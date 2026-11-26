După cutremurul din 18 noiembrie 2026, proprietarii au deschis 832 de dosare pentru pagube la locuințe asigurate prin polița obligatorie PAD, potrivit datelor PADROM, administratorul acestor polițe. Până la 25 noiembrie, pentru o locuință din Prahova se plătise o singură despăgubire: 3.412 lei.

Inspectorii constataseră pagubele în 410 dintre cele 832 de dosare. Pentru celelalte 422, constatarea nu era făcută la data bilanțului. Deschiderea unui dosar nu înseamnă că suma cerută de proprietar a fost aprobată sau plătită.

În prima zi după seism fuseseră raportate 35 de daune. La 25 noiembrie, cele mai multe dosare erau în Galați, 106, în București, 96, și în Buzău, 89, potrivit PADROM. Nu fusese raportată nicio locuință distrusă în întregime.

Cele 9,2 milioane de lei nu au fost plătite proprietarilor

PADROM pusese deoparte peste 9,2 milioane de lei pentru daune anunțate, dar încă neachitate. Aceasta este o estimare făcută pentru plățile viitoare, nu suma ajunsă în conturile proprietarilor și nici valoarea finală a despăgubirilor. Sumele se stabilesc după constatarea și evaluarea pagubelor din fiecare dosar.

Bilanțul dosarelor PAD nu cuprinde toate locuințele care ar fi putut fi avariate. La sfârșitul lunii octombrie 2026, erau în vigoare 2.539.697 de polițe PAD, pentru 24,95% dintre locuințele din România, potrivit datelor PADROM. Numărul dosarelor nu arată nici câte dintre clădirile avariate au probleme la structura de rezistență; acestea se stabilesc printr-o evaluare tehnică.

Polița plătește reparații la locuință, în limita sumei asigurate

PAD acoperă pagubele produse locuinței de cutremur, de inundații naturale și de alunecări de teren. Legea nr. 260/2008 limitează despăgubirea la costurile reparațiilor sau înlocuirii părților afectate de unul dintre aceste evenimente, în limita sumei asigurate. Un dosar deschis după cutremur nu aduce automat proprietarului suma maximă de pe poliță.

Pentru o locuință de tip A, construită din materiale rezistente, polița costă 130 de lei pe an, iar limita de despăgubire este de 100.000 de lei. Pentru tipul B, în care intră locuințe din chirpici sau cărămidă nearsă, costul este de 50 de lei pe an, iar limita este de 50.000 de lei. Bunurile din casă și anexele nu sunt acoperite de polița obligatorie.

Paguba se anunță în cel mult 60 de zile de la cutremur

Pentru pagubele provocate de seismul din 18 noiembrie, proprietarul cu poliță PAD valabilă trebuie să anunțe dauna în cel mult 60 de zile de la producerea cutremurului, potrivit Normei nr. 38/2023. Termenul poate fi depășit dacă proprietarul dovedește că nu l-a putut respecta. Anunțarea se poate face la asigurătorul care a emis polița sau la PADROM, după caz.

La anunțarea online pe site-ul PADROM sunt cerute numărul contractului PAD și codul numeric personal al asiguratului. Pentru avizarea daunei sunt necesare polița valabilă și actul de identitate.

După anunțare, asigurătorul deschide dosarul. Constatarea pagubelor se face în cel mult 5 zile lucrătoare de la avizare, potrivit normei.

Dosarul trebuie să cuprindă cererea de despăgubire și acte care arată producerea evenimentului, dreptul la despăgubire, evaluarea pagubei și legătura dintre cutremur și avarii. Raportul de constatare arată ce documente mai sunt necesare.

Proprietarul urmărește dosarul prin asigurător sau PADROM. După primirea ultimului document necesar, asigurătorul sau PADROM are 15 zile lucrătoare să răspundă cererii ori să facă o ofertă motivată. Dacă oferta este acceptată, plata se face în cel mult 10 zile lucrătoare.