Reprezentanții angajaților Registrului Comerțului susțin că peste 210.000 de dosare așteaptă soluționarea. Firma de consultanță fiscală CC Tax Advisory avertizează că, printre firmele afectate, cele care așteaptă prelungirea sediului social pot fi declarate inactive fiscal dacă dreptul de a folosi acel spațiu expiră, chiar dacă au depus actele la timp.

Pentru unele cereri, așteptarea ajunge la 40-60 de zile, potrivit relatării din 26 noiembrie. Ministerul Justiției confirmă că s-au adunat cereri restante din august până în octombrie 2026, dar nu dă cifra de 210.000. Pentru o cerere completă de înregistrare, Legea nr. 265/2022 prevede soluționarea într-o zi lucrătoare; dacă lipsesc acte, registratorul poate da cel mult 15 zile calendaristice pentru completare.

Când poate pierde firma dreptul de a scădea TVA

Codul de procedură fiscală permite declararea unei firme ca inactivă când a expirat dreptul de a folosi spațiul declarat ca sediu social. Depunerea cererii de prelungire la Registrul Comerțului nu oprește automat aplicarea acestei reguli. Nici întârzierea dosarului nu face firma inactivă de la sine: ANAF trebuie să emită o decizie.

În perioada în care este inactivă, firma nu poate scădea TVA aferentă cumpărăturilor sale din TVA pe care o are de plătit și nu își poate deduce cheltuielile respective. Clienții care cumpără de la ea după înscrierea în registrul public al firmelor inactive pierd, la rândul lor, dreptul de deducere pentru acele cumpărături, cu excepțiile prevăzute de lege. Înscrierea în registru se face în cel mult cinci zile de la comunicarea deciziei ANAF.

Ce poate face firma care așteaptă prelungirea sediului

Firma își poate verifica statutul în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați de pe site-ul ANAF. Verificarea este utilă și clienților care vor să știe dacă își pot deduce TVA pentru o cumpărare de la acel furnizor.

Firma păstrează dovada depunerii cererii de prelungire a sediului social.

Dacă apare ca inactivă din greșeală, cere verificarea și corectarea deciziei la organul fiscal care a emis-o.

Pentru reactivare, înlătură cauza inactivității și își îndeplinește obligațiile de depunere a declarațiilor și de plată a taxelor.

Ce alte termene privesc firmele cu dosare de depus

Firmele au până la 1 aprilie 2027 pentru trecerea la noile coduri care descriu activitățile economice, numite CAEN Rev. 3. Termenul vine din noua perioadă de șase luni începută la 1 octombrie 2026 prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2026.

Un alt termen privește societățile cu răspundere limitată deja înregistrate care au o cifră de afaceri netă de peste 400.000 de lei. Potrivit Legii nr. 239/2025, acestea trebuie să ajungă la un capital social de cel puțin 5.000 de lei până la 18 decembrie 2027. Data de 31 decembrie 2026 privește reducerea cu 50% a tarifului de publicare pentru modificările care vizează numai majorarea capitalului, nu termenul general de majorare. Neîndeplinirea obligației poate duce la dizolvarea firmei prin hotărâre a tribunalului, dar dizolvarea poate fi evitată dacă suma cerută este completată înainte ca hotărârea să rămână definitivă.

Măsurile pentru reducerea întârzierilor sunt încă propuneri

Ministerul Justiției arată că media zilnică a cererilor de înregistrare a fost de 3.220 în 2024 și de 4.334 în 2025. Pentru primele șapte luni din 2026, ministerul indică peste 26.000 pe zi. Sindicatul angajaților Registrului Comerțului reclamă un deficit de peste 500 de salariați.

La 18 noiembrie 2026, Ministerul Justiției a pus în dezbatere un proiect pentru a mări temporar numărul persoanelor care pot soluționa cereri. Consultanții fiscali au propus prelungirea automată a termenelor când întârzierea aparține instituțiilor statului. Această prelungire este deocamdată o propunere, nu o protecție pe care firmele o primesc deja.