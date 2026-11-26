O săptămână cu trei mese de post pe zi costă, pentru o persoană, aproximativ 55,95 lei în ingrediente în varianta economică sau 74,45 lei în varianta cu tofu și mai multe ciuperci, la prețurile online Auchan din 26 noiembrie 2026. La prima cumpărătură, bonul estimat urcă la 126,12 lei, respectiv 161,77 lei, fiindcă unele alimente se vând în ambalaje mai mari decât cantitatea folosită într-o săptămână.

Fiecare meniu acoperă 21 de mese gătite acasă: șapte mic dejunuri și 14 mese principale. Ingredientele folosite costă, în medie, 2,66 lei pe masă în prima variantă și 3,55 lei în a doua. Sumele nu includ sarea, condimentele, apa, energia pentru gătit, livrarea sau mesele în oraș. Prețurile pot fi altele în funcție de magazin, localitate, stoc și promoții.

Postul Nașterii Domnului ține în 2026 din 15 noiembrie până în 24 decembrie, conform calendarului Patriarhiei Române. Meniurile de mai jos sunt fără produse de origine animală. Calendarul cuprinde și zile cu dezlegare la pește, dar peștele nu intră în aceste calcule.

Două meniuri pentru șapte zile

Varianta economică folosește fasolea, orezul, cartofii și aceleași legume în mai multe mâncăruri:

Luni: terci de ovăz; supă de linte; tocăniță de cartofi cu varză.

Marți: pâine cu unt de arahide; iahnie de fasole; orez cu mazăre.

Miercuri: terci; paste cu ciuperci și roșii; cartofi cu varză.

Joi: pâine cu fasole pasată; pilaf de orez cu linte; mămăligă cu ciuperci.

Vineri: terci; năut cu roșii; cartofi cu soia.

Sâmbătă: pâine cu fasole pasată; fasole cu varză; paste cu mazăre.

Duminică: terci; orez cu soia și varză; cartofi cu ciuperci.

Varianta diversificată adaugă tofu și mai multe ciuperci, dar păstrează alimentele de bază:

Luni: terci; linte cu sos de roșii; tofu cu cartofi.

Marți: pâine cu unt de arahide; tocăniță de năut cu orez; paste cu ciuperci.

Miercuri: terci; soia cu fasole și roșii; mămăligă cu mazăre.

Joi: terci; tofu cu orez și ciuperci; supă de linte.

Vineri: terci; salată de năut; paste cu roșii și ciuperci.

Sâmbătă: pâine cu unt de arahide; fasole cu cartofi și varză; orez cu mazăre.

Duminică: terci; tofu cu cartofi și mazăre; mămăligă cu ciuperci.

Cât folosești din fiecare aliment

Cantitățile sunt pentru o persoană și șapte zile. Ovăzul, orezul, pastele și boabele uscate sunt cântărite înainte de fierbere. Tabelul arată cât intră în meniuri, nu câte ambalaje ajung pe bon.

Aliment Economic Diversificat Ovăz 320 g 400 g Băutură vegetală 1 l 1,25 l Banane 400 g 500 g Mere 450 g 400 g Pâine 650 g 490 g Unt de arahide 45 g 40 g Linte 150 g 180 g Fasole uscată 180 g 180 g Năut 90 g 180 g Tofu nu intră 300 g Orez 300 g 200 g Paste 200 g 200 g Mălai 100 g 200 g Soia granule 80 g 50 g Cartofi 1,65 kg 1,4 kg Varză 850 g 600 g Morcovi 400 g 450 g Ceapă 450 g 550 g Roșii la conservă 700 g 900 g Ciuperci 450 g 600 g Mazăre 300 g 400 g Ulei circa 140 ml circa 140 ml

Pachetele întregi explică diferența dintre mâncarea folosită și primul bon. De exemplu, meniul economic cere 150 g de linte, dar o pungă listată la magazin are 500 g și costă 5,49 lei. Din bonul estimat de 126,12 lei, diferența față de ingredientele folosite este de 70,17 lei; la meniul diversificat, diferența este de 87,32 lei. Alimentele rămase pot intra în mesele următoare, dar diferența nu reprezintă bani primiți înapoi.

Cum faci lista pornind de la ce ai acasă

Verifică frigiderul, congelatorul și cămara. Notează ce aliment ai, cât a rămas și dacă îl mai poți folosi. Alege unul dintre meniuri. Pentru fiecare aliment din tabel, scade din cantitatea necesară ceea ce ai deja acasă. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară recomandă lista făcută după verificarea alimentelor existente. Scrie separat cât trebuie cumpărat și ce mărime are ambalajul disponibil. Un pachet de 500 g de linte se plătește întreg, chiar dacă folosești numai 150 g. La magazin, compară prețul pe kilogram sau litru, apoi verifică suma de pe bon.

În varianta economică intră 1,65 kg de cartofi și circa 140 ml de ulei. Dacă ai deja 1 kg de cartofi și 500 ml de ulei pe care le poți folosi, pe listă rămân 650 g de cartofi și nu mai trebuie trecut uleiul.

La un buget de 200 de lei, de exemplu, după bonul estimat de 126,12 lei pentru meniul economic rămân 73,88 lei: 200 minus 126,12. Pentru meniul diversificat, după un bon de 161,77 lei rămân 38,23 lei. Dacă ai ingrediente acasă sau alegi alte produse, refaci scăderea cu suma plătită efectiv.

