Înainte să accepți o ofertă de muncă în străinătate, verifică angajatorul, salariul brut și net, programul și costurile cazării și transportului; agenția românească nu poate încasa bani de la tine pentru intermediere. Dacă nu primești salariul sau lucrezi în condiții periculoase, poți sesiza inspectoratul muncii din țara în care lucrezi.

Ce verifici înainte de plecare

Cere oferta scrisă și verifică cine te angajează, unde vei munci, ce vei face și cât durează munca. Legea română nr. 156/2000, republicată la 23 februarie 2022, cere ca oferta făcută printr-o agenție românească să arate salariul brut și net, moneda și data plății, programul, repausul, cazarea, transportul și datele autorităților la care poți reclama o problemă. Ia-ți timp să citești oferta înainte să semnezi. Aceeași lege îți dă cel puțin 5 zile pentru studierea și explicarea ofertei la prima intermediere prin agenție și cel puțin 2 zile dacă ai mai folosit astfel de servicii. Dacă legea țării de destinație cere un contract scris, agenția trebuie să ți-l pună la dispoziție înainte de plecare, în română și în limba angajatorului. Compară salariul brut promis cu banii care îți rămân după taxe și cere să fie clare costurile pentru locuință, masă și drum. Pentru lucrătorii sezonieri plasați potrivit legii române, chiria unei locuințe organizate de angajator nu poate depăși 25% din salariul net, dacă locuința respectă cerințele de sănătate și siguranță. Angajatorul nu poate recupera de la lucrătorul sezonier costul transportului dus-întors pe care îl decontează. Păstrează copii pe telefon și într-un loc accesibil fără telefon: oferta, contractul de muncă, actul de identitate, actele pentru ședere și muncă, documentul de cazare, biletele și mesajele despre salariu. Ține la tine actul de identitate în original. Dacă firma din România te trimite temporar să muncești în altă țară, păstrează și documentul PD A1, dacă ți-a fost eliberat.

În UE, angajatorul trebuie să îți comunice informațiile de bază despre locul muncii, salariu și program în cel mult 7 zile lucrătoare de la prima zi de lucru, potrivit Comisiei Europene. Informațiile despre concediu, contractul colectiv și asigurările sociale trebuie comunicate în cel mult o lună. Aceste termene nu înlocuiesc obligația agenției românești de a-ți pune la dispoziție contractul înainte de plecare, când legea țării unde vei munci cere un contract scris.

Cum verifici salariul și programul

Regulile de plată diferă de la o țară și de la o meserie la alta. Cere ajutorul unui consilier EURES din țara în care vei lucra pentru a afla ce reguli se aplică postului tău. Verifică separat salariul, plata orelor suplimentare, reținerile pentru cazare și timpul de odihnă.

În Italia, nu există un salariu minim unic stabilit prin lege pentru toate meseriile. Potrivit informațiilor EURES despre Italia, plata se verifică față de nivelul minim din contractul colectiv aplicabil sectorului tău, adică înțelegerea care stabilește salariile pentru acea activitate. Ministerul italian al Muncii arată următoarele reguli generale de program pe pagina actualizată la 5 octombrie 2023:

Ce verifici Regula în Italia, în ore Programul normal 40 pe săptămână Munca inclusiv orele suplimentare Cel mult 48 pe săptămână în medie, calculată de regulă pe cel mult 4 luni Odihna zilnică 11 consecutive în fiecare interval de 24 Odihna săptămânală Cel puțin 24 consecutive, la care se adaugă odihna zilnică

De exemplu, 48 de ore lucrate într-o săptămână înseamnă 8 ore peste programul normal italian de 40 de ore. Limita de 48 de ore se verifică însă ca medie pe perioada prevăzută de regulă, nu doar într-o singură săptămână.

Dacă ești trimis temporar de angajatorul tău să lucrezi în altă țară a UE, regulile acelei țări despre plată, program, odihnă și cazare se aplică atunci când sunt mai bune pentru tine, potrivit Comisiei Europene. Cere să fie scrise durata trimiterii, moneda în care ești plătit și cum sunt acoperite transportul, masa și cazarea.

Dacă nu primești salariul

Notează pentru fiecare zi locul, ora la care ai început și ai terminat, pauzele și cine era prezent. Păstrează contractul, anunțul inițial, mesajele, fluturașii de salariu și extrasele de cont. Cere angajatorului, în scris, plata pentru perioada lucrată și păstrează cererea și răspunsul. Arată suma pe care o ceri și zilele pentru care nu ai fost plătit. Trimite o sesizare inspectoratului muncii din locul în care lucrezi. În Italia, cererile de control și reclamațiile se trimit direct la sediul teritorial competent al inspectoratului muncii. Poți cere sprijin și unui sindicat; consulatul român poate transmite sesizarea autorității locale, dar nu stabilește el salariul datorat.

Dacă lucrezi în condiții periculoase

Notează ce s-a întâmplat, când și unde. Păstrează mesajele și fotografiile pe care le poți face fără să te expui. În Italia, lipsa repetată a odihnei și încălcarea regulilor de siguranță sunt printre semnele exploatării indicate de Ministerul Muncii. Dacă ai suferit un accident sau te-ai îmbolnăvit, mergi la medic și spune că problema a apărut la muncă. Păstrează actele medicale. Sesizează inspectoratul muncii din țara în care lucrezi și cere sprijin unui sindicat. Pentru un pericol imediat într-o țară a UE, numărul de urgență este 112.

Dacă ți se iau actele sau ești amenințat

Într-o țară a UE, sună la 112 dacă nu poți pleca ori ești în pericol imediat. Spune unde te afli și cere poliția sau ambulanța, dacă este nevoie. Nu încerca să înfrunți singur persoana care te amenință. Folosește un telefon sigur pentru a anunța o persoană de încredere și consulatul român. Trimite persoanei de încredere copiile actelor și locul în care te afli. Legea română nr. 248/2005 garantează sprijin consular cetățenilor români aflați în dificultate. Dacă situația poate fi trafic de persoane sau muncă forțată, poți suna Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane la 0 800 800 678 din România sau la +40 21 313 31 00 din străinătate, numere afișate de Ministerul Afacerilor Externe. După ce ești în siguranță, păstrează dovezile despre amenințări și reținerea actelor pentru sesizarea autorităților din țara în care ai lucrat.