suma pe care ai plăti-o integral pentru același produs. La creditele acoperite de OUG nr. 50/2010, costul creditului cuprinde și comisioanele și serviciile obligatorii, nu doar dobânda.

De exemplu, un produs costă 6.000 de lei la plata integrală. O ofertă ipotetică fără avans și fără alte costuri are șase rate de câte 1.000 de lei: totalul este 6.000 de lei, deci diferența este zero. Nu este un preț sau o ofertă reală.

Pentru comparație, păstrăm aceleași rate și presupunem un comision plătit separat de 0,5% din cei 6.000 de lei. Comisionul ar fi 30 de lei, iar totalul ar urca la 6.030 de lei, cu 30 de lei peste plata integrală. Procentul este folosit numai în acest exemplu, nu este un comision cerut de lege sau o ofertă existentă.

Dacă magazinul afișează un preț mai mic la plata integrală, înlocuiești cei 6.000 de lei din comparație cu acel preț. Nu aduni de două ori un comision deja cuprins în rate. O taxă anuală a unui card pe care îl aveai oricum nu este neapărat costul acelei cumpărături, dar rămâne o cheltuială în bugetul tău.

Ce verifici înainte de cumpărare

Ratele printr-un card de credit, un împrumut pentru produs și o amânare la plată pot avea condiții diferite. Unele credite fără dobândă și fără alte costuri sunt exceptate de la ordonanța privind creditele de consum. Sunt exceptate și anumite credite de cel mult trei luni ale căror costuri nu depășesc 0,5% din valoarea creditului. Condițiile scrise ale ofertei sunt necesare în fiecare caz.

Notează prețul la plata integrală și costul livrării pentru produsul ales. Cere oferta în rate și calendarul plăților. Pentru un card, verifică și lista taxelor, precum și condițiile ofertei cu dobândă zero. Adună avansul, ratele, comisioanele și serviciile obligatorii plătite separat. Compară totalul cu plata integrală. Citește costurile întârzierii și condițiile în care se pierde oferta de 0%. Apoi adaugă rata nouă la obligațiile lunare pe care le ai deja.

În funcție de finanțare, pot apărea comision de analiză sau de administrare, costul contului ori al cardului și o asigurare obligatorie. Pentru creditele acoperite de ordonanță, informațiile dinaintea semnării și contractul trebuie să arate suma împrumutată, durata, ratele, costurile, totalul de plată și urmările întârzierii. Tot acolo apare DAE, adică un procent anual folosit pentru compararea costului creditelor.

Aceste informații trebuie oferite cu cel puțin 15 zile înainte de semnare; perioada poate fi scurtată prin acordul scris al consumatorului. DAE nu înlocuiește totalul în lei. Nici DAE 0% nu garantează același preț ca la plata integrală: prețul produsului poate fi diferit, iar costurile pentru neplata la timp nu intră în DAE.

Ce se întâmplă dacă întârzii

Contractul și condițiile ofertei arată dacă se aplică dobânda obișnuită a cardului, o dobândă pentru întârziere sau dacă se pierde oferta de 0%. O rată întârziată nu anulează automat orice ofertă fără dobândă. Pentru un calcul al sumei datorate după întârziere, la totalul inițial se adaugă numai costurile care se aplică potrivit contractului; fără acele condiții, suma nu poate fi stabilită.

La creditele acoperite de ordonanță, dobânda pentru întârziere se calculează la partea restantă din suma împrumutată, nu la întregul credit. Ea nu poate depăși cu mai mult de trei puncte procentuale dobânda curentă, iar penalitățile nu pot depăși partea restantă din suma împrumutată. În șomaj, la o reducere a salariului de cel puțin 15% sau în caz de deces, limita este de două puncte procentuale peste dobânda curentă, pentru perioadele prevăzute de ordonanță.

Pentru aceleași credite, finanțatorul poate cere plata întregii datorii înainte de termen numai după 90 de zile consecutive de restanță. Între această decizie și începerea executării silite trebuie să treacă cel puțin trei luni. Dacă situația financiară se schimbă, consumatorul poate anunța finanțatorul; ordonanța prevede renegocierea condițiilor și recalcularea ratelor cu acordul său.

Cât loc ai pentru o rată nouă

Banca sau instituția financiară nebancară verifică ce parte din venitul net luat în calcul merge lunar către toate creditele. Plafonul general este de 40% și se aplică din 1 ianuarie 2019. Este o limită de creditare, nu o sumă recomandată pentru cheltuielile familiei; finanțatorul poate folosi reguli mai stricte.

În exemplul cu rata nouă de 1.000 de lei, dacă venitul net luat în calcul este de 6.000 de lei, plafonul de 40% înseamnă 2.400 de lei pentru toate obligațiile lunare din credite. După rata nouă rămân cel mult 1.400 de lei pentru cele existente, în calculul acestui plafon. Pentru un card cu limită de credit, Regulamentul BNR nr. 17/2012 cere finanțatorului să ia în calcul cel puțin 3% din întreaga limită acordată, chiar dacă suma folosită este mai mică.

Din venitul rămas se plătesc și locuința, hrana, utilitățile și celelalte cheltuieli. Calculul plafonului nu spune cât își permite fiecare familie să cheltuiască în siguranță.

Întrebări frecvente

Dacă returnez produsul cumpărat online, se opresc automat ratele?

Nu presupune că planul de plată s-a închis. Pentru bunurile cumpărate online există, în general, 14 zile pentru retragerea din cumpărare; anunță separat finanțatorul în scris și cere confirmarea închiderii creditului. Retragerea din cumpărare și cea din contractul de credit au reguli diferite.

Pot plăti toate ratele mai devreme?

La creditele acoperite de ordonanță, poți plăti anticipat integral sau parțial și se reduc costurile pentru perioada rămasă. Dacă dobânda este deja zero, economia poate fi mică sau nulă; cere în scris suma necesară pentru închidere.

O întârziere ajunge la Biroul de Credit?

Nu automat pentru orice ofertă. Un finanțator care participă la Biroul de Credit poate raporta o restanță de peste 30 de zile, după ce a anunțat persoana cu cel puțin 15 zile înainte.

Ce fac dacă produsul nu este livrat sau este defect?

La un credit legat de cumpărarea acelui produs, consumatorul poate cere rezolvarea problemei și finanțatorului dacă nu a obținut-o de la vânzător. Păstrează dovada comenzii, a plăților și a reclamației către vânzător.

Unde reclam o sumă calculată greșit?

Cere finanțatorului calculul detaliat în scris și un număr de înregistrare. Pentru creditele acoperite de ordonanță, acesta trebuie să răspundă în cel mult 30 de zile. Dacă răspunsul lipsește sau nu rezolvă problema, poți sesiza ANPC ori poți cere gratuit ajutorul CSALB pentru un litigiu cu banca sau instituția financiară nebancară, după încercarea de rezolvare directă.

Surse verificate la 26 noiembrie 2026: OUG nr. 50/2010, Portalul legislativ al României; Banca Națională a României, Regulamentul nr. 17/2012 și Raportul anual 2018; Biroul de Credit, informarea privind prelucrarea datelor; OUG nr. 34/2014, publicată de ANPC; Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, portalul de reclamații; Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar, informațiile privind soluționarea litigiilor.