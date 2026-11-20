Un prosumator care cere bani pentru o baterie de stocare prin programul Casa Verde 2026 poate obține punctajul maxim într-un proiect de 22.500 de lei dacă plătește 11.250 de lei și cere aceeași sumă de la stat. Simularea companiei Livoltek arată că, dacă solicită finanțarea maximă de 15.000 de lei, plătește 7.500 de lei din banii săi, dar obține 81,25 de puncte în loc de 100.

Diferența este de 3.750 de lei plătiți în plus pentru punctajul mai mare. Calculul privește o baterie de 15 kWh și o persoană care nu a mai primit finanțare publică pentru un sistem de stocare; punctajul maxim nu garantează aprobarea cererii.

Ghidul programului a fost aprobat în septembrie 2026 și modificat prin Ordinul nr. 2.314/2026, intrat în vigoare la 16 noiembrie. Noua regulă de punctaj se aplică sesiunii de înscriere deschise în 20 noiembrie.

Cum ajunge contribuția proprie să schimbe punctajul

Ghidul acordă cel mult 40 de puncte pentru capacitatea bateriei, 35 pentru partea plătită de solicitant și 25 dacă acesta nu a mai primit finanțare publică pentru stocare. O baterie de cel puțin 15 kWh primește toate cele 40 de puncte pentru capacitate.

La proiectul de 22.500 de lei, cererea de 15.000 de lei lasă în sarcina solicitantului 7.500 de lei. Formula din ghidul programului este P = max(10; min(35; 37,5 × (contribuție proprie / valoare solicitată de la AFM) − 2,5)); ea dă 16,25 de puncte pentru această contribuție, iar, adăugate la cele 40 pentru baterie și 25 pentru lipsa finanțării anterioare, rezultă 81,25.

Dacă solicitantul cere 11.250 de lei și plătește tot 11.250 de lei, primește 35 de puncte pentru contribuție și ajunge la 100. O plată proprie mai mare decât suma cerută de la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) nu ridică acest criteriu peste 35 de puncte.

AFM poate acoperi cel mult 75% din proiect, dar nu mai mult de 15.000 de lei, cu TVA. Conform ghidului, costul eligibil nu poate depăși 1.500 de lei pe kWh; în exemplu, 22.500 de lei este suma maximă pentru o baterie de 15 kWh, nu prețul fiecărei baterii de această mărime.

Cine poate cere banii și ce costuri rămân de plătit

Programul se adresează persoanelor fizice care au panouri fotovoltaice și livrează energie în rețea, adică prosumatorilor, dacă îndeplinesc și condițiile fiscale din ghid. Cine a primit deja finanțare publică pentru stocare poate depune cerere pentru un sistem nou și distinct, dar primește zero puncte la criteriul finanțărilor anterioare. Astfel, nu poate ajunge la 100 de puncte.

Finanțarea poate acoperi bateria, montajul și punerea ei în funcțiune, în limitele programului. Un invertor hibrid nou, inclusiv montajul lui, se plătește separat de beneficiar. Tot în sarcina acestuia rămân costurile neeligibile, cele peste limita de 1.500 de lei pe kWh și cheltuielile făcute înainte ca AFM să aprobe finanțarea.

Cererea se depune până la 25 noiembrie

Sesiunea afișată de AFM se încheie la 25 noiembrie 2026, ora 23:59:59. Bugetul afișat pentru ea este de 400 de milioane de lei. Cererile se depun în aplicația online, unde solicitantul completează suma cerută, contribuția proprie și punctajul.

Dosarul cuprinde cererea de finanțare, actul de identitate, certificatele fiscale, contractul de prosumator, certificatul de racordare și o factură de energie electrică emisă pe numele solicitantului cu cel mult șase luni înainte. Potrivit instrucțiunilor AFM pentru completarea cererii, solicitantul descarcă ultima variantă a formularului, completează bugetul, încarcă documentele, declară punctajul și semnează cererea. Înscrierea este încheiată când aplicația îi dă un număr de înregistrare.

La punctaje egale, ghidul dă prioritate, în ordine, contribuției proprii mai mari, bateriei cu capacitate mai mare, persoanei fără finanțare anterioară și cererii depuse mai devreme. AFM publică lista celor aprobați și respinși după evaluare, fără o dată calendaristică fixată în ghid. Cei aprobați au apoi 90 de zile de la publicarea listei pentru a alege un instalator validat.