Cât costă o porție de bază

La prețurile online Auchan verificate la 26 noiembrie 2026, câteva cantități de ingrediente crude au următoarele costuri aproximative:

80 g de ovăz: 0,69 lei.

250 g de cartofi: 0,50 lei.

80 g de fasole uscată: 0,74 lei.

80 g de linte: 0,88 lei.

80 g de năut: 0,81 lei.

80 g de orez: 0,54 lei.

100 g de paste: 0,57 lei.

80 g de mălai: 0,16 lei.

200 g de varză: 0,32 lei.

Aceste sume acoperă ingredientul numit, nu farfuria întreagă. O supă de linte, de pildă, folosește și legume, ulei sau condimente. Cantitățile din meniuri sunt un exemplu de cumpărături, nu porții potrivite automat pentru orice adult.

Ce prețuri compari la raft

Unele ambalaje și prețuri online din 26 noiembrie 2026 arată cât se plătește înainte ca alimentul să fie împărțit între mese:

Un sac de 5 kg de cartofi albi costa 9,95 lei, sau 1,99 lei/kg; o plasă de 2,5 kg de cartofi pentru piure ori copt costa 12,99 lei, sau 5,20 lei/kg.

Linte roșie: 5,49 lei pentru 500 g, adică 10,98 lei/kg.

Năut: 5,09 lei pentru 500 g, adică 10,18 lei/kg.

Fasole albă uscată: 9,19 lei pentru 1 kg.

Soia granule: 2,39 lei pentru 100 g, adică 23,90 lei/kg.

Tofu cu sare: 8,49 lei pentru 200 g, adică 42,45 lei/kg.

Ciuperci champignon: 8,99 lei pentru 500 g, adică 17,98 lei/kg.

Ulei de floarea-soarelui: 7,49 lei pentru 1 l.

Prețul pe kilogram se obține împărțind prețul pachetului la greutatea lui în kilograme. Pentru sacul de cartofi, 9,95 lei împărțit la 5 kg înseamnă 1,99 lei/kg. O cantitate de 250 g, adică un sfert de kilogram, costă aproximativ 0,50 lei din acel sac. Sacul merită însă numai dacă acei cartofi sunt folosiți înainte să se strice.

Și la alte produse contează sortimentul: unele paste Auchan erau listate la 5,72 lei/kg, față de 11,38 lei/kg pentru un sortiment Barilla; orezul Deroni pentru pilaf era 6,79 lei/kg, față de 13,49 lei/kg pentru un sortiment Riso Scotti. Aceste prețuri nu se aplică tuturor produselor mărcilor respective. Granulele de soia, listate la 23,90 lei/kg, pot fi fierte, scurse și puse în supe sau tocănițe; sortimentul de tofu cu sare costa 42,45 lei/kg.

Cum gătești mai multe mese din aceleași ingrediente

Fasolea fiartă poate fi împărțită între iahnie, fasole pasată pentru pâine și mâncare cu varză. Ceapa, morcovii și roșiile pot intra în supa de linte, tocănița de năut și sosul pentru paste. Orezul se poate folosi la pilaf, la masa cu mazăre și la mâncarea cu soia.

După ce gătești, lasă resturile să se răcească, acoperă-le și pune-le, în una-două ore, în frigider ori în congelator. Ghidul Food Standards Agency recomandă consumarea resturilor ținute la frigider în cel mult 48 de ore. Răcește repede orezul după gătire și păstrează-l în frigider maximum o zi; încălzește din nou resturile doar o dată. Porțiile pe care nu le vei mânca la timp pot fi congelate, cu data trecută pe recipient.

Întrebări frecvente

Sunt toate sortimentele de pâine și paste potrivite pentru post?

Nu se poate stabili asta numai din numele produsului. Verifică ingredientele de pe etichetă când alegi pâinea, pastele sau alte produse gata preparate.

Postul este automat mai ieftin decât mesele obișnuite?

Nu. Fasolea, lintea și cartofii pot costa puțin pe porție, dar tofu, băuturile vegetale, produsele gata preparate și mesele comandate pot ridica bonul.

Ce faci dacă un produs din meniu lipsește?

Poți alege un produs din aceeași categorie și îi poți compara prețul pe kilogram cu cel al produsului planificat. Dacă înlocuitorul costă mai mult, recalculează suma înainte să îl pui în coș.

Ce faci dacă prețul de pe bon nu este cel afișat?

Cere corectarea la magazin și păstrează bonul și o fotografie a prețului afișat. Dacă problema nu se rezolvă, poți depune o reclamație online la ANPC, cu datele comerciantului, ale produsului și documentele care arată diferența.

Sunt meniurile potrivite pentru orice persoană?

Nu sunt un plan medical și nu stabilesc necesarul de energie sau proteine al unei persoane. Cantitățile pot avea nevoie de schimbări în funcție de vârstă, starea de sănătate și nevoile fiecăruia.

Surse verificate la 26 noiembrie 2026: calendarul Patriarhiei Române pentru 2026; prețurile online Auchan România; recomandările Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară privind planificarea meselor; ghidul Food Standards Agency privind păstrarea resturilor; informațiile ANPC despre verificarea prețurilor și depunerea reclamațiilor.