Când un fond Pilonul II cumpără titluri de stat, statul nu ia bani direct din contul participantului. Fondul face o investiție în schimbul dreptului la dobândă și la rambursarea titlurilor, dar valoarea contului poate scădea, iar plata datoriei de către stat are un risc.

Banii sunt păstrați în activele fondului, separat de bunurile firmei care îl administrează. Participantul poate verifica atât suma acumulată în contul său, cât și felul în care sunt investiți banii fondului.

Cum ajung banii din Pilonul II să finanțeze statul

În 2026, partea pentru Pilonul II este de 4,75% din suma la care se calculează contribuția pentru pensie. Ea este inclusă în contribuția totală de 25%, nu se plătește în plus, arată Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Angajatorul declară contribuția, iar partea cuvenită participantului ajunge la fondul său.

La un salariu brut de 6.000 de lei, de exemplu, contribuția totală pentru pensie este 6.000 × 25% = 1.500 de lei. Partea pentru Pilonul II este 6.000 × 4,75% = 285 de lei. Cei 285 de lei sunt cuprinși în cei 1.500 de lei.

Administratorul investește banii fondului. Dacă achiziționează titluri noi la emisiune, banii plătiți ajung la stat, care se împrumută astfel. Dacă achiziționează titluri revândute de un alt investitor, fondul îl plătește pe vânzător și preia dreptul la plățile datorate de stat pentru acele titluri. Niciuna dintre tranzacții nu înseamnă că statul retrage direct suma afișată în contul participantului.

Ghidul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) arată că persoanele asigurate în sistemul public trebuie să participe dacă au până la 35 de ani, iar cele între 35 și 45 de ani pot alege dacă participă.

Cât investesc fondurile în titluri de stat

La 30 iunie 2026, fondurile Pilonului II aveau active de 237,4 miliarde de lei și 8.543.556 de participanți, potrivit statisticilor ASF. Titlurile de stat erau cea mai mare parte a investițiilor:

Titluri de stat: 150,72 miliarde de lei, adică 63,5% din active.

Acțiuni: 68,37 miliarde de lei, adică 28,8%.

Fonduri de investiții: 7,75 miliarde de lei, adică 3,3%.

Obligațiuni ale firmelor: 7,71 miliarde de lei, adică 3,2%.

Limita obișnuită pentru titlurile de stat este de 70% din active. Norma ASF nr. 11/2026, aplicată din 15 aprilie 2026, permite administratorului să depășească temporar limita, dacă decide acest lucru, până la 30 aprilie 2027. El trebuie să anunțe ASF și participanții în două zile calendaristice de la decizie. Permisiunea nu înseamnă că toate fondurile au trecut peste 70%.

ASF pune la dispoziție serii statistice despre investițiile fondurilor Pilonului II, care pot fi descărcate. Pentru situația fondului la care participă, omul poate cere administratorului informațiile despre investiții și poate compara perioadele afișate; procentele de la 30 iunie 2026 descriu toate fondurile laolaltă, nu fiecare fond în parte.

De ce poate scădea suma din cont

Un titlu de stat cu dobândă fixă își poate pierde din preț înainte de scadență, adică înainte de ziua la care trebuie rambursat. Când dobânzile de pe piață cresc, titlurile mai vechi se ieftinesc de regulă. Dacă statul plătește greu dobânda sau suma împrumutată, apare un alt risc: cel al neplății la timp de către emitent. Prospectul Ministerului Finanțelor descrie atât riscul de preț, cât și riscul de plată.

Contul Pilonului II nu este un depozit bancar cu sold fix. Legea nr. 411/2004 stabilește că suma participantului se calculează înmulțind numărul unităților de fond deținute cu valoarea unei unități din ziua calculului. Dacă valoarea unității scade, scade și suma afișată în cont, chiar dacă numărul de unități rămâne același. Păstrarea unui titlu până la scadență poate evita vânzarea lui la un preț mai mic, dar nu înlătură riscul ca statul să aibă probleme la plată.

Ce protecție au banii din Pilonul II

La stabilirea sumei totale cuvenite pentru pensia privată, garanția legală privește contribuțiile plătite, din care se scad penalitățile de transfer și comisioanele legale. Ea nu promite că soldul afișat în fiecare zi rămâne mereu la același nivel sau crește.

Activele fondului sunt păstrate la o bancă depozitară, separat de bunurile administratorului. Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private acoperă, în condițiile legii, pierderile provocate de incapacitatea administratorului ori a furnizorului de pensii de a-și îndeplini obligațiile. Această protecție nu garantează prețul titlurilor de stat și nici plata datoriei statului emitent.

Cum verifici fondul, contul și investițiile

Folosește serviciul ASF de identificare a fondului Pilonului II. Introdu numele, prenumele și CNP-ul numai pe pagina oficială a autorității. Verifică în contul autentificat din portalul CNPP fișa de participant și informațiile despre viramentele către Pilonul II. Cere administratorului fondului acces la contul online. Acolo urmărești suma acumulată, unitățile de fond, valoarea lor și istoricul contribuțiilor. Pentru investiții, verifică informațiile publicate de administrator despre fondul tău și seriile statistice disponibile la ASF. Uită-te la data fiecărei situații înainte să compari procentele.

Administratorul trimite gratuit fiecărui participant, până la 15 mai în fiecare an, informarea pentru situația contului de la 31 decembrie a anului precedent. Norma ASF nr. 19/2021 permite trimiterea pe cale electronică sau la adresa de corespondență comunicată cel mai recent. Pentru o valoare mai recentă decât cea din informarea anuală, se verifică situația la administrator.

Întrebări frecvente

Unde sunt banii dacă nu mi-am ales un fond?

Persoana eligibilă care nu a ales un fond este repartizată aleatoriu în cel mult patru luni de la prima plată a contribuției pentru pensie. Fondul poate fi identificat prin serviciul ASF.

Pot să schimb fondul?

Da. Transferul cere un nou act de aderare și anunțarea administratorului vechi. Dacă are loc înainte de doi ani de la validarea participării, se poate aplica o penalitate de cel mult 5% din suma transferată; după doi ani, această penalitate nu se aplică.

Ce fac dacă lipsesc contribuții din cont?

Verifică plata și declararea contribuției la angajator, apoi cere administratorului istoricul viramentelor și lămurirea diferenței. Dacă problema rămâne, trimite o petiție prin portalul ASF și păstrează cererea adresată administratorului și răspunsul primit.

Ce fac dacă nu primesc informarea anuală?

Cere administratorului să verifice adresa sau datele de contact. Dacă informarea a fost trimisă greșit, returnată ori nu a ajuns la destinatar, administratorul trebuie să verifice motivul, să corecteze datele și să o retransmită când este cazul.

Surse verificate la 26 noiembrie 2026: Legea nr. 411/2004; Legea nr. 187/2011; normele ASF nr. 11/2011, nr. 19/2021 și nr. 11/2026; ghidul și seriile statistice ale ASF; precizările CNPP pentru 2026; prospectul Ministerului Finanțelor pentru titlurile de stat FIDELIS; schema Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private.