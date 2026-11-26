Un pachet de beneficii oferit odată cu salariul poate valora, orientativ, între 950 și 1.200 de lei pe lună, estimează platforma de recrutare eJobs pentru tichete de masă, abonament medical și transport public decontat integral. Pentru cine compară două oferte de muncă, suma nu înseamnă bani în plus virați în cont: depinde de zilele lucrate și de beneficiile acordate efectiv de firmă.

eJobs pornește de la un tichet de masă de 40 de lei și de la 20 de zile pentru care acesta se acordă. Tichetele ar valora astfel 800 de lei pe lună. Diferența până la intervalul de 950-1.200 de lei reprezintă, împreună, echivalentul abonamentului medical și al transportului decontat, nu câte o sumă stabilită separat pentru fiecare.

Dacă toate beneficiile ar avea aceeași valoare în fiecare lună, pachetul ar echivala cu 11.400-14.400 de lei într-un an. Calculul nu stabilește însă cât va primi o anumită persoană.

Tichetele de masă depind de zilele lucrate

Valoarea de 40 de lei este cea aflată la mijlocul sumelor din anunțurile care precizau cât valorează un tichet. Nu este valoarea promisă în toate ofertele de muncă. Potrivit regulilor explicate de eJobs, numărul tichetelor nu poate depăși nici zilele lucrate, nici zilele lucrătoare ale lunii.

Concediul de odihnă, concediul medical, zilele libere legale și alte absențe nu aduc tichete pentru zilele respective. De pildă, într-o lună cu 20 de zile lucrătoare, o persoană care lucrează 15 zile și primește câte un tichet de 40 de lei pentru fiecare ar avea tichete de 600 de lei, nu de 800 de lei.

Estimarea eJobs presupune și că firma oferă atât abonamentul medical, cât și decontarea integrală a transportului public. O ofertă care nu le cuprinde pe amândouă nu poate fi evaluată la fel.

Valoarea beneficiilor nu este salariul primit în cont

Tichetele sunt folosite separat de banii virați ca salariu. Codul fiscal include tichetele de masă între avantajele salariale și veniturile în bani sau în natură în baza contribuției pentru sănătate. Prin urmare, valoarea înscrisă pe tichete nu trebuie confundată cu un plus net de aceeași mărime la salariu.

Abonamentul medical înseamnă acces la serviciile cuprinse în pachetul oferit, nu o plată lunară către angajat. Transportul decontat poate reduce cheltuiala cu drumul, în condițiile stabilite de angajator. Felul în care sunt oferite aceste beneficii poate schimba și tratamentul lor fiscal.

La două oferte cu salarii apropiate, comparația în bani pornește astfel de la salariul net și continuă cu valoarea tichetului, zilele pentru care se acordă și cheltuiala cu transportul pe care firma o acoperă. Abonamentul medical se compară după serviciile incluse, nu ca sumă disponibilă pentru alte plăți.

Ce arată anunțurile despre beneficiile oferite

Aproape 70% dintre locurile de muncă din România publicate pe eJobs de la începutul lui 2026 până la analiza din noiembrie menționau cel puțin un beneficiu. Aceasta este ponderea anunțurilor care îl afișau, nu a angajaților care îl primesc. Pe întreaga platformă, inclusiv pentru posturile din străinătate, ponderea era de 63% din peste 200.000 de posturi.

Tichetele de masă apăreau în 35,7% dintre anunțuri, iar serviciile medicale private în 25%, potrivit eJobs. În 2025, printre beneficiile amintite cel mai des se numărau tichetele, primele de sărbători și abonamentele medicale.

Beneficiile erau afișate în 80,6% dintre anunțurile companiilor cu peste 1.000 de angajați, față de 54,9% la firmele cu cel mult 10 angajați. Datele pentru firmele cu cel mult 10 angajați sunt până în septembrie 2026. Menționarea unui beneficiu într-un anunț nu fixează singură suma sau condițiile lui; acestea rezultă din oferta concretă făcută candidatului.