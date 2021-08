Ce face un detectiv particular și cum te poate ajuta să afli ce te interesează

Meseria de detectiv particular este una ca oricare alta, cu drepturi și obligații care trebuie respectate. Deși mult timp s-a speculat că detectivii funcționează în afara legii, nu este deloc așa. În 2003 a fost aprobată Legea 329 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, care stipulează cum se poate dobândi această calitate, care sunt drepturile și obligațiile acestor specialiști, dar și care sunt sancțiunile pentru nerespectarea acestora.

Cum își desfășoară un detectiv din Bucuresti activitatea? Acestea sunt activitățile principale pe care un profesionist din acest domeniu le vizează:

Poate lucra independent sau într-o firmă specializată

După ce a obținut atestatul de detectiv particular, persoana în cauză se poate angaja sau poate fi colaborator al unei firme de profil sau poate lucra independent. În ambele cazuri este nevoie ca el să aibă cunoștințe în mai multe domenii, pentru că solicitările sunt vaste: de la verificarea fidelității și localizarea unor persoane, la investigații în domeniile juridic și economic.

Folosește doar instrumente acceptate de lege

Conform Legii 329/2003, detectivii particulari sunt obligați să folosească metode și mijloace de investigare prin care să nu aducă atingere normelor de drept ori drepturilor și libertăților cetățenești. Cu alte cuvinte, nu au voie să intre în intimitatea subiecților, să plaseze instrumente de înregistrare în locuința sau mașinile proprii acestora. Instrumentele utilizate, precum: camere foto/video, microfoane, reportofoane, localizatoare prin GPS etc. sunt folosite astfel încât să nu încalce proprietatea privată.

Execută misiuni de supraveghere

Filajul este una dintre activitățile de bază ale unui detectiv particular Bucuresti, cunoscută încă de pe vremea celebrului detectiv Colombo. Procedând în acord cu obiectivul misiunii, el pornește în urmărirea subiectului, notând locațiile frecventate, obiceiurile practicate și persoanele cu care acesta intră în contact. Informațiile sunt relevante chiar și în cazul minorilor, despre care părinții nu cunosc de multe ori anturajul sau comportamentele acestora după ce ies pe poarta locuinței

Își informează constant clienții

O altă activitate pe care o întreprinde un detectiv particular este aceea de a-și informa clienții în legătură cu stadiul misiunii. De câte ori apare o informație importantă în timpul operațiunilor de monitorizare, aceștia pot lua legătura cu beneficiarii serviciilor pentru a-i ține la curent.

Toate detaliile colaborării trebuie să fie bine stabilite încă de la început, astfel încât comunicarea detectiv-client să fie eficientă de ambele părți.

Întocmește rapoarte care pot fi folosite în instanță

Unele misiuni au drept scop utilizarea probelor descoperite de detectivul particular în instanță, în cazuri de divorț, partaj, fraudă economică etc. De aceea, după ce a obținut toate informațiile de care are nevoie, detectivul va redacta și un raport complet, astfel încât documentul să aibă relevanță în fața judecătorilor.

Un lucru important mai este și acela care privește ce nu poate face un detectiv particular. Acesta nu are voie să se implice în anchetele derulate de poliție, respectiv în cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare. În plus, el trebuie să păstreze secretul profesional încă de la începutul colaborării cu clientul și chiar și după ce renunță la meserie.