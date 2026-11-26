Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a informat Guvernul Niculescu, în ședința din 26 noiembrie 2026, că depășirea pragului legal al datoriei publice impune înghețarea cheltuielilor totale cu salariile bugetarilor și cu ajutoarele sociale. Pentru angajații statului și familiile care primesc alocații sau indemnizații, informarea nu stabilește încă suma fiecărei plăți din 2027.

Ministerul Finanțelor spune că Guvernul nu va putea aproba măsuri care măresc totalul acestor cheltuieli. Legea privește banii cheltuiți în ansamblu, nu cere ca fiecare salariu sau fiecare ajutor să rămână la aceeași valoare.

Ce înseamnă înghețarea pentru fiecare plată

O plată individuală ar putea crește dacă totalul cheltuielilor vizate rămâne neschimbat prin economii în altă parte. Aceasta este o posibilitate dată de felul în care este scrisă regula, nu o majorare promisă vreunei categorii. Nici eventualele majorări aprobate pentru 2027 nu sunt anulate prin simpla informare prezentată Guvernului; aplicarea lor depinde de măsurile legale și bugetare care vor fi adoptate.

Printre plățile vizate de discuția despre buget se află salariile din administrația centrală și locală, alocațiile copiilor, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentul pentru părinții care revin mai devreme la muncă. Sunt menționate și ajutoarele de incluziune și de încălzire, precum și indemnizațiile lunare de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA sau cu handicap. Informarea nu fixează o sumă nouă pentru niciuna dintre ele.

Datoria a depășit deja pragul de 60%

Regula nu pornește doar de la o prognoză. În comunicatul din 19 august 2026, Guvernul a arătat că datele Eurostat indicau o datorie publică de 60,1% din valoarea economiei la sfârșitul primului trimestru din 2026. Pragul legal este de 60%.

Strategia fiscal-bugetară a Ministerului Finanțelor estimează datoria la 61,8% din PIB în 2026 și la 63,3% în 2027. Acestea sunt prognoze; valoarea de 60,1% se referă la datoria măsurată la sfârșitul primului trimestru din 2026. Informarea prezentată în noiembrie folosește și estimarea că datoria va rămâne peste prag până în 2031.

Articolul 13 din Legea responsabilității fiscal-bugetare prevede măsuri pentru înghețarea cheltuielilor totale cu salariile publice și cu asistența socială. După depășirea pragului de 60%, Guvernul trebuie să inițieze și să aplice și un program de reducere a datoriei.

Alocațiile și indemnizațiile au reguli diferite

Alocațiile copiilor au fost menținute în 2026 la suma cuvenită pentru decembrie 2025, printr-o regulă distinctă din Legea alocației de stat. Acea regulă privește anul 2026, nu stabilește singură cât se va plăti în 2027.

Indemnizația pentru creșterea copilului se calculează, potrivit OUG nr. 111/2010, ca 85% din media veniturilor nete din 12 luni ale ultimilor doi ani înainte de naștere. Legea prevede un minim egal cu 85% din salariul minim brut și un plafon de 8.500 de lei. Plafonul nu înseamnă că fiecare părinte primește această sumă.

Unele ajutoare sunt legate de un indicator pe care legea îl actualizează, ca regulă generală, la 1 martie, după inflația din anul anterior. O lege pentru un anumit an poate însă schimba această regulă. Pentru celelalte ajutoare enumerate în informare, aceasta nu stabilește o majorare generală în 2027.

Măsurile pentru 2027 cer acte distincte

Pentru programul de reducere a datoriei, Legea nr. 69/2010 cere adoptarea unor acte cu putere de lege cel târziu în semestrul următor celui în care a fost constatată depășirea pragului. Legea permite neaplicarea regulilor de înghețare în circumstanțe extraordinare, numai dacă datoria rămâne suportabilă pe termen mediu și lung.

Informarea din 26 noiembrie nu este, prin ea însăși, actul care stabilește salariile, alocațiile și indemnizațiile pentru 2027. Sumele vor depinde de actele adoptate pentru acel an și de bugetul care le va finanța.