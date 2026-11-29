În septembrie 2026, câștigul mediu net în construcțiile de clădiri a fost de 4.729 de lei pe lună, potrivit datelor INS pentru această ramură, cu 988 de lei sub media pe economie, de 5.717 lei. Pentru un muncitor care compară acest venit cu o ofertă din Germania, Olanda sau Franța, salariile minime publicate pentru acele țări sunt brute, înainte de taxele reținute.

Media din construcțiile de clădiri îi cuprinde pe toți salariații din această activitate; nu este salariul garantat unui zidar sau unui dulgher. În ianuarie, ea era de 4.373 de lei, iar în septembrie 2026 a ajuns la 4.729 de lei. Pentru septembrie, INS a raportat o medie netă pe țară de 5.717 lei.

Cât rămâne din salariul minim în construcții

În România, salariul minim brut pentru construcții este de 4.582 de lei lunar de la 1 ianuarie 2025, pentru un program normal de lucru de 165,334 ore în medie pe lună. Suma nu include prime, sporuri sau alte adaosuri și era aplicabilă și în noiembrie 2026. Din 1 iulie 2026, minimul general este mai mare: 4.325 de lei. Minimul din construcții a rămas atunci la fel.

Pentru un salariat fără persoane în întreținere, exemplul de calcul din comparația salarială indică aproximativ 2.754 de lei încasați din brutul de 4.582 de lei. Din 2025, angajații din construcții nu mai au scutirile fiscale acordate anterior: se plătesc contribuția pentru pensie de 25%, contribuția pentru sănătate de 10% și impozitul de 10% pe venitul impozabil. Suma primită de un anumit angajat poate diferi în funcție de deducerea personală, persoanele în întreținere, prime și alte plăți.

Salariile minime din vest sunt publicate înainte de taxe

Eurostat a comparat salariile minime brute de la 1 ianuarie 2026, nu banii încasați de muncitorii din construcții în noiembrie. Pentru țările în care minimul este stabilit pe oră, instituția a transformat plata orară într-o valoare lunară:

Germania: 2.343 de euro brut pe lună.

Olanda: 2.295 de euro brut pe lună.

Franța: 1.823 de euro brut pe lună.

În Germania, minimul legal era de 13,90 euro brut pe oră de la 1 ianuarie 2026, potrivit serviciului european EURES. În anumite ramuri ale construcțiilor se aplică și salarii minime stabilite prin contracte colective obligatorii, astfel că minimul general nu descrie orice ofertă de pe șantier.

În Olanda, minimul pentru angajații de cel puțin 21 de ani a ajuns la 14,99 euro brut pe oră de la 1 iulie 2026, arată guvernul olandez. Nu există un minim lunar fix: suma lunară depinde de orele de lucru. În Franța, potrivit Ministerului Muncii, pentru un muncitor din construcții se aplică salariul mai mare dintre minimul legal și cel din grila regională a contractului colectiv.

Ce sumă trebuie comparată într-o ofertă de muncă

Din salariul brut oferit în străinătate se scad taxele și contribuțiile datorate de angajat. În Germania, EURES arată că acestea includ impozitul pe salariu și contribuții pentru sănătate, pensie, îngrijire și șomaj; alte taxe depind de situația persoanei.

O comparație între două oferte are nevoie de numărul de ore plătite, suma care rămâne după rețineri și costurile suportate de muncitor pentru cazare, transport și trai. Pentru o ofertă din Olanda contează și vârsta angajatului, iar pentru una din Franța, regiunea și grila aplicabilă meseriei.