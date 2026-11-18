În primele nouă luni din 2026, SMTL Group, firmă din domeniul energiei condusă de Mihai Tudor, a avut o pierdere de 18,9 milioane de lei. În aceleași luni din 2025, firma avusese un profit de 2,9 milioane de lei. Pentru cei care dețin acțiuni SMTL, schimbarea vine alături de o estimare mai mică a profitului pentru întregul an.

Compania a anunțat la 13 noiembrie că se așteaptă la un profit net de între 13,3 și 20 de milioane de lei în 2026, față de 33,3 milioane de lei în bugetul inițial. Este o estimare, nu un profit deja obținut. Veniturile estimate pentru întregul an au rămas cel puțin la nivelul bugetat, de 911 milioane de lei.

Ultimele trei luni trebuie să acopere pierderea de până acum

Ca grupul să încheie anul cu profitul estimat, ultimele trei luni ar trebui să aducă un profit net de 32,2 până la 38,9 milioane de lei. Calculul adună pierderea de 18,9 milioane de lei din primele nouă luni la cele două capete ale noii estimări anuale. Rezultatul depinde de activitatea din trimestrul al patrulea; cifrele pentru primele nouă luni sunt interimare și neauditate.

SMTL a redus și estimarea pentru câștigul din activitatea sa înainte de dobânzi, taxe și amortizare, numit EBITDA: între 39 și 53,2 milioane de lei pentru 2026, față de 70,9 milioane de lei bugetate inițial. Compania a anunțat că proiecte de inginerie și construcție în energie în valoare de aproximativ 41 de milioane de euro, fără TVA, urmau să fie puse în lucru în principal din trimestrul al patrulea. Valoarea contractelor nu este profitul pe care îl va încasa grupul.

Veniturile au crescut, dar cheltuielile le-au depășit

Potrivit raportului pentru ianuarie-septembrie 2026, veniturile din activitatea de bază au ajuns la 583,5 milioane de lei, de la 325,9 milioane de lei în aceeași perioadă din 2025. Cheltuielile au urcat însă la 598,3 milioane de lei, de la 315,2 milioane de lei. Activitatea curentă s-a încheiat astfel cu un minus de 14,8 milioane de lei. Cu un an înainte, ea adusese un profit de 10,7 milioane de lei.

Grupul leagă rezultatele sub buget de semnarea mai târzie a unor contracte și de pierderile din schimbul valutar. În primele nouă luni, pierderea financiară a ajuns la 13,7 milioane de lei. În aceeași perioadă din 2025, era de 5,7 milioane de lei. EBITDA realizată în cele nouă luni a fost negativă, de 6,7 milioane de lei, după o valoare pozitivă de 14,8 milioane de lei cu un an înainte.

Rezultatul raportat include și un câștig de 11,4 milioane de lei care nu vine din activitatea obișnuită. El a fost înregistrat după ce SMTL a vândut, în iunie 2026, o parte din ANT Power Energy și și-a redus participația la 48%, pierzând controlul asupra firmei. Același câștig este inclus în estimarea de profit pentru întregul an.

Datoriile au crescut, iar acțiunea era la 35 de lei

La 30 septembrie 2026, datoriile care trebuie plătite pe termen scurt erau de 337,6 milioane de lei, față de 296,5 milioane de lei la sfârșitul lui 2025. Banii disponibili în conturi și numerar au crescut în aceeași perioadă de la 8,5 milioane la 15,8 milioane de lei. Cele două sume arată poziția grupului la datele raportate, nu cât va câștiga în restul anului.

Bursa de Valori București afișa 35 de lei pentru o acțiune SMTL la 18 noiembrie 2026, cu 2,51% sub cotația din ziua precedentă. Raportul pentru primele nouă luni a fost publicat după închiderea pieței, astfel că acea cotație nu arată reacția la raport. Datele Bursei de la 30 iunie îi indică pe Iulian Nedea, Sergiu-Eugen Bazarciuc și Radu-Laurențiu Vilău drept principalii acționari; împreună dețineau aproape 60% din companie.

Compania prezintă rezultatele investitorilor pe 19 noiembrie

SMTL a programat pentru 19 noiembrie 2026, la ora 14:00, o discuție cu investitorii despre rezultatele primelor nouă luni. Din 16 noiembrie, compania funcționează sub numele SMTL Group, iar activitățile de proiectare, achiziții și construcții au fost transferate către firma sa Simtel Services. Grupul a anunțat că raportarea pentru întregul an 2026 va include și activitatea de dinaintea transferului